Announcement

Présentation

Cette journée étude analyse le rôle des acteurs religieux dans la sphère politique en examinant leur influence sur les mobilisations sociales et électorales. Elle explore également la manière dont la religion devient un sujet d’interêt public et de régulation dans l’action publique en mettant en évidence les préoccupations liées aux discriminations religieuses. L’objectif principal est d’approfondir la réflexion sur l’action publique à l’égard de toutes les religions en examinant leur impact sur les politiques publiques et les débats sociaux.

La journée d’étude se déroulera en deux parties :

Le matin, nous explorerons l’interaction entre le religieux et la politique à travers la mobilisation sociale et électorale. Cette session analysera l’impact des acteurs religieux sur les politiques sociales, les mouvements dans les quartiers populaires, les tendances de vote des fidèles évangéliques, et l’influence du catholicisme sur les décisions économiques. L’objectif principal ici est d’explorer comment la religion influe sur divers aspects de la politique, en mettant en lumière son rôle dans les politiques sociales, les mobilisations, les choix électoraux et les décisions économiques.

Dans l’après-midi, nous aborderons la question de la régulation de la religion en politique. Nous examinerons l’impact du Parti Socialiste sur l’intégration des musulmans, le recours à la laïcité dans les politiques municipales, et la régulation des groupes religieux problématiques. Le but de cette session est de mieux comprendre le rôle de la religion dans la politique contemporaine et les défis associés à sa régulation.

Après avoir exploré les différentes dimensions de l’interaction entre religion et politique, il est évident que la place de la religion dans la relation entre gouvernants et gouvernés est centrale. Ces discussions mettent en lumière les défis complexes de concilier la diversité religieuse avec les principes démocratiques et la laïcité.

Entrée libre (événement uniquement sur site)

Programme

9h30- 10h : Accueil et café

10h-10h30 : Introduction

10h30-11h30 : Session 1 - quand le religieux fait la politique : mobilisation sociale et électorale

Discutant : Jean BUYSSENS (Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux)

« Les ONG humanitaires musulmanes au coeur du gouvernement du social par le religieux » Lucas FAURE (Mesopolhis, Sciences Po Aix-en-Provence)

(Mesopolhis, Sciences Po Aix-en-Provence) « Quand la loi “séparatisme” reconfigure les mobilisations musulmanes dans les quartiers populaires : le cas des associations musulmanes d’action sociale » Mélodie FOUBERT (SAGE, Université de Strasbourg)

(SAGE, Université de Strasbourg) « La mobilisation électorale des fidèles évangéliques au Brésil. Ethnographie de la politisation des enjeux religieux dans une église de la périphérie de Rio de Janeiro » Margaux DE BARROS (CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles)

(CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles) « Le catholicisme de Bercy. Hauts fonctionnaires catholiques et politique financière : la religion comme sociodicée monétaire » Arthur KRAMER (Centre Maurice Halbwachs, EHESS)

11h30-11h45 : Pause

11h45-12h45 : Discussion

12H45-14H30 : PAUSE DÉJEUNER

14h30-15h30 : Session 2 - la religion comme problème public et objet de régulation

Discutante : Nancy VENEL (Triangle, Université Lumière Lyon II)

« Le parti socialiste, le religieux et l’intégration : ce que l’histoire sociale des idées partisanes apporte à l’analyse du “problème musulman” » Pierre-Nicolas BAUDOT (CECP, Université Paris Panthéon-Assas)

(CECP, Université Paris Panthéon-Assas) « L’instrumentation de la laïcité dans l’action publique municipale » Maël PETITJEAN (Arènes, Université de Rennes)

(Arènes, Université de Rennes) « Réguler ou empêcher ? La régulation publique du religieux intégraliste, à partir du cas des juif·ve·s orthodoxes en France » Frédéric STRACK (SoDRUS, Université de Sherbrooke, Canada)

(SoDRUS, Université de Sherbrooke, Canada) « Réguler les religieux problématiques : du “problème musulman” à celui des “sectes” » Chloé BRAVO (Triangle, Université Jean Moulin Lyon III)

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h45 : Discussion

16h45-17h30 : conclusion

Comité scientifique

La promotion 2023/24 du Master 2 Enquête et analyse des processus politiques : Rosana ATCHICANON, Zoé CANELLAS, Asmaâ CHAHBOUNE, Elouan GASNOT, Camille MATER, Clara MBENG,Leslie NICOLE, Mayling REYRE, Martin THIEBOT

Et leur référent : Guillaume GOURGUES (Triangle, Université Lumière Lyon II)