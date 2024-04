Individu et politiques sociales

Announcement

L’Inspection générale des affaires sociales lance, cette année, un prix de thèse pour encourager la recherche sur les politiques sociales. Doté d’une récompense de 5 000 euros, ce prix distinguera les jeunes chercheuses et chercheurs dont les résultats sont particulièrement éclairants ou prometteurs pour la conduite ou l’évaluation de politiques publiques dans l’ensemble des politiques sociales.

Cette première édition 2024 portera sur l’individu et les politiques sociales, l’individu étant entendu au sens large : usager, bénéficiaire, contribuable, patient, intervenant ou citoyen. Seront particulièrement valorisés les travaux qui éclairent la mise en œuvre et/ou l’évaluation des politiques sociales, notamment concernant les relations entre ceux qui mettent en œuvre les politiques sociales et ceux à qui elles s'adressent.

Les prix seront remis à la rentrée 2024, au cours d’une cérémonie, au siège de l’Inspection générale des affaires sociales, à Paris.

Description du prix

Ce prix de thèse bénéficie d'une dotation totale maximale de 5 000 €, distribuée entre plusieurs lauréats, soit équitablement, soit de manière décroissante si un classement peut être établi (3 000 € pour le premier, 2 000 € pour le deuxième et 1 000 € pour le « Prix spécial du jury[1] »). La cérémonie de remise des prix est prévue à l’Igas à l’automne 2024.

A titre exceptionnel, si le jury estime que les candidatures ne justifient pas l’attribution de l’ensemble ou d’une partie des prix, ceux-ci pourraient ne pas être attribués.

Les thèses récompensées pourront être publiées sur le site Internet de l’Igas, selon l’accord de l’auteur.

Les lauréats s’engagent à être présents lors de la remise du Prix. Ils autorisent l’Igas et ses partenaires à utiliser, sans contrepartie, leurs nom et image pour toute action de communication qu’ils décident. Les lauréats sont invités à insérer la mention « Prix de thèse de l’Igas » sur la page de couverture de la version publiée de la thèse, le cas échéant.

Critères

Le prix de thèse édition 2024, « Individu et politiques sociales », a pour objectif de distinguer et de mettre en lumière des thèses de doctorat traitant des politiques sociales, soutenues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et intégrant la question de l’individu.

Son objectif est de contribuer au partage des savoirs et de porter les résultats de la recherche sur les politiques sociales à la connaissance de la société et des décideurs.

Ce prix vise particulièrement à soutenir et encourager la recherche académique dont les résultats permettent un éclairage direct de la décision publique.

A ce titre, sont donc particulièrement valorisées les thèses :

- intégrant la question de l’individu, de l’usager, du bénéficiaire, du patient, de l’intervenant, du contribuable ou du citoyen, que ce soit dans la conception du projet de thèse, dans la méthodologie de la thèse, comme objet de la thèse ou critère de mesure de la politique publique ou de l’objet examiné ;

- comportant une dimension participative ou impliquant des individus ;

- comportant une dimension empirique ;

- évaluant l’efficacité ou l’impact d’une ou plusieurs politiques sociales ;

- contribuant à interroger l’amélioration des pratiques des acteurs des politiques sociales ; - en sciences sociales (notamment droit, économie, gestion, sciences politiques, sociologie, …) ; - pluri-disciplinaires ou inter-disciplinaires.

Les travaux de thèse sont notamment évalués selon les critères suivants :

- la place donnée à l’individu (usager, bénéficiaire, contribuable, patient, intervenant ou citoyen) ;

- la transférabilité des connaissances issues des travaux dans l’action et la décision publique des autorités françaises ;

- la qualité de l’apport aux études en sciences sociales ;

- l’originalité du sujet et la qualité de la démarche scientifique ;

- la qualité d’écriture en vue de la publication ;

- l’intérêt pour l’ensemble du champ des politiques sociales.

Les lauréat(e)s seront sélectionné(e)s après délibérations du jury composé du chef de service de l’Igas, des représentant(e)s du service, des directions du ministère du Travail, des Solidarités et de la Santé, des opérateurs et organismes de recherche sous tutelle, des personnalités scientifiques et d’un(e) ou plusieurs représentant(e)s d’associations d’usagers.

-> Consulter le règlement du Prix

Conditions pour concourir

– Être titulaire d’un diplôme de doctorat tel que défini à l’article L. 612-7 du Code de l’éducation (les thèses d’exercice ne sont pas admises à la candidature) ;

– Avoir soutenu une thèse de doctorat entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2023.

– La candidate ou le candidat doit être de nationalité française ou avoir soutenu sa thèse dans une université française.

Modalités de soumission

Toutes les pièces indiquées dans le règlement du Prix de thèse doivent être soumisespar voie électronique à l’adresse mail suivante : prixdethese@igas.gouv.fr, accompagnées du formulaire de candidature à remplir ici

au plus tard le 24 mai 2024

Si la thèse est rédigée en anglais, un résumé long en français doit être fourni.

Le dossier de candidature se constitue d’un dossier électronique comprenant :

Le formulaire de candidature à renseigner sur le site internet de l’Igas (lien formulaire) ; Un fichier PDF comprenant la version finale de la thèse, telle que déposée auprès de l’Université de rattachement après la soutenance ; Un résumé vulgarisé en français, d’un maximum de deux pages, des travaux effectués pendant la thèse et des principaux résultats obtenus ; Les avis rédigés des rapporteurs de la thèse ; Le rapport de soutenance de la thèse ; Une lettre de candidature en français adressée au jury, d’un maximum de deux pages, dans laquelle le candidat insistera sur la manière dont la thèse éclaire la mise en œuvre et/ou l’évaluation des politiques sociales, notamment concernant les relations entre ceux qui mettent en œuvre les politiques sociales et ceux à qui elles s'adressent ; Le cas échéant le ou les articles rédigés par le candidat dans le champ concerné par la thèse ; Un curriculum vitae en français du candidat ; La copie du diplôme de doctorat ou, à défaut, d’une attestation de réussite ; La copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).

Calendrier du prix

Fin mars 2024 : Lancement du prix de thèse et ouverture des candidatures

24 mai 2024 : Date limite de dépôt des dossiers de candidature

Fin mai à fin juin 2024 : Sélection de conformité et pré-sélection des dossiers de candidature

Fin juin à fin août 2024 : Examen des dossiers pré-sélectionnés par les membres du jury

Septembre 2024 : Réunion du jury en séance plénière, élaboration du palmarès et annonce du (des) lauréat(s)

Automne 2024 : Cérémonie de remise du (des) prix à l’Igas

Notes

[1] Prix décerné à la discrétion du jury, susceptible de mettre à l’honneur une thèse se démarquant notamment par son originalité.

[2] Prix décerné à la discrétion du jury, susceptible de mettre à l’honneur une thèse se démarquant notamment par son originalité.