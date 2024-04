Sous le soleil, exactement...

Announcement

Entrée libre, sur réservation en ligne

Programme

16 h 30. Conversation photographique

Dialogue entre ciel et terre avec Théodora Barat,Four Corners, et David de Beyter, The Skeptics

Conversation photographique entre paysages et imaginaires collectifs. Théodara Barat a mené une recherche sur les paysages désertiques du sud-ouest des Etats-Unis, lieux du programme de recherche nucléaire, David de Beyter, sur les sites en Espagne qui ont inspiré les imaginaires extra-terrestres, entre crainte et fascination de l’atome et ufologie scientifique.

Table ronde

Résister, raconter avec Maxime Boidy, Images et mythes des résistances ouvrières en France, Nina Ferrer-Gleize, Écrire, plaider, raconter (recherche à partir des archives des cahiers de doléances de la Somme), et Émilie Goudal, Dans l’œil d’Agnès Varda « suivre tous les désordres et les charmes de la décolonisation »

Cette table ronde tentera d’interroger la part active et conjointe de la photographie et de la parole au sein de mouvements de contestation, d’émancipation et de résistance.

18 h. Pause

18 h 15. Activation de la recherche

Tupi or not Tupi de Livia Melzi

Une recherche artistique tentaculaire sur les capes rituelles des peuples Tupinambá, de leur conservation et présentation dans les musées européens, jusqu’à leur renaissance en territoire brésilien.

Conférence-performée

elles obliquent elles obstinent elles tempêtent d’Agnès Geoffray et Vanessa Desclaux

Vanessa Desclaux et Agnès Geoffray explorent de manière polyphonique les figures de filles considérées comme « déviantes » à travers l’histoire de l’éducation surveillée et de la justice des mineur(e)s au XXe siècle. Elles s’intéressent aux multiples expressions de leur indiscipline, de leur révolte et de leurs désirs d’émancipation.

19 h 30. Verre de clôture

Retrouvez les biographies et la présentation des projets de l’ensemble des lauréats et lauréates de la Bourse de l’Institut pour la photographie depuis sa création en 2019 sur le site de l’Institut, rubrique Recherche et création / La Bourse de l’Institut.