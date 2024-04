Post-doctorat sur « Les bibliothèques publiques des Lumières »

Announcement

Présentation du projet

Ce contrat post-doctoral s’insère dans la mise en œuvre du projet BIPULUM (« Bibliothèques publiques dans la France des Lumières ») soutenu par l’ANR (23-CE27-0012, 2024-2028). Ce projet est porté par l’UMR 7303 TELEMMe (Aix-Marseille Université, CNRS), en partenariat avec l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans la Modernité (UMR 5317, Université de Lyon), le Centre Jean Mabillon (École nationale des Chartes) et la Bibliothèque nationale de France.

Le projet ANR BIPULUM envisage le vaste mouvement de fondations de bibliothèques publiques en France au XVIIIe siècle dans une perspective d’histoire urbaine, d’histoire politique et d’histoire des pratiques culturelles, pour comprendre comment émerge, dès avant la Révolution, l’idée – et la pratique – de la bibliothèque comme service public. Il s’agit d’éclairer un angle mort de l’historiographie des Lumières en tenant compte de l’ampleur du phénomène (au moins 60 bibliothèques publiques sont ouvertes en France avant la Révolution) et en adoptant une démarche comparative pour comprendre trois aspects importants :

Le moment de la fondation envisagé comme un objet politique. La dévolution au public est le moment où s’expriment des mythologies, des convictions et des valeurs dont certaines se rattachent à la mouvance des Lumières (les bénéfices de la lecture et de l’éducation, l’utilité publique…). On peut y observer les dynamiques d’une « politisation ordinaire » puisqu’elle met en jeu la définition d’un public et d’un bien commun à entretenir par un effort financier collectif.

La manière dont s’élabore et s’éprouve au quotidien ce que peut ou devrait être un « service public », à une époque où s’impose, sinon le syntagme, du moins son idée, en observant ses aspects les plus matériels : horaires, configuration des espaces (en particulier de la salle de lecture), modalités matérielles et intellectuelles d’accès aux ressources, profil et qualification du bibliothécaire etc.

Le public, traditionnellement grand oublié de l’histoire des bibliothèques, doit faire l’objet d’une attention particulière ; débusquer la trace des lecteurs et lectrices, leurs attentes implicites, imaginées ou fantasmées par les bibliothécaires, les dispositifs matériels mis en place en réponse à ces besoins.

Missions

Le projet doit donner lieu à un répertoire des institutions publiques de lecture de l’Ancien Régime, avec publication des principales sources qui documentent chacune d’elles. La contribution du ou de la post-doctorant·e est attendue sur l’identification des sources relatives à certaines de ces fondations (conservées en archives municipales et départementales et dans les fonds manuscrits et imprimés des actuelles bibliothèques municipales), le dépouillement de celles-ci et la rédaction des notices pour une quinzaine de bibliothèques actives au XVIIIe siècle, principalement dans la partie Nord de la France.

Après une phase de mise en place d’une méthodologie et du périmètre de recherche envisagé durant ce contrat, la personne recrutée sera amenée à recueillir et analyser des données archivistiques, à participer aux travaux de pilotage du projet, et enfin à valoriser ses recherches par les canaux propres au projet ou par d’autres moyens.

Archives

Recherches de documentation concernant la fondation et le fonctionnement des bibliothèques publiques françaises avant 1789, soit spécifique à certaines fondations (règlements, catalogues, prosopographie des bibliothécaires, recherche de témoignages sur les usages et la fréquentation de ces équipements culturels à l’époque moderne, collation avec les collections subsistantes dans les dépôts actuels).

Analyses d’études de cas : les espaces confiés à la personne recrutées seront, principalement, la région Hauts-de-France, la région Normandie et Paris.

Animation de la recherche

Participation aux réunions du projet

Co-organisation d’une des journées d’études prévues au calendrier du projet

Contributions au carnet Hypothèses du projet

Association à la direction d’un ou plusieurs mémoires de master 1 et 2 à l’Enssib (Lyon)

Profil recherché

Le candidat ou la candidate est titulaire d’un doctorat en histoire, de préférence en histoire culturelle du XVIII e siècle.

siècle. Il est familier de la recherche en archives et en bibliothèque, des problématiques et des outils de l’histoire des bibliothèques.

Il est mobile (déplacements fréquents à prévoir à Paris, les régions Hauts-de-France et Normandie).

Conditions d'emploi et de rémunération

Rémunération : selon la grille de rémunération de l’établissement et de l’expérience du ou de la candidat.e.

Date de prise de poste : 1 er septembre 2024

Durée du contrat : un an renouvelable une fois

Type de contrat : CDD à 100% en qualité de chercheur post-doctorant

Rémunération : 2900 à 3200 brut mensuel selon expérience

Employeur : Université Lyon 2

Mobilité : des déplacements (archives ou événements scientifiques) sont à prévoir à Paris, dans le Nord de la France et en Normandie

Laboratoire de rattachement : Institut d’histoire des représentations et des idées dans la modernité (IHRIM – UMR 5317)

Conditions de candidature

Le dossier de candidature comprendra :

CV (indiquant les compétences linguistiques)

Lettre de motivation

Copie du diplôme de doctorat ou attestation de réussite

Extrait de la thèse et/ou une publication significative

Renseignements et envoi des dossiers à Emmanuelle Chapron (emmanuelle.chapron@univ-amu.fr) et Fabienne Henryot (fabienne.henryot@enssib.fr)

Calendrier

Réception des candidatures jusqu’au 15 mai dernier délai

Examen des candidatures : juin

Entretien avec les candidats pressentis : fin juin

Notification aux candidats : début juillet 2024

Prise de poste : 1er septembre 2024

Comité de sélection