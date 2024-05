Announcement

Présentation

La thématique des boissons alcoolisées (vins, bières, liqueurs…) à l’époque moderne a été prise en compte par le monde muséal qui y trouve un sujet de société plaisant et intrigant à même d’attirer les publics. Ces vingt dernières années, des historiens modernistes se sont aussi saisis du sujet avec des travaux important sur l’ivresse (Lecoutre, 2007, 2011 & 2017) et sur le vin (Figeac-Monthus & Lachaud-Martin, 2021).

Malgré tout, si le vin – et, dans une moindre mesure, la bière – ont donné lieu à des publications scientifiques, le cas des autres boissons alcooliques comme l’armagnac pour la France, le schnaps pour l’Empire germanique, le gin pour la Grande-Bretagne, ou encore le rhum et le saké pour des contrées plus lointaines reste sous-exploité. L’histoire de l’art a souvent multiplié les études sur les bacchanales, les bambochades hollandaises ou romaines et les œuvres des frères Le Nain, mais elle a négligé d’autres types de représentations ainsi que les objets associés à la consommation. Surtout, les lieux de l’alcool (terrains agricoles, chais, brasseries, tavernes ou auberges, banquets…) sont les grands absents de cette historiographie. Des études de cas mobilisant l’histoire culturelle, l’histoire de l’art et l’histoire matérielle sont donc attendues pour combler ces lacunes et ébaucher une grande synthèse sur la production, la consommation et la représentation des boissons alcoolisées aux XVIIe et XVIIIe siècles.

En faisant dialoguer les chercheurs engagés dans l’exploration de ce thème enivrant et interdisciplinaire, le colloque annuel du GRHAM souhaite questionner la notion de « boisson alcoolisée » en France, en Europe et dans le reste monde afin de mieux comprendre les modalités et les enjeux relatifs à sa représentation. Une approche globale des échanges et des consommations dans le monde pourrait éclairer un regard trop souvent centré sur l’Europe. D’autant plus que différents troubles (conflits armés, sécheresses, inondations…) bousculèrent ponctuellement les habitudes des consommateurs européens.

Programme

Jeudi 13 juin (après-midi)

14h00 Accueil des participants

14h30 Conférence d’ouverture. Boissons enivrantes et société française du XVIe au XVIIIe siècle. Matthieu Lecoutre, professeur agrégé d’histoire / chercheur associé à l’équipe Alimentation de l’université de Tours François-Rabelais et au centre George Chevrier de l’université de Bourgogne

Discussion

15h45 session 1. Du chais au verre. Contenir l’ivresse

Modération : Maxime Bray, doctorant en histoire de l’art moderne, Sorbonne Université

Avant le flacon, un contenant nécessaire, la barrique. Marguerite Figeac-Monthus , professeure des universités d’histoire moderne, Université de Bordeaux

, professeure des universités d’histoire moderne, Université de Bordeaux Une bouteille à succès: l’âge d’or de la bouteille couverte d’osier en France au XVIIe siècle. Elise Vanriest-Dabek , conservatrice du patrimoine, musée archéologique d’Istres / docteure en histoire de l’art moderne (EPHE)

, conservatrice du patrimoine, musée archéologique d’Istres / docteure en histoire de l’art moderne (EPHE) Servir des alcools frappés: usages, formes et motifs des récipients en porcelaine au XVIIIe siècle. Défendin Détard, professeur agrégé d’histoire / doctorant en histoire de l’art moderne, Sorbonne Université

Discussion

17h15 Présentation de notre partenaire Gallia et dégustation

19h00 Visite du musée des Arts décoratifs. Ariane James-Sarazin, conservatrice générale du patrimoine, Musée des Arts Décoratifs – Musée Nissim de Camondo

20h30 Dîner (réservé aux intervenants)

Vendredi 14 juin

9h30 Accueil des participants

10h00 Conférence. Verser le vin, tenir le verre. Réflexions sur la gestuelle du vin dans la peinture européenne (XVIe-XVIIe siècles). Philippe Morel, professeur émérite des universités d’histoire de l’art moderne, Paris 1 Panthéon Sorbonne

Discussion

11h15 session 2 : Artistes & regardeurs. L’émulation par l’ivresse

Modération : Maël Tauziède-Espariat, docteur en histoire de l’art (UBFC)

Toasting and Drinking in Dutch Golden Age Art. Benjamin Binstock , Assistant Professor, The Cooper Union

, Assistant Professor, The Cooper Union Usages et mythologie de l’alcool chez les Bentvueghels : de la pratique à la théorie. Suzanne Baverez, docteure en histoire de l’art moderne (EPHE)

Discussion

12h30 Déjeuner des participants

14h30 Conférence. Les portraits en buveur : une tradition iconographique de la peinture européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles ? Christine Gouzi, professeure des universités d’histoire de l’art moderne, Sorbonne Université

Discussion

15h30 session 3 : « Le goût des lumières ». Vins et images épicuriennes au XVIIIe siècle

Modération : Alice Ottazzi, docteure en histoire de l’art moderne (Université de Turin / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Héraclite et Démocrite sous la Régence : Peinture, chansons à boire et sociétés parisiennes à l’aube des Lumières. Ulysse Jardat , conservateur du patrimoine, musée Carnavalet – Histoire de Paris

, conservateur du patrimoine, musée Carnavalet – Histoire de Paris Sculpteur Satyrs : Art, Alcohol and Materiality in Eighteenth-Century Paris. Ashley Hannebrink, doctorante en histoire de l’art et de l’architecture, Harvard University

Discussion

16h30 Pause-café

16h45 Session speed talking

Modération : Justine Cardoletti, doctorante en histoire de l’art moderne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les étiquettes de bouteilles au XVIIIe siècle. Maxime Georges Métraux , chercheur, Galerie Hubert Duchemin

, chercheur, Galerie Hubert Duchemin Les interprétations biblique et antique de « L’automne » de Nicolas Poussin. Chao Ying Lee , maîtresse de conférences en relations et cultures ethniques, Université nationale de Don Hwa, Taïwan

, maîtresse de conférences en relations et cultures ethniques, Université nationale de Don Hwa, Taïwan La représentation du vin dans la nature morte italienne vers 1700. Claudia Salvi , historienne de l’art, experte en peinture ancienne

, historienne de l’art, experte en peinture ancienne « Les liqueurs estoient en quantité » : consommation de liqueurs lors des fêtes à la cour sous le règne de Louis XIV. Clémence Pau , docteure en histoire de l’architecture moderne et ATER, Sorbonne Université

, docteure en histoire de l’architecture moderne et ATER, Sorbonne Université L’ivresse du décor : représenter le buveur dans le dessin de plafond. Le cas de la salle à manger du château de Chantilly ornée par Claude III Audran (1692-1709). Hugo Guibert , étudiant en Master 2 à l’École du Louvre

, étudiant en Master 2 à l’École du Louvre Réflexion autour des lieux de consommation du Palais-Égalité à la fin du XVIIIe siècle. Charlotte Duvette , docteure en histoire de l’art et de l’architecture (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), cheffe de projet à l’Institut national d’histoire de l’art

, docteure en histoire de l’art et de l’architecture (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), cheffe de projet à l’Institut national d’histoire de l’art « Cachez ce vin que je ne saurais boire. » Comment ressert-on son vin à Paris au XVIIe siècle ? Jean Potel , doctorant en histoire de l’architecture moderne, Sorbonne Université

, doctorant en histoire de l’architecture moderne, Sorbonne Université Alcool et sexe : un mélange iconographique inexistant dans la France du XVIIIe siècle ? Maël Tauziède-Espariat, docteur en histoire de l’art (UBFC)

Discussion

18h00 Mots de fin et pot de l’amitié

Modalités pratiques

Entrée libre

Pour tout renseignement ou pour l’inscription Zoom : asso.grham@gmail.com