Announcement

L'univertié de Béjaia (Algérie), la Faculté des Lettres et des Langues & les laboratoires LAILEMM et LESMS organisent un colloque international en mode hybride du 19 au 21 novembre 2024 intitulé « Vingt ans de recherche scientifique en langues : résultats et problématiques actuelles »

Argumentaire

L’Algérie a déployé, depuis son indépendance, des efforts considérables en vue de l’amélioration de la recherche scientifique aussi bien dans les universités (et leurs laboratoires de recherches) que dans les centres de recherche. L’une des réformes les plus récentes de l’enseignement supérieur algérien a été amorcée il y a vingt ans. Celle-ci ainsi que plusieurs autres décisions dont celles relatives à la création de plusieurs entités de recherche scientifique (Centres, agences thématiques, unités, laboratoires) et d’écoles doctorales ont incontestablement permis de donner un nouvel élan à la recherche scientifique portant sur les langues. Les particularités pas uniquement sociolinguistiques et didactiques du contexte plurilingue algérien, mais également de ses caractéristiques historiques, géopolitiques et économiques font que nombreux espoirs sont tournés vers les résultats de ces recherches et sur les améliorations qui devraient en résulter.

En 2004 était créée l’École Doctorale Algéro-Française de Français (FSP EDAF), à la demande du gouvernement algérien, en partenariat avec l’ambassade de France et de nombreuses universités françaises, pour relancer l’enseignement et la recherche dans les départements de français des universités algériennes. Après 8 ans d’activité ayant abouti à la délivrance de 1200 magistères et au lancement de 600 doctorats (dont 400 seront soutenus), ce FSP a été transformé par convention intergouvernementale en Réseau Langue Française et Expressions Francophones (LaFEF) qui, fort d’une cinquantaine d’unités de recherches dans les deux pays, a poursuivi et développé les collaborations établies grâce à l’EDAF jusqu’en 2021 dans le domaine de la recherche et de la formation doctorale francophones sur le plurilinguisme algérien.

Aujourd’hui des milliers de mémoires de master 2, des centaines de thèses de doctorats en Sciences (Système classique) ou LMD et d’HDR (Habilitation universitaire) ont été soutenues. Par ailleurs, l’ouverture sur l’Autre, encouragée par la tutelle par les nombreux stages octroyés chaque année aux doctorants et enseignants chercheurs et par d’autres programmes de coopération internationale, ont assurément permis de favoriser des recherches menées en partenariat avec des chercheurs d’autres pays. Les organisateurs du colloque estiment que c’est le moment de faire un bilan critique des recherches menées au cours des deux dernières décennies pour établir un état des lieux et s’interroger sur les perspectives de recherches qui se dessinent actuellement.

Les doctorants et enseignants-chercheurs intéressés, qui peuvent être chercheurs en didactiques des langues, en littératures ou en sciences du langage, sont invités à envoyer des propositions qui s’inscrivent dans l’un des axes, non exhaustifs, suivants :

Axe 1 : Impacts des réformes sur la recherche en langues ;

Axe 2 : Résultats de recherches sur les langues, le plurilinguisme et le pluriculturalisme, etc. ;

Axe 3 : L’EDAF et le Réseau LaFEF et autres partenaires : impacts de la coopération interuniversitaire (interne ou externe) ;

Axe 3 : Limites des recherches menées sur les langues ;

Axe 4 : États des lieux et perspectives de recherche.

Axe 5 : une séance sera réservée aux communications des doctorants dont les thèmes s’écarteraient un peu de celui colloque.

Langue du colloque : anglais, arabe, français, tamazight

Soumission des propositions

Pour soumettre une proposition, il faut envoyer la fiche de participation ci-après à l’adresse suivante : lailemm@univ-bejaia.dz.

Prière de préciser dans l’objet : « colloque novembre ».

Remarques importantes

Une sélection des textes des communications par expertises en double-aveugle sera publiée dans les revues de la faculté des lettres et des langues de l’université de Béjaia et/ou par d’autres supports de diffusion. Des frais de participation qui seront étudiés seront fixés aux participants.

Calendrier

Réception des propositions : du 15 au 30 juillet 2024

Réception des notifications d’acceptation : du 01 au 15 aout 2024

Diffusion du programme : 10 novembre 2024

Colloque : du 19 au 21 novembre 2024

Présidents du colloque

Pr. AMMOUDEN M’hand

Pr. BEKTACHE Mourad

Comité scientifique