Ingénieur-e de recherche en sociologie - Handéo

Présentation d’Handéo

Handéo est un groupe de l’économie sociale et solidaire dirigé par et au service des personnes en situation de handicap. Il inscrit ses missions dans le cadre de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ancré dans une dynamique innovante et en pleine croissance, le groupe comprend trois organisations : l’association Handéo pour améliorer la connaissance, Handéo Services pour renforcer la qualité de services et Handéo Solutions pour favoriser la montée en compétence.

Mission générale

L’article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, pose un des principes fondateurs que toute personne puisse « se présenter aux élections et exercer effectivement un mandat électif ».

Au regard de ce cadre de référence, la personne ingénieure contribuera aux recherches concernant l’engagement en politique des personnes en situation de handicap et elle sera sous la responsabilité du directeur scientifique de Handéo.

Ces recherches sont participatives et appliquées et portent sur l’engagement en politique des personnes vivant avec un handicap. L’enjeu est de rendre plus lisibles les freins et leviers à la participation politique des personnes handicapées.

Il s’agira d’identifier les éléments du parcours de la personne et de sa trajectoire qui permettent de comprendre l’entrée en politique des personnes vivant avec un handicap et leur engagement.

Missions spécifiques

Le terrain d’enquête sera principalement national. Il comprendra un volet qualitatif sur la base d’entretiens et d’observations.

La personne ingénieure de recherche participera aux missions suivantes :

Réalisation des entretiens avec des personnes candidates ou élues en situation de handicap. Une partie des entretiens se fait à distance et d’autres demandent des déplacements sur l’ensemble du territoire national.

Analyse d’un corpus d’articles de presse sur les élus en situation de handicap.

Réalisation de 2 monographies de conseils municipaux.

Analyse des données empiriques issues des entretiens et rédaction du rapport sur les candidats et élus en situation de handicap.

Analyse juridique de plusieurs pays étrangers sur l’éligibilité des personnes en situation de handicap, en lien avec les travaux précédents déjà réalisés ou connexes sur ce sujet au niveau européen (recherche Handéo 2021).

Lien avec les partenaires, suivi des groupes de travail réunissant des acteurs concernés par le sujet (personnes handicapées, proches aidants, professionnels, institutionnels et chercheurs) et formalisation des comptes rendus.

Suivi du plan de gestion de données en lien avec le RGPD.

Appui au prestataire retenu concernant la mise en application des données sous forme de guide et, éventuellement de podcast.

Des déplacements à l’étranger peuvent être à prévoir si des opportunités de partenariats sur le sujet des candidats et des élus en situation de handicap sont identifiées. Dans ce cadre, cela pourra comprendre des entretiens en anglais.

Critères de qualification pour le poste

Master ou plus en sociologie, anthropologie ou sciences politiques.

Compétences méthodes qualitatives, en particulier dans la réalisation d’entretien et de leur analyse ;

Connaissance du secteur du handicap ;

Capacité à lire des textes juridiques ;

Compétence relationnelle, goût pour le travail en réseau

Autonomie, sens du travail en équipe ;

Capacité d’analyse et de synthèse ;

Qualités rédactionnelles également en termes de rédaction pédagogique ;

Maîtrise de l’anglais lu, écrit et parlé (notamment entretien en anglais).

Caractéristiques du contrat

CDD (12 mois renouvelable 1 fois dans la limite maximum de 18 mois)

Durée de travail hebdomadaire : 37 heures (12 jours de RTT par an)

Salaire : 30 000 € brut par an

Mutuelle prise en charge à 100 %

Avantages :

Participation au Transport

Tickets restaurant

Travail à domicile

Programmation :

Du Lundi au Vendredi

Travail en journée

Lieu de travail

Lieu du poste : Télétravail hybride (92110 Clichy) - deux jours de télétravail par semaine (mercredi et vendredi)

Locaux d’Handéo : 2 rue Mozart 92 110 Clichy La Garenne (Métro ligne 14 station Saint-Ouen / RER C station Saint-Ouen). Des déplacements sont inhérents au poste (réunions d’informations en territoires, observations d’audits et évaluations, etc).

Pour candidater

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à cyril.desjeux@handeo.fr

avant le 3 septembre.