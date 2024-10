Announcement

Présentation

Après la première journée d’étude organisée par le projet CORBAN en novembre 2023 sur la problématique de la communication en temps de guerre, nous souhaitons cette fois-ci diriger cette journée d’étude à travers les différentes thématiques présentes autour de la correspondance transatlantique des XVIIe et XVIIIe siècles du quotidien à l’intime.

Le projet CORBAN focalise sa recherche sur les correspondances privées capturées par les anglais lors des conflits du XVIIIe siècle, ces lettres sont des témoignages de la vie des émetteurs ainsi que de leurs destinataires. La correspondance est un ensemble de lettres écrites et échangées entre deux personnes, mais était-ce la réalité ? Du moins pour les correspondances transatlantiques, certaines transmises par une connaissance, confiées à l’armateur ou l’ami capitaine sur un navire marchand qui sont finalement lues à destination par une personne sachant lire et écrire. Quelle intimité est accordée à une lettre envoyée à l’autre bout du monde, qui passe à travers plusieurs mains, plusieurs intermédiaires jusqu’à sa destination finale ? et d’autant plus si celles-ci n’arrivent jamais et sont capturées par l’ennemi. L’auteur a-t-il conscience de l’acheminement à la dimension privée contestable ?

Les lettres du XVIIe et du XVIIIe siècle relatent des événements contemporains de l’écriture mais également communiquent des informations sur le quotidien des émetteurs et destinataires entre la métropole et ses colonies. Le caractère privé de la lettre nous permet d’avoir un témoignage et de rentrer dans l’intimité des élites locales du XVIIIe siècle. Quels sont les sujets qui rythment ces correspondances et quels sont-ils en fonction des interlocuteurs ?

Aujourd’hui nous avons la chance de pouvoir accéder à ces sources intimes par le biais de différentes archives comme les archives de l’amirauté des Archives nationales de Londres. Elles apportent un éclairage nouveau au travers de témoignages intimes et personnels sur le quotidien et les échanges d’informations entre les familles. Les différentes facettes de cette adaptation seront abordées au cours de ces journées.

Programme du 25 octobre 2024

9h00 : Ouverture de la journée par Philippe Chareyre et Xarles Videgain

9h15-9h45 : Maria Cardamone , Mustapha Ousellam (Prize Papers Project). Presentation of the Prize Papers project.

Questions et discussions

10h30-11h00 : Lucas Haasis (Prize Papers project). The Letters of a Merchant, three Sailors, a Prisoner and a Barber’s Daughter: Insights into the Prize Papers.

Questions et discussions

14h00-14h30 : Olivier Caporossi (UPPA-ITEM). Les lettres hispano anglaises du commerce atlantique (XVII e -XVIII e siècle) face à la justice du roi d’Espagne : une faillite du réseau marchand ?

Questions et discussions

15h15-15h45 : Céline Mounole (UPPA-IKER). Auditoire et langue de l’intime. Les choix linguistiques dans lettres privées des documents de prise du Pays Basque.

Questions et discussions

Informations

https://corban.hypotheses.org

