Announcement

Colloque international organisé à l'Université Sorbonne Paris Nord (Campus Condorcet) et aux Archives nationales les 21 et 22 octobre 2024 par Murielle Gaude-Ferragu (USPN), Marie-Adélaïde Nielen (Archives nationales) et Ana Maria S. A. Rodrigues (Université de Lisbonne)

Présentation

Ce colloque international est le dernier volet d’un projet d’envergure, le Programme Pessoa (2023-2024), favorisant la coopération scientifique entre France et Portugal. Le thème choisi est celui des actes écrits et du mécénat des reines, qui se déploie dans de multiples domaines, religieux, artistique et littéraire. En parallèle, sera présentée la base de données créée en collaboration avec l’IRHT et les Archives nationales de France, permettant la numérisation et l’édition critique des actes écrits des souveraines. Femme de pouvoir, la reine délivre des actes écrits, scellés de son grand sceau, manière d’exercer et d’attester son autorité, notamment dans les domaines qui entrent traditionnellement dans son champ d’action. « Dame de cœur », elle s’investit dans des fondations religieuses et charitables (hôpitaux, collèges...) et déploie un mécénat funéraire particulièrement actif. Elles accumulèrent également un Trésor personnel, composé, entre autres, de pièces orfévrées d’or et d’argent doré, serties de pierres précieuses, qui participait de leur pouvoir. À travers l’examen de ces actes et de ces objets, l’objectif est de réévaluer le rôle des femmes de pouvoir dans le fonctionnement de l’État monarchique au Moyen Âge.

Programme

Lundi 21 octobre (Université Sorbonne Paris Nord, Campus Condorcet). Le mécénat des femmes de pouvoir

9h15. Accueil des participants

9h30. Introduction générale. Par Murielle Gaude-Ferragu (USPN), Marie-Adélaïde Nielen (Archives nationales) et Ana Maria S. A. Rodrigues (Université de Lisbonne)

Session 1: Mécénat religieux, mécénat culturel

Présidence de séance : Ana Maria S. A. Rodrigues (Université de Lisbonne)

10h05. Maria Barreto Dávila ( Université de Lisbonne), Cultivating Power: The Matronage Legacy of Avis-Beja Women in the 15th and 16th Centuries.

10h30. Els De Paermentier (Université de Gand), Patronage religieux et mécénat culturel des comtesses de Flandre en haut Moyen Âge. Entre pouvoir politique et mémoire dynastique.

Pause

11h10. Lucie Jardot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Mécénat et fondations pieuses des duchesses de Bourgogne et de Bourbon. Représentations et cartographie du pouvoir des femmes à la fin du Moyen Âge (XIV-XVIe s.).

Discussion

Déjeuner

Session 2: Pouvoir des femmes, pouvoir des objets

Présidence de séance : Kathleen Wilson-Chevalier (American University of Paris)

14h30. Diane Antille (chercheuse indépendante), Les objets de Jeanne de Boulogne (1326-1360) : portrait en creux d’une reine de France.

14h55. Michelle Bubenicek, (École nationale des Chartes), De la commande d'art à l'instrument du gouvernement : le Trésor de Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de Cassel (1326-1395).

Pause

15h35. Ana Maria S. A. Rodrigues (Université de Lisbonne), D’or, d’argent et de pierres précieuses : les bijoux et l’orfèvrerie des reines de Portugal (XVe-XVIe siècles)

16h00. Inês Olaia (Université de Lisbonne), Queen Leonor of Lancaster's last will and the dismantlement of her household: an assessment of the sources.

Discussion

Mardi 22 octobre (Archives nationales, salon ovale). Actes écrits des femmes de pouvoir

9h15. Accueil des participants

9h30. Mot d’accueil, par Marie-Françoise Limon-Bonnet, directrice des Fonds aux Archives nationales

Session 3: Pouvoir en actes, actes politiques

Présidence de séance : Amable Sablon du Corail (Archives nationales)

9h50. Audrey Duchâtel (Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM - UMR 7264, Nice), Autour de la bulle du pape Urbain IV (6 juillet 1263) : réflexion sur un serment et sur le rôle de Marguerite de Provence dans la famille capétienne.

10h15. Alexandra Beauchamp (Université de Limoges), « Arbitrix, arbitratissa et amicabilis compositrix » : Matha d'Armagnac et le conflit entre factions aristocratiques à Valence (1373-1378).

Pause

11h00. Lledó Ruiz (Université de Valencia), Creating a Legacy of Her Own: The Last Will of Maria of Castile, queen of the Crown of Aragon (r. 1416-1458)« .

Discussion

Déjeuner

Session 4: Gouverner par l’écrit et le sceau

Présidence de séance : Jean-Charles Bédague (Service interministériel des Archives de France)

14h00. Arnaud Baudin (direction des Archives et du Patrimoine de l’Aube), Gouverner et transmettre. Sceaux et pratiques de l’écrit des comtesses de Champagne (XIIe-XIIIe siècles).

14h25. Elena Woodacre (University of Winchester), »Jahanne Royne": The use of Joan of Navarre's signature to assert authority and ownership.

Pause

15h05. Ghislain Brunel (Archives nationales), Gouverner, c’est écrire ! La reine Blanche de Castille ou la fin d’un monde.

15h30. Ana Luísa Sonsino (Université de Lisbonne), The word of the sisters: writings of the princesses who did not reign.

Discussion

16h30. Conclusions du colloque, par Jean-Luc Chassel (Université Paris Nanterre).

Mercredi 23 octobre

Réunion du groupe de travail du Programme Pessoa : réflexions sur les bases de données françaises et portugaises