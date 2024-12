Renovación de la catequística en tiempos de las Reformas

Announcement

Los estudios históricos de las Iglesias católica y reformadas han conducido a una mejor comprensión de las cuestiones en juego dentro de cada área religiosa y los trabajos sobre los procesos de confesionalización en la Europa moderna han permitido matizar las dinámicas y abandonar el análisis reductivo de los enfrentamientos entre las Iglesias que dominó durante mucho tiempo el campo de la historia de las Reformas. Ahora bien, parece oportuno ampliar esta perspectiva para incluir la catequesis como vector para diseñar las identidades religiosas.

En efecto, la visión de los dos bloques monolíticos ha dado paso al estudio del complejo entramado de relaciones mantenidas entre católicos y reformados más allá de las fronteras religiosas, unas delimitaciones necesariamente porosas (Soen et al. 2019). Los procesos de construcción confesional y de disciplina social, encaminados hacia la consolidación de las Iglesias institucionales, permiten un acercamiento más amplio y matizado a la realidad religiosa en la Europa del siglo XVI; y los sugerentes caminos trazados en la historia de los dogmas y la historia de los ritos, así como la historia de la educación y las emociones han permitido captar con mayor detalle la complejidad del hecho religioso en el siglo de los enfrentamientos confesionales (Cameron 2007, pp. 31-32).

Los manuales de catequesis y las obras de doctrina cristiana constituyen un tema privilegiado de estudio en cuanto a los préstamos y apropiaciones de producciones textuales procedentes de allende los Pirineos. La influencia de Erasmo de Rotterdam en la renovación de la catequesis humanista fue notable, en particular a través de sus colloquia, desde la Inquisitio de fide (1524) hasta la Explanatio Symboli (1533), que empleaban el modelo renacentista del diálogo aplicado a contenidos catequéticos procedentes de la Antigüedad. La aportación de la catequesis reformada, que priorizaba el conocimiento de la palabra divina y, en consecuencia, el aprendizaje de la doctrina más que la práctica de gestos para vincular al creyente con la comunidad, resultó de capital importancia en la renovación de la catequesis medieval para educar al creyente y convertirlo en actor de su propia salvación (Chaunu 1981, p. 186).

Ahora bien, los estudios sobre la catequesis en la Península Ibérica se han limitado a menudo a distinguir entre catecismos heterodoxos y ortodoxos, una polarización que deja poco margen para analizar la incorporación al ámbito católico de modelos catequéticos formales procedentes del norte de Europa y la impronta del mundo reformado en determinadas obras doctrinales. La forma en sí misma es significativa en la medida en que revela el enfoque dado a los elementos clave de la catequesis. Pero los cambios en el contenido de los catecismos de 1529 a 1560 revelan también ajustes doctrinales cuyo alcance y significado deben analizarse. Así lo ilustran los Comentarios sobre el catecismo christiano de Bartolomé Carranza, en el que fragmentos de obras de Melanchthon, de Músculo o Zwinglio sugieren una interpretación en la continuidad de la de I. J. Tellechea Idígoras (1972), que debe reconsiderarse a la luz de las investigaciones sobre la recepción de la Reforma en Castilla y los procesos de construcción confesional en la Europa moderna, en particular las «similitudes funcionales» (funktionale Gleichheiten) puestas de relieve por Heinz Schilling (1988). Numerosos inventarios de bibliotecas de prelados de la primera mitad del siglo XVI revelan una relativa familiaridad entre los eclesiásticos con los escritos del ámbito confesional adverso. Estas influencias, que se encuentran en varios autores —no necesariamente perseguidos por la Inquisición o sospechosos de simpatía por los novadores—, confirman la lectura de determinados contenidos y una relativa familiaridad con las obras protestantes hasta la represión antiprotestante de 1557-1559 y la publicación del primer índice de la Inquisición española.

En el mundo católico, el prefacio del Catecismo del Concilio de Trento ilustra inequívocamente su finalidad, en la medida en que afirma que no se dirige a los fieles en primer lugar, sino a los pastores con el fin explícito de alumbrar a estos inicialmente y a aquellos a continuación. En Castilla, hasta el giro antiprotestante de 1559, muchas de las obras catequéticas del movimiento evangélico dejan traslucir una finalidad didáctica similar a la que encontramos en los primeros catecismos humanistas del siglo XVI. Varios catecismos desde mediados del siglo XVI ilustran por su contenido y forma la voluntad de tener un amplio alcance, tocando no solo a clérigos sino también a laicos.

Este coloquio sobre la catequesis en la edad de la Reforma en la Península ibérica brinda la ocasión de profundizar en la cuestión de los préstamos y las apropiaciones en torno a varios ejes:

la renovación en el XVI de la catequesis medieval y la búsqueda de medios novedosos para ganar nuevos públicos , centrándose en los contenidos como en los afectos. Los modelos de la Iglesia antigua y de la escolástica, la impronta humanística, la progresiva definición de un patrón de catecismos, los diferentes tipos de los mismos (cartillas, catecismos, catecismos dialogados, pictográficos, cantados, libros de doctrina, …) dan cuenta del profundo movimiento de renovación impulsado desde finales de siglo XV. En paralelo a ello, la creciente preocupación por el grado de educación religiosa de la grey, la creación de centros dedicados a la instrucción religiosa de los menores, con el auge en las urbes de escuelas o casas de los niños y niñas de la doctrina, así como la búsqueda de nuevos modos de captar la atención de los catecúmenos entronca la historia de la catequesis con la de la educación (Ehrenpreis 2010) .





el análisis de los procesos de intertextualidad entre los catecismos de la zona católica y de los países reformados, en España, pero más generalmente en la Península ibérica. Ya en 1527, Wolfgang Capiton había utilizado el patrón didáctico del catecismo dialogado para explicar cuestiones de fe en su Kinder Bericht vnd Fragstuck..., poco antes que Lutero y Zwinglio siguieran la misma vía. En 1529, Juan de Valdés retomaba este modelo con su Dialogo de la doctrina christiana (1529) y lo presentaba como una obra de cuño erasmista. Por su parte, una década más tarde, el doctor Constantino llevaría este modelo de diálogo sobre la fe a su máxima expresión con la Summa de doctrina christiana (1543). Las numerosas reediciones e incluso ediciones apócrifas dan cuenta del éxito de este manual de doctrina pero ilustran también la impronta de la sensibilidad religiosa de su autor. Es más, la circulación de diversos catecismos dialogados en Castilla y Aragón a lo largo del siglo XVI, muchos de ellos anónimos, invita a analizarlos en detalle y calibrar la influencia francesa o alemana en su contenido.

las obras catequéticas reformadas en castellano y las que fueron objeto de sospechas inquisitoriales en España. La forma resulta significante, en particular en historia cultural. Pero más allá de la reutilización de un patrón, se puede barajar la hipótesis de una amplia comunicación silenciosa y de inspiraciones significativas en determinados puntos doctrinales —y no únicamente en autores de la corriente evangélica castellana—. Es conveniente analizar este diálogo entre modelos catequéticos que, a pesar de proceder de confesiones opuestas, presentaban relativas similitudes, y la incorporación de fragmentos, a veces importantes, de catecismos reformados en obras doctrinales castellanas de diversa índole lo confirma (Gilly 2005). Estas producciones textuales nos invitan a reconsiderar la naturaleza, el valor y el sentido de estas apropiaciones en los años previos al Concilio de Trento. La recepción de dichas obras en las Indias y la adaptación de las obras catequéticas a la primera evangelización en los territorios recién colonizados se integran también en la prolongación de este eje.





la recepción, en el contexto de las dietas de religión y durante el concilio de Trento, de determinadas figuras en España, herederas del espíritu de Erasmo, como Juan Gropper, Urbano Rhegius o Jorge Vicelio (Wicelius). Este último, humanista erasmista pasado a la Reforma antes de volver a la Iglesia romana, es ilustrativo por su postura y por el contenido de sus numerosísimos catecismos de este diálogo entre el ámbito católico y el protestante y de la búsqueda de consenso (Böning 2004). La influencia en la Península de aquellas figuras trasluce a través del contenido de determinadas obras o a través de los inventarios de las bibliotecas de los prelados y humanistas.





el estudio de los circuitos de financiación de las obras de catequesis protestantes en castellano y de los círculos de edición de estos textos, a menudo escritos o recopilados por miembros de la diáspora española. Si bien los estudios de Gordon Kinder y de Jean-F. Gilmont sobre las prensas de Jean Crespin han arrojado luz sobre el circuito de las ediciones españolas clandestinas —en particular aquellas promovidas por Juan Pérez de Pineda—, los impresores y editores y sus vínculos con los autores españoles que publicaban en castellano, latín o francés constituyen otro ámbito clave de la escritura reformada castellana. Las redes de autores, editores y lectores constituyen un ámbito por profundizar, al igual que el estudio de las copias manuscritas de textos doctrinales y del tráfico de libros prohibidos. Las traducciones y las libertades tomadas respecto a los originales, en particular de Lutero y de Calvino, constituyen otro objeto de interés.





más allá de las obras catequísticas, que refuerzan los lazos de identificación en torno a contenidos doctrinales comunes, las confesiones de fe en lengua española y las comunidades reformadas españolas en el exilio europeo constituyen otro ámbito en que centrarse para analizar las especificidades de una Reforma española. La Declaracion o confession de fe hecha por ciertos fieles españoles redactada probablemente por iniciativa de Casiodoro de Reina y miembros de su entorno, nació de la necesidad de definir la adscripción de las comunidades de los españoles en el exilio, que durante mucho tiempo resultaron integradas en el seno de iglesias de extranjeros. Esta confesión de fe da cuenta de la consolidación y de los puntos clave de la Reforma para aquellos españoles, tal y como se expresó en el exilio. Además de las circunstancias de su redacción y de los contornos de esta Reforma española, este simposio invita también a analizar las comunidades de españoles protestantes en la diáspora y su integración en los círculos de sociabilidad en las ciudades en que fueron acogidos.

Modalidades de candidatura

Las jornadas se celebrarán los días 12 y 13 de junio de 2025 en Madrid, preferentemente de forma presencial.

Puede enviar un resumen de 15 a 30 líneas con bibliografía y una breve biografía

antes del 20 de diciembre 2024

a la dirección proyectoD4R@gmail.com.

Lenguas de comunicación: francés, español, inglés.

Comité científico

Michel Boeglin (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Ignasi Fernández Terricabras (Universitat Autònoma de Barcelona)

David Kahn (INU Champollion, Albi)

Mathilde Albisson (Université Catholique de Louvain)

