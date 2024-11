La Fac-Tory. Fabriquer un livre au XVIe siècle

Announcement

Présentation générale

La Fac-Tory vise à créer, le temps d’une semaine, une bibliographical press à Bourges, pour des chercheurs et des professionnels du livre ancien qui ne disposeraient pas encore d’une expérience pratique de la typographie. Expérimenté de ce dispositif dans le cadre d’« ateliers de recherche » de master 2, le CESR et les mille univers ouvrent aujourd’hui plus largement leur porte. Sous un titre qui constitue un double hommage à la mémoire de Geoffroy Tory (pionnier de la typographie humaniste, natif de Bourges) et à celle de Jeanne Veyrin-Forrer (pionnière de la bibliographie matérielle en France), cette école d’été associe cours magistraux, démonstrations et ateliers pratiques pour donner aux participants une connaissance concrète du travail des typographes de la Renaissance.

Argumentaire

Définie comme une « archéologie du livre imprimé » (J.-F. Gilmont), la bibliographie matérielle repose sur l’examen minutieux des exemplaires originaux. Sa pratique requiert l’usage de méthodes et de savoir-faire qui présupposent eux-mêmes une connaissance des techniques de fabrication du livre. C’est la raison pour laquelle les principaux manuels de bibliographie consacrent de longs développements à la description de l’outillage, des gestes et des techniques de l’imprimerie. Mais la typographie, envisagée à travers cet enseignement théorique, reste pour de nombreux chercheurs l’objet d’une connaissance abstraite et souvent imprécise.

Conscients que « l’apprentissage par la pratique est plus efficace que l’enseignement par le discours », et convaincus que « la solution de loin la meilleure est d’associer les deux modalités », le typographe Carl Rollins (1880-1960) et le bibliographe Andrew Keogh (1869-1953) créèrent à l’université de Yale en 1927 une « imprimerie bibliographique » destinée à enseigner l’histoire du livre aux étudiants. Cette initiative fit des émules et, après Yale (1927), Londres (1933) et Harvard (1939), le mouvement de création des « bibliographical presses » toucha les principales universités des pays anglophones dans les années 1950-1970. Longtemps hermétique à la bibliographie matérielle, l’enseignement universitaire français resta en marge de ce mouvement.

La Fac-Tory vise à créer, le temps d’une semaine, une bibliographical press à Bourges, pour des chercheurs et des professionnels du livre ancien qui ne disposeraient pas encore d’une expérience pratique de la typographie. Après avoir expérimenté ce dispositif pendant cinq ans dans le cadre d’« ateliers de recherche » de master 2, le Centre d’études supérieures de la Renaissance et les mille univers ouvrent aujourd’hui plus largement leur porte.

Sous un titre qui constitue un double hommage à la mémoire de Geoffroy Tory (pionnier de la typographie humaniste, natif de Bourges) et à celle de Jeanne Veyrin-Forrer (pionnière de la bibliographie matérielle en France), cette école d’été associe cours magistraux, démonstrations et ateliers pratiques pour donner aux participants une connaissance concrète du travail des typographes de la Renaissance.

Conditions de candidature

Les candidatures se font en ligne via le site de l’école d’été : factory.sciencesconf.org

jusqu’au 15 janvier 2025

Il est nécessaire de d'abord se créer un compte.

Le programme détaillé et les modalités de candidature sont accessibles en ligne sur http://factory.sciencesconf.org.

Critères d'éligibilité

Les candidatures sont ouvertes à toute personne titulaire ou en voie d'obtention d’un diplôme de master ou de doctorat, sans condition de nationalité.

Une bonne maîtrise du français (qui sera la langue de travail et d’enseignement) est requise.

L’enseignement dispensé portant exclusivement sur des questions techniques, une connaissance élémentaire de l’histoire du livre et du contexte culturel de la Renaissance est souhaitable.

Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre trois éléments :

Un formulaire de candidature à renseigner en ligne

Une lettre de motivation à adresser par courriel

Un curriculum vitae (2 pages maximum, sans photo), à adresser par courriel

Les CV et lettres de motivation doivent être adressés par e-mail à remi.jimenes@univ-tours.fr avec copie à anna.baydova@univ-tours.fr.

Calendrier

Novembre 2024 : diffusion de l’appel à candidature et du programme prévisionnel

15 février 2025 : publication des résultats

Organisation

Financée par l’Agence nationale de la Recherche dans le cadre du projet TypoReF (« Typographie de la Renaissance française, 1470-1640 »), cette école d’été est organisée par le Centre d’études supérieures de la Renaissance (Tours) et les mille univers (Bourges), en partenariat avec la ville de Bourges (capitale européenne de la culture 2028).

Direction et encadrement

Direction scientifique : Rémi Jimenes (université de Tours, CESR)

Direction technique : Frédéric Terrier (Les mille univers, Bourges)

Encadrement : Centre d’études supérieures de la Renaissance : Anna Baydova, Sandrine Breuil Les mille univers : Léna Alissant, Camille Savre



Équipe pédagogique