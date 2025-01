Announcement

Présentation

La parution récente (début juin 2024) du t. II/4 du Catalogue des manuscrits conservés de l’ancienne bibliothèque de Clairvaux est l’occasion de faire le point sur la catalographie des manuscrits latins à l’IRHT. Les conditions de travail, les outils à la disposition des rédacteurs mais aussi du public, le ou les publics et leurs attentes, les conditions techniques de l’alternative entre catalogue sur papier et base de données en ligne, le besoin de normalisation, ne sont plus forcément les mêmes qu’au moment de la réactivation du projet Clairvaux, en 2007.

Pour nous faire l’avocat du diable : l’IRHT doit-il encore produire des catalogues de manuscrits latins ? Si oui, à quelles conditions ? En allant de la périphérie au centre du problème : une certaine tension dans nos métiers, les rythmes des carrières, les attentes des instances d’évaluation, l’idée que nous nous faisons du rôle singulier de l’IRHT, font-ils qu’il soit opportun, pour ce laboratoire, d’élaborer des catalogues ? D’autre part, quelle place laissent l’existence, presque toujours, de catalogues modernes antérieurs et l’accès aisé du public aux manuscrits numérisés et à divers moyens nouveaux d’investigation, pour des catalogues supplémentaires qui constitueraient des avancées substantielles, qui comporteraient donc plus de « valeur ajoutée » que de redondance ? Plus précisément, quels types de renseignements seraient-ils surtout attendus de ces catalogues ?

Quelques experts de la rédaction de catalogues et utilisateurs avertis, membres ou socii de l’IRHT, réfléchiront sur divers aspects de ces questions, à partir d’exemples tirés de leurs pratiques (le récent volume de Clairvaux est l’occasion de cette réflexion mais n’en forme pas l’objet particulier).

Cette rencontre de latinistes n’épuisera pas le sujet ; les collègues d’autres sections linguistiques se posent des questions sans doute assez proches ; peut-être souhaiteront- ils les reprendre, soit pour leur compte, soit sur une base commune à tous les projets de ce type, à l’intérieur de l’IRHT ou encore dans un cadre plus large.

Programme

9 h : Accueil - Fr. Bougard

9 h 10 : J-P. Rothschild . Ce qui avait motivé la reprise du programme de catalogue des manuscrits subsistants de Clairvaux. Ce qui motive cette journée.

. Ce qui avait motivé la reprise du programme de catalogue des manuscrits subsistants de Clairvaux. Ce qui motive cette journée. 9 h 30 : C. Heid . Le catalogue des manuscrits de Clairvaux.

. Le catalogue des manuscrits de Clairvaux. 10 h : D. Nebbiai. Les catalogues médiévaux : conception, fonction, histoire.

10 h 30 : Questions et pause

11 h : M. Gurrado . Histoire des campagnes de catalogue de l’IRHT.

. Histoire des campagnes de catalogue de l’IRHT. 11 h 30 : Th. Falmagne. Les méthodes allemandes de catalographie.

12 h : Questions

14 h : J. Fronska . Pourquoi décrire les manuscrits détruits ? Entre catalogue et signalement des manuscrits sinistrés de Chartres.

. Pourquoi décrire les manuscrits détruits ? Entre catalogue et signalement des manuscrits sinistrés de Chartres. 14 h 30 : M. Brînzei . Cataloguer les manuscrits universitaires.

. Cataloguer les manuscrits universitaires. 15 h J. : J. Delmulle. Pour un catalogue des apographes modernes de manuscrits médiévaux latins : objectifs et méthodes

15 h 30 : Questions et pause

16h : M. Morard . Cataloguez ! Mais à quoi bon ? Espoirs et désespoirs du « spécialiste » ou les questions posées par le dépouillement systématique.

. Cataloguez ! Mais à quoi bon ? Espoirs et désespoirs du « spécialiste » ou les questions posées par le dépouillement systématique. 16 h : D. Stutzmann. Sciences auxiliaires/fondamentales et humanités numériques.

17 h : Questions

17 h 30 : Fr. Bougard, I. Draelants. Table ronde

Modalités

Organisation

Jean-Pierre Rothschild (IRHT-CNRS)

Caroline Heid

Lieu

Campus Condorcet bâtiment de recherche Nord salle 0.010 (r.d.c.)

Contact