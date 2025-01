Announcement

Présentation

La journée d’étude porte sur la configuration de modèles et anti-modèles au cours du Moyen Âge. L’usage du mot speculum par la critique pour désigner un genre littéraire est souvent associé aux miroirs des princes, des ouvrages qui prétendent offrir le(s) bon(s) modèle(s) de gouvernement et de formation du futur roi. Cette journée d’étude souhaite interroger à quel point peut-on distinguer les miroirs des princes des autres traités (moraux, scolastiques ou juridiques) ? Cett interrogation sur le speculum comme genre littéraire revient, en effet, à questionner les autres traités, dont le titre comprend la plupart du temps le mot speculum et qui reprennent des thématiques et stratégies rhétoriques identiques ou similaires (comme l’utilisation d’exempla). Cette rencontre s’intéresse plus particulièrement à l’existence et la circulation de cette littérature didactique en péninsule Ibérique, territoire qui semble avoir été l’un des lieux privilégiés de ce genre de production en Europe occidentale.

Programme

Matinée

Modération : Laura Baldacchino (Casa de Velázquez, Sorbonne Université)

9h15 Hélène Thieulin-Pardo (Sorbonne Université) Ouverture

9h30 Hugo Óscar Bizzarri (Université de Fribourg) El exemplum bíblico: un modelo para príncipes

10h30 Questions et pause

11h15 Thieffen Kulej (Sorbonne Université) Étude comparative de l’exemplum du devoir de correction : Castigos de Sancho IV et Libro del caballero Zifar

11h45 Florentin Machut (Université de Lille) Le speculum amoris et le Libro de Apolonio, un autre regard sur les specula principis

12h15 Questions

13h00 Repas

Après-midi

Modération : Thieffen Kulej (Sorbonne Université)

14h00 Olivier Biaggini (Sorbonne Nouvelle) La main qui tend le miroir : déclinaison des specula principum dans la Castille des XIIIe-XIVe siècles

15h00 Pauline Ribera (Sorbonne Université) Las infantas en el mundo alfonsí: ¿un espejo del pasado?

15h30 Questions