Announcement

Argumentaire

Le regain d’intérêt pour la littérature de voyage en tant que genre littéraire et témoignage culturel a mis en lumière la richesse des récits écrits par les femmes sur l’Espagne. Ces narrations ne se contentent pas de documenter des expériences personnelles : elles façonnent également des représentations culturelles, des imaginaires sociaux et des visions historiques qui enrichissent les études hispanistes depuis des perspectives francophones et anglophones.

Ce colloque international s’inscrit dans le cadre du projet VIAJERAS : Itinéraires hispanistes : voyageuses françaises et britanniques en Espagne (XIXe-XXe siècles), une collaboration entre l'EHEHI - Casa de Velázquez (Madrid) et l’Université Pompeu Fabra (Barcelone).

Son objectif est de réunir des spécialistes de diverses disciplines afin d’explorer, d’analyser et de débattre des récits de voyage féminins sur l’Espagne. À travers une approche interdisciplinaire, nous proposons d’aborder des questions de genre, d’interculturalité, de représentations culturelles et de circulation de ces œuvres.

L’accent sera mis à la fois sur des figures canoniques et sur des autrices moins connues, dans le but d’élargir le corpus littéraire et d’enrichir les études sur la représentation de l’Espagne dans un contexte international. De plus, l’application de nouvelles approches théoriques sur le voyage, le tourisme et la littérature dans l’analyse du corpus étudié sera valorisée.

Nous vous invitons à réfléchir et à proposer des contributions autour des thématiques suivantes :

1. Construction d’espaces imaginaires féminins et visions exotiques de l’altérité

Ce volet explore la manière dont les voyageuses écrivaines ont imaginé et représenté les paysages, cultures et habitants de l’Espagne, souvent sous l’angle de l’altérité et de l’exotisme. Comment les espaces imaginaires féminins se construisent-ils dans les récits de voyage sur l’Espagne ? Comment se projette l’« exotique » dans les descriptions culturelles, géographiques et sociales ? Quels stéréotypes culturels ou résistances émergent dans ces représentations ?

2. Influence des récits féminins dans la construction des discours touristiques, culturels et politiques sur l’Espagne

Cet axe examine l’impact des narrations féminines sur la perception de l’Espagne au niveau international, en façonnant des discours touristiques, culturels et politiques. Quel rôle ont joué ou jouent ces récits dans la construction de l’image de l’Espagne en tant que destination touristique ou culturelle ? Comment le genre, la classe sociale et la religion influencent-ils la représentation de l’Espagne ? De quelle manière les autrices étrangères abordent-elles l’engagement politique ou social dans leurs écrits ? Quelles relations établir entre leurs récits et les politiques culturelles de leur époque ?

3. Circulation et diffusion des récits féminins : rôle des maisons d’édition, des traductions et des réseaux culturels ; lien avec l’hispanisme académique

Cette section examine les mécanismes de distribution et de diffusion des récits féminins, ainsi que leur impact sur les études hispanistes et leur réception dans d’autres contextes culturels. Quelles maisons d’édition publient ces textes et comment influencent-elles leur accessibilité ? Comment ces œuvres sont-elles traduites et adaptées pour des publics internationaux ? Quels réseaux culturels ou académiques favorisent la diffusion de ces récits ? Quel a été l’impact de ces récits sur le développement de l’hispanisme académique dans les contextes francophones et anglophones ?

Modalités de soumission

Nous invitons les chercheuses et chercheurs de diverses disciplines à soumettre des propositions qui devront inclure:

Un résumé de la communication (300 mots maximum) précisant le sujet, les objectifs et l’approche méthodologique.

Une courte bio-bibliographie académique (200 mots maximum).

Les propositions peuvent être rédigées en espagnol, anglais ou français et doivent être envoyées à l’adresse suivante : congresoviajeras2025@gmail.com

avant le 20 mars 2025

Notification d’acceptation : 10 avril 2025

Informations pratiques

Le colloque aura lieu à Madrid. Sans frais d’inscription.

Les intervenants pourront se loger à la Casa de Velázquez pour le prix de 65 euros / nuit dans la limite des places disponibles.

Les intervenants seront invités au dîner du 23 et au déjeuner du 24 octobre.

Pour toute question : congresoviajeras2025@gmail.com

Comité scientifique et d'organisation