Les études autochtones à l’université

Depuis les années 1970, les études autochtones d’Amériques du Nord (ou études amérindiennes) se sont développées aux États-Unis et au Canada, assez peu en France : l’université Bordeaux Montaigne est l’une des rares universités françaises dans laquelle se déploie une recherche en études autochtones depuis les années 1980. En appui du travail des chercheur·ses, l’un des plus importants fonds documentaires du pays dans le domaine s’est constitué au sein de l’établissement, abrité en partie par la bien nommée bibliothèque Rigoberta Menchú .

Les interventions reviendront à la fois sur l'histoire de la recherche sur les Amérindiens en France, son déploiement à Bordeaux Montaigne et son utilisation du fonds documentaire et le rôle des chercheur·ses dans son développement.

