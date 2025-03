Announcement

Le colloque « Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée » organisé par le CRIMEL (Université de Reims Champagne-Ardenne) a pour volonté d’établir un panorama de la recherche en bande dessinée telle qu’elle se fait en 2025. Rare occasion de réunir des chercheurs aux profils très divers, il vise à couvrir le plus large spectre de sujets, d’approches et de méthodologies.

Longtemps placée sous le giron du post-structuralisme et de la sémiotique, la recherche sur la bande dessinée a accompagné une « bande dessinée au tournant » (Groensteen 2017) au long des années 2010. Sous la poussée des Cultural Studies en France et de l’ouverture de la recherche à la culture populaire, une nouvelle génération de chercheurs s’est saisi de cet objet, l’abordant sous autant de perspectives et depuis autant de champs disciplinaires (histoire, sociologie, littérature, recherche-création...). Cette dynamique a permis son accueil dans différents laboratoires ou équipes de recherche (INTRU à Tours, FoReLLIS à Poitiers, etc.) voire la création de laboratoires dédiés (ACME à Liège, GrEBD à Lausanne). Cette dynamique a aussi permis la création de nouveaux espaces de valorisation (festival soBD, collections dédiées aux Presses Universitaires François Rabelais ou aux Presses Universitaires de Liège) et de nouveaux lieux de rencontres et de collaborations (groupe de chercheurs en bande dessinée La Brèche). Après avoir acquis une place dans certains cursus grâce à la volonté d’une poignée d’enseignants, pour la première fois, un « doctorat de création en bande dessinée » a vu le jour grâce à un partenariat entre l’EESI et l’Université de Poitiers. La première thèse issue de ce cursus a été soutenue en 2020 (Preteseille 2020). On peut mentionner également la persistance d’une forme de recherche « indépendante » (Groensteen 2021), voire issue des marges (éditions Adverse, essais de LL de Mars). Bref, à la fin des années 2010, si la bande dessinée n’est pas encore reconnue comme une discipline à part entière, elle a conquis davantage de légitimité au sein de la recherche académique. Dans les années 2020, ce nouveau contexte de la recherche se déploie tantôt comme espace d’accueil de nouvelles thématiques ou de nouveaux enjeux, tantôt comme espace permettant leur émergence. Quelles sont ces nouvelles voies de la recherche ? Comment regarde-t-on l’objet « bande dessinée » en 2025 ? Quelles thématiques intéressent prioritairement les chercheurs ? Un regard sur les publications et manifestations scientifiques depuis 2019 révèle une prépondérance de certains axes de recherche.

Prolongeant les travaux de la décennie précédente, les études patrimoniales sont en constant développement (Latxague 2021 ; Moine 2022 ; Garric et Vigreux 2022 ; Caraco 2024), preuve que l’histoire de la bande dessinée, toutes aires géographiques confondues, reste à écrire. Parallèlement, les revendications portées par les réseaux d’autrices ont ouvert le chantier du matrimoine et de la réhabilitation des autrices et autres travailleuses injustement oubliées de la bande dessinée (Hertiman et De Singly 2024). Viennent ensuite les travaux sur ce que l’on a coutume de nommer « bande dessinée du réel » ; au rang de laquelle on peut compter les reportages en bande dessinée, les (auto)biographies ou encore les récits de vulgarisation scientifique (Amsbeck et Cassiau-Haurie 2023). La place prise par cette bande dessinée du réel sur les étals des libraires comme dans les médias prescripteurs justifient cet intérêt des chercheurs. Elles impliquent de s’attarder, entre autres sujets, sur le caractère didactique de ces ouvrages, sur le fonctionnement des collaborations entre expert d’un sujet et auteur de bande dessinée ou encore sur la réception de ces récits (Lévrier et Pinson 2021 ; Mitaine et al. 2021 ; Egger 2022). Une troisième thématique semble s’imposer : celle de la matérialité de la bande dessinée. A l’ère numérique, on semble redécouvrir l’importance de l’inscription matérielle de la bande dessinée sur/dans différents supports médiatiques qui en conditionnent peu ou prou la morphologie générale et, conséquemment, le système sémiotique et narratif. Si la bande dessinée numérique est l’emblème de ces questions (Kovaliv et Stucky 2022-2023), elle suscite moins l’engouement des chercheurs que dans la décennie précédente. On s’intéresse plus largement aux différentes formes de circulations intermédiales et aux reconfigurations de la bande dessinée qu’elles impliquent (Deprêtre et Duarte 2019 ; Lesage et Suvilay 2019-2023 ; Caboche et Lorenz 2022 ; Glaude 2024). La question patrimoniale ne se trouve jamais loin tant l’histoire de la bande dessinée est jalonnée de multiples changements de supports (album artisanal, presse, album, web) dont on commence juste à rendre compte (Lesage 2019). Dernière entreprise mise en avant ces dernières années, celle d’embrasser la bande dessinée en tant que champ (Boltanski 1975) et d’adopter une perspective sociologique. Il s’agit le plus souvent de décrire les conditions socio-économiques dans lesquelles les auteurs et les autres acteurs exercent leur métier (Nocerino 2020b ; Robert 2023) ou de traiter de phénomènes éditoriaux en les resituant dans leur cadre socio-culturel d’apparition et de développement (Morvandiau 2024). Au-delà leur intérêt en tant que tels, ces travaux permettent aussi de produire des données factuelles sur les difficultés rencontrées au quotidien par les travailleurs de la bande dessinée.

Ces quatre grands centres d’intérêt ne sont bien sûr pas les seuls. Leur mise en avant dans cet appel n’est que le reflet de leur place importante et n’exclue pas des communications sur d’autres sujets. Sans être exhaustif, on peut d’ailleurs évoquer quelques voies de la recherche, nouvelles ou plus anciennes, qui connaissent également une activité substantielle aujourd’hui : liens entre histoire et bande dessinée (notamment à propos de la représentation d’événements historiques), représentation des corps (notamment celui des femmes ou des personnes handicapées), circulation et transferts culturels, intérêt pour un genre en particulier (notamment le polar), liens entre bande dessinée et institutions (notamment école, musée, bibliothèque), problématiques liées à la traduction, etc.

Le colloque « Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée » entend dresser un état des lieux de toutes ces approches. Les propositions de communications seront sélectionnées pour leurs qualités bien sûr, mais aussi avec la volonté de présenter un panorama de la recherche en train de se faire. A cette fin, en sus de présenter leurs travaux, nous invitons les candidats à évoquer les perspectives ouvertes dans leurs champs de recherche respectifs.

Modalités de soumission

Les propositions de 3000 signes maximum sont à envoyer accompagnées d’une notice biographique à anthony.rageul@univ-reims.fr en indiquant « colloqueBD » dans l’objet,

avant le vendredi 25 avril 2025.

Les contributions d’artistes et les formes innovantes d’intervention en colloque sont également les bienvenues.

Calendrier prévisionnel

diffusion de l’AAC : mi février 2025

date limite d’envoi des propositions : 25 avril 2025

date limite de sélection et de retours aux auteurs : fin mai 2025

date du colloque : du 15 au 17 octobre 2025 sous réserve de l’évolution de la situation budgétaire nationale et de l’université. En cas d’impossibilité d’organiser le colloque aux dates prévues, il se verrait reporté du 11 au 13 février 2026.

Comité scientifique

Pascal Robert, Enssib, Villeurbanne

Alexis Lévrier, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne

Camille de Singly, Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux

Sylvain Aquatias, GRESCO, Université de Limoges

Laurent Gerbier, InTRu, Université de Tours

Olivier Stucky, contrat FNS, Université de Lausanne

