Announcement

Manifestation interdisciplinaire franco-allemande pour jeunes chercheurs

Argumentaire

Cette manifestation à orientation historique, mais conçue de manière interdisciplinaire, se concentrera sur la ville portuaire de Carthage, capitale de l'ancienne puissance maritime et commerciale du même nom, qui fut pendant longtemps un acteur important dans le bassin méditerranéen. La construction navale et l'art de la guerre, mais aussi le rôle central de la ville portuaire en tant que lieu de transbordement de marchandises en provenance d'Afrique et d'Europe, ont conditionné la position de Carthage non seulement comme centre économique, mais aussi comme lieu de rencontre, de diffusion et d'épanouissement de différentes cultures. Les vestiges de la ville portuaire antique sont reconnus depuis 1979 comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO et sont très appréciés comme destination touristique.

L'objectif de ce colloque est aussi bien de porter un regard différencié sur la transmission historique de l'histoire de Carthage que sur les défis et les discours sociopolitiques actuels dans le contexte du patrimoine culturel en tant que facteur de construction identitaire et de compréhension de soi. Sont possibles des contributions qui traitent de la représentation de Carthage dans les traditions écrites et iconographiques de différentes époques, par exemple sous forme de récits de voyage historiques, de documentations sur l'histoire de l'art et de la culture, et qui mettent en évidence différentes perspectives de récits ainsi que les modèles de perception qui en résultent. Il est également possible d'envisager des contributions qui cherchent à déterminer dans quelle mesure l'exemple de la ville portuaire tunisienne et du site du patrimoine mondial pourrait montrer une voie à suivre dans l'approche des sites du patrimoine Mondial sur un plan plus général.

Les participants issus des domaines scientifiques de l'histoire, de la littérature, de l'art, de la culture, de l'architecture ou de l'urbanisme et intéressés par les thèmes historiques, les échanges interdisciplinaires et les réseaux internationaux sont les bienvenus. Les langues du congrès sont l'allemand et le français. Une traduction sera assurée si nécessaire. Les frais de transport et d'hébergement peuvent être pris en charge au prorata.

Deux autres manifestations sont prévues pour 2026 sur les villes portuaires et le patrimoine culturel mondial au début des temps modernes et à l'époque contemporaine, à Bordeaux et à Hambourg. Une publication finale des contributions est envisagée.

Modalités de contribution

Veuillez envoyer un résumé de 2.000 caractères maximum, espaces compris, accompagné d'une courte note biographique (une demi-page maximum) à Anja Wildman (anja.wildman@uni-vechta.de)

avant le 31 mars 2025 .

Comité de sélection

Le comité en charge de la selection des proposition de contribution sera constitué par Karin Sion-Jenkins, Maître de conférences en Histoire romaine, Membre de l’Institut Ausonius, Vice-présidente du Conseil d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne, Prof. Professeur Ghazi Gherairi, -Professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage, Tunisie, et Prof. Dr. Burghart Schmidt, Université Paul-Valéry Montpellier, Directeur du Centre de recherche sur les récits de voyages en Allemagne (ZHRF), membre associé du Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS).