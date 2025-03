Announcement

Les relations entre les images et la religion constituent un champ d’étude essentiel pour comprendre les dynamiques religieuses dans l’Antiquité. Jean-Pierre Vernant a ouvert la voie dès 1965 avec son étude sur le colossos, et plusieurs groupes de recherches se sont formés par la suite pour l’aborder sous différents angles et en dégager les problèmes de méthode. Le dernier en date est le programme IRIS. Image et rituel en Italie et en Sicile antiques, qui s’intéresse plus particulièrement aux relations entretenues par les images et les rituels. Suite à l’atelier doctoral organisé à Naples en septembre 2024 dans ce cadre, les jeunes chercheurs participants ont souhaité fonder un groupe de recherche autonome, soutenu par le programme IRIS. L’objectif est de créer des espaces de dialogue et de réflexion collective pour rompre l’isolement académique et collaborer de manière transdisciplinaire. Après une première rencontre à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès en Avril 2025, cette deuxième journée vise à élargir le groupe de travail en invitant les doctorants et jeunes docteurs ayant soutenu il y a moins de cinq ans à venir présenter leurs recherches.

Dans le sillage des objectifs d’IRIS, cette journée d’étude aura pour thème la relation entre l’image et le rituel. Il s’agira d’étudier d’une part les images de rituel, et d’autre part les images dans les rituels. Une attention particulière sera portée aux contextes et aux espaces dans lesquels elles prennent place ainsi qu’aux acteurs qui les utilisent et les animent. Ainsi, elles peuvent être analysées à la fois dans une perspective iconographique et dans leur dimension matérielle en prêtant attention au support iconique. De même, on pourra les envisager dans différents types de contextes, que ce soit celui du sanctuaire, de la tombe, ou encore des espaces domestique ou public où se déroulent également des rituels. Cela permet de considérer des rituels qui dépassent le champ strictement religieux et structurent la vie civique et sociale. Ainsi, il s’agit d’étudier dans toute leur diversité les cadres dans lesquels se déroulent les rituels ainsi que les statuts des images, des acteurs et des spectateurs.

Les communications pourront porter sur les différentes cultures se développant dans la péninsule italique et la Sicile depuis le VIIIe siècle av. n. è. jusqu’au IVe siècle de n. è., c’est-à-dire les cultures étrusques, italiques, grecques et romaines. Dans une perspective comparatiste, les contributions portant sur d’autres régions de la Méditerranée sont bienvenues. Elles pourront relever aussi bien de l’histoire, de l’anthropologie, de l’histoire de l’art ou de l’archéologie. Quatre axes de réflexion sont proposés, suffisamment larges pour permettre aux participants de soumettre toute proposition qui s’inscrirait dans la thématique générale de la journée.

Axe 1. Représenter un rituel

Les images antiques ne sont pas des illustrations ou des photographies de la réalité : elles sélectionnent des éléments signifiants qu’elles réagencent. On peut donc se demander quels sont les éléments retenus par les imagiers pour représenter un rituel. Quel moment de son déroulement est choisi pour représenter l’ensemble de la séquence ? En quoi cela peut-il éclairer notre compréhension de ce rituel ? On pourra étudier des images de rituels proprement religieux, tel que le sacrifice, ou de pratiques ritualisées dépassant ce cadre, tel que le banquet ou le triomphe.

Axe 2. L’agentivité des images dans les pratiques rituelles

Il s’agit ici d’envisager la capacité d’action de l’image sur son environnement ainsi que sa contribution à la communication avec le divin. Quel est le rôle de l’image dans le rituel ? Permet-elle de présentifier l’invisible ou de combler l’absence d’un élément ? Peut-elle conférer un statut particulier aux acteurs du rituel ? Comment agit-elle sur les spectateurs du rituel, qu’ils soient humains ou divins ?

Axe 3. L’activation des images par les gestes et les espaces

Si l’image peut agir sur le réel, réciproquement elle peut être prise dans un système de signes lui conférant une puissance ou une signification spécifique. Il s’agit ici de se demander en quoi l’association de certaines images entre elles, leur manipulation ou leur déploiement dans certains espaces mettent en exergue un aspect spécifique de l’image. Le cas des statues de culte est un exemple d’activation de l’image par les gestes et les espaces, car ce sont eux qui lui confèrent son statut particulier dans le culte et le sanctuaire.

Axe 4. Circulation et resémantisation des images d’un contexte à l’autre

Dans l’Italie et la Sicile antiques se côtoient différentes cultures entre lesquelles les images circulent, et qui s’influencent réciproquement sur le plan religieux. On peut donc étudier de manière croisée ces deux dynamiques. Quels rôles jouent les images dans la circulation des pratiques rituelles ? Comment changent-elles de sens et de fonction dans le rituel lorsqu’elles changent d’aire culturelle ? La question peut également être posée dans une perspective diachronique : comment une image change-t-elle de sens au fil du temps ?

Modalités de soumission

Les communications en français ou en anglais dureront vingt minutes et seront suivies d’un temps de discussion de dix minutes. Les propositions de communication de 400 mots maximum ainsi qu’un CV sont à adresser à l’adresse iris.jchercheurs@gmail.com.

avant le 1er Mai 2025.

Les réponses seront adressées aux candidats aux environs du 1er juin 2025.

Informations utiles

La journée se tiendra en présentiel dans les locaux du laboratoire Anhima à l’Institut national d’Histoire de l’art à Paris, au 2 rue Vivienne, salle Vasari.

Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des laboratoires des participants.

Comité scientifique

Martine Denoyelle (cons. honoraire du patrimoine)

Sylvia Estienne (ENS - Anhima)

Valérie Huet (UBO - CJB - CRBC)

Martin Galinier (Université de Perpignan - CRESEM)

Claude Pouzadoux (UPN - Arscan)

FrancescaPrescendi (EPHE - Anhima)

Stéphanie Wyler (UPC- Anhima)

Comité d’organisation

Alysée Bodelot (UT2 - PLH-Érasme)

Adèle Crosson (INHA - UPC - Anhima)

Axelle Lamour (UBO - CRBC)

Fanny Langlade (UT2 - PLH­ CRATA)

Mathilde Naar (EPHE - Collège de France - Anhima)

Camille Prieur (EPHE - U. de Fribourg- Anhima)

Contact

iris.jchercheurs@gmail.com

