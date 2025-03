Image et rituel en Italie et en Sicile antiques

Abstract

Cet événement questionne les relations complexes qui se nouent entre image et rituel. Nous considérons les images de rituel, notamment dans une perspective anthropologique, et les images dans le rituel, tout particulièrement leur rôle de communication entre les mondes humain et divin. L’ensemble de la péninsule italique et la Sicile sont envisagées sur le temps long, du VIIIe siècle avant notre ère au début du IVe siècle de notre ère. Ainsi, à travers le prisme des images, les préoccupations religieuses et sociétales de diverses civilisations anciennes sont considérées. Entre traditions des peuples étrusques ou italiques, héritage hellène et usages romains, un dialogue s’instaure, qui permet d’apprécier les spécificités de chaque culture comme leurs interactions.