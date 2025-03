Cycle de conférences au musée national Eugène-Delacroix

Announcement

Programme

Jeudi 6 mars 2025

à 18h30

De Goya à Delacroix. Les Caprices dans la France du 19e siècle par Paula Fayos-Pérez

La conférence aborde l’impact des Caprices de Goya sur l’art français du XIXe siècle, particulièrement sur l’œuvre d’Eugène Delacroix. Alors que l’intérêt du public français et de la génération romantique pour Goya atteindra son apogée dans les années 1830, Delacroix sera un pionnier, en commençant à copier cette série d’eaux-fortes vers 1819. Profondément liés à son intérêt pour la caricature, l’expressivité et le grotesque, les Caprices entreront dans son imaginaire artistique et l’amèneront à produire, dans les années suivantes, de nombreuses figures goyesques qui apparaîtront directement ou indirectement dans son œuvre graphique et picturale (comme par exemple dans Faust). Son intérêt quasi obsessionnel pour Goya s’inscrit dans un contexte plus large marqué par le romantisme noir, le goût pour l’art espagnol et l’orientalisme, faisant partie du « réseau Goya », auquel appartenaient des artistes et écrivains tels que Théophile Gautier, Victor Hugo, Louis Boulanger, Alfred de Musset et George Sand.

Tarifs : 15 €, réduit 6 € (sous conditions)

Réservations : achat en ligne

Informations : activites-delacroix@louvre.fr

Lundi 24 mars 2025

à 18h30

Delacroix au Maroc et en Andalousie : nouveaux carnets de voyage par Michèle Hannoosh

Les carnets que Delacroix rapporta de son voyage au Maghreb et en Andalousie comptent parmi les classiques des récits de ce qu’on appelait, à l’époque, le « voyage en Orient ». De janvier à juin 1832 le peintre accompagna la mission diplomatique menée par le comte Charles de Mornay auprès du sultan du Maroc, Moulay Abd-er-Rahman. Il séjourna à Tanger, se rendit à Meknès pour une audience avec le sultan, partit, à son retour à Tanger, pour le sud de l’Espagne où il passa quinze jours, rentra à Tanger, puis, sur la route du retour en France, s’arrêta brièvement à Oran et à Alger. Pendant ce temps, il inscrivait, dans des carnets, des notes détaillées qui rendaient compte de ses expériences, et des croquis et dessins rappelant ce qu’il avait vu. Ce séjour fournit un riche trésor d’images qui devait nourrir l’imagination du peintre pendant le reste de sa vie.

Vendredi 11 avril 2025

à 18h30

Lundi 26 mai 2025

à 18h30

La restauration du décor de Delacroix à la bibliothèque de l’Assemblée nationale par Marie-Danièle Pessard et Alina Moskalik-Detalle

