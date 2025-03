Menuiserie et sculpture du gothique à l’Art Nouveau

Announcement

Première édition de la table ronde annuelle :« Sculpture et arts décoratifs européens » - Hôtel de la Roche, Mons, Belgique, du samedi 19 au lundi 21 juillet 2025

Argumentaire

Fruit d'une collaboration entre le Centre de Recherches Historiques sur les Maîtres Ébénistes et la Low Countries Sculpture Society, dont les bibliothèques et les archives ont fusionné et sont hébergées à l'Hôtel de la Roche (1750) à Mons, la Table ronde annuelle connaîtra sa première édition en juillet 2025.

Cette première édition souhaite aborder les questions relatives à la production, à la consommation, à la collection et à l'exposition de « meubles de menuiserie » (au sens parisien de l'expression) à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, de la période gothique à l'Art Nouveau. Pourront être étudiés l’historique de la création, les collaborations entre créateurs et producteurs, artistes et artisans, ainsi que les relations avec d'autres personnes impliquées dans la réalisation des meubles. Les spécificités du mobilier de « menuiserie », par opposition à d'autres types de conception et de production de meubles pourront aussi être abordées. Cela inclut l'étude des relations entre menuisiers et sculpteurs, ainsi que celle des sources historiques, telles que celles publiées par André Jacob Roubo (1739-1791).

Le thème s’appuiera notamment, mais pas exclusivement, sur la riche tradition de la menuiserie dans les Pays-Bas, souvent associée à de magnifiques sculptures en chêne massif, en particulier pour le mobilier d'église, ainsi que sur la tradition parisienne des « meubles de menuiserie », qui se distinguent des « meubles d'ébénisterie » à partir du XVIIe siècle, dans une situation formalisée par des corporations séparées. Les meubles de menuiserie comprenaient des sièges, des consoles, des parquets et des boiseries, souvent ornés d'éléments sculpturaux, toujours en bois massif, souvent peints et/ou dorés, par opposition aux meubles plaqués ou marquetés. Les consoles dorées étaient un produit particulièrement respecté des « menuisiers » parisiens.

Modalités de soumission

Veuillez envoyer vos propositions de participation, accompagnées d'un résumé de 200 mots de la communication envisagée et d'un CV de 200 mots, par courrier électronique à : info @ LCsculpture.art,

avant le 31 mars 2025 à midi.

Nous préférons recevoir votre résumé dans votre langue maternelle.

Pour notre Comité scientifique, nous ferons traduire votre texte en anglais et en français par un professionnel.

Le Comité scientifique communiquera sa décision en avril.

Aspects pratiques

La table ronde a une orientation internationale et multidisciplinaire. En tant que telle, nous espérons attirer une participation active de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés, en histoire du mobilier et de l'ameublement, de la sculpture, ainsi que de praticiens de la restauration-conservation dans les mêmes et d'autres domaines pertinents. De courtes communications (30 minutes maximum) relatant des recherches nouvelles ou de travaux en cours peuvent être présentées en anglais ou en français. Une connaissance passive minimale de l'anglais et du français est souhaitée pour permettre une pleine participation aux discussions qui s'ensuivent et qui sont essentielles.

La table ronde aura lieu sans public (en dehors des intervenants), mais sera filmée et retransmise en direct sur YouTube.

L'association prend en charge les frais d'hébergement des conférenciers étrangers à la table ronde, ainsi que tous les repas de groupe et l'excursion du dimanche. En revanche, l'organisation du voyage vers et depuis Mons est de la responsabilité des participants individuels et leurs frais de voyage ne seront pas remboursés. Par contre, nous nous efforcerons d'organiser une navette entre Maubeuge et Mons (20 km), car il existe une ligne de train directe de Paris à Maubeuge, plus fiable que celle vers Mons.

Comité de parrainage 2025

Muriel Barbier , Château de Fontainebleau

Château de Fontainebleau Dr Emile van Binnebeke, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles

Prof Dr Ludmila Budrina, Ural Federal University / Ekaterinburg Museum of Fine Arts

Enrico Colle, Museo Stibbert, Firenze

Dr Alan Darr, Detroit Institute of Arts, Detroit

Frédéric Dassas, Musée du Louvre, Paris

Dr Alexander Dencher, Rijksmuseum, Amsterdam

Jeanne Faton, Editions Faton, Dijon

Dr Henriette Graf, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg / mobile e.V.

Dr Elizabeth den Hartog, University of Leiden

Dr Mia Jackson, The Rothschild Collection, Waddesdon Manor

Dr Helen Jacobsen, The Attingham Trust, Londres

Dr Marc-André Paulin, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris

Adriana Turpin, The Furniture History Society / anciennement Institut d'Etudes Supérieures des Arts, Paris / University of Warwick

anciennement Institut d'Etudes Supérieures des Arts, Paris / University of Warwick Michiel de Vlam, conservateur-restaurateur de mobilier, La Haye

Comité scientifique 2025

Jean-Dominique Augarde , Centre de Recherches Historiques sur les Maîtres Ebénistes, Paris / Mons

Prof em Dr Ria Fabri, Université d’Anvers / anciennement cathédrale d’Anvers

Grégory Maugé , Centre de Recherches Historiques sur les Maîtres Ébénistes, Paris / Mons

Thierry Naveaux , The Low Countries Sculpture Society, Bruxelles / Mons

Dr Miriam E. Schefzyk, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Prof em Dr Volker Seiberth, université de Heidelberg / The Low Countries Sculpture Society

Comité d’organisation 2025