Le livre découronné

La Bibliothèque nationale de France propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée d’étude de ce printemps 2025 est consacrée aux créations et réinventions du livre paradoxalement permises par sa destruction : comment biblioclasme, altération artistique et déstructuration éditoriale interrogent-ils la sacralité de l’objet livre pour en renouveler à la fois le modèle et les usages ?

Après une mise en perspective des diverses formes de biblioclasme au regard de la sacralité de l’objet livre, l’atelier abordera les multiples altérations que le livre peut subir et leur finalité : réinvention des pratiques de lecture et d’interactions avec le texte, expérimentations pédagogiques, destruction et re-création dans l’art contemporain. Seront également abordées les propositions éditoriales innovantes permettant de dépasser la matérialité classique du livre.

Si autodafé et destructions de livres font toujours frémir, rappellent les heures sombres de l’histoire et nourrissent nombre de scénarios apocalyptiques, la destruction du livre n’est pas toujours sa fin : elle peut aussi permettre de le réinventer. C’est à ces pratiques de destruction-appropriation ou destruction-création que s’intéressera cette séance.

Hybrid event (on site and online)

