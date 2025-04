Announcement

Colloque international - 4-5 décembre 2025

Argumentaire

À l’occasion du centenaire de la mort de la dirigeante socialiste Anna Kuliscioff (1855-1925), le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, dans le cadre du projet Femmes en voix-Voix de femmes (https://femmesenvoix.hypotheses.org/), organise une journée d’études consacrée à cette figure majeure du socialisme italien et international.

Théoricienne et militante, Kuliscioff a joué un rôle essentiel dans l’histoire sociale et politique italienne, devenant l’un des symboles de la lutte pour les droits des femmes. D’origine russe (née Anna [ou Anja] Moiseevna Mikhajlovna Markovna Rosenstejn [ou Rozenstein]) et naturalisée italienne, pendant toute sa vie elle a milité dans les rangs du parti socialiste italien. Sa conférence Il monopolio dell’uomo (Le monopole de l’homme), tenue au Circolo filologico de Milan en 1890, obtient un succès considérable, au point qu’Antonio Labriola, célèbre théoricien marxiste italien, en soulignera l’autorité avec une boutade devenue célèbre : « Il n’y a qu’un seul homme socialiste en Italie, c’est une femme, et Russe de surcroît ! ».

Co-fondatrice du parti socialiste italien en 1892, référence incontournable pour le mouvement ouvrier italien et international, Kuliscioff se distingue pour son intérêt pour les conditions de vie et de travail des femmes. Entourée d’un groupe important de femmes politiques et de conférencières, Kuliscioff est représentative d’une pensée politique complexe qui, avec celles d’August Bebel et de Clara Zetkin, relie les idées socialistes et les revendications émancipatrices.

Sa pensée et ses actions peuvent et doivent continuer à nourrir les débats contemporains sur l’égalité des sexes, le socialisme et les droits civiques. Les rééditions de Il monopolio dell’uomo (Ortica Editrice, 2020) et de Non sono la signora di nessuno (Fuori scena, 2024) montrent d’ailleurs l’actualité de sa pensée ; après des années d’oubli, Kuliscioff revient sur le devant de la scène et, à cet égard, les traductions en espagnol (2017) et en anglais (2021) sont le signe d’un intérêt renouvelé. La redécouverte de l’importance d’Anna Kuliscioff s’inscrit dans un vaste mouvement historiographique consacré à la récupération des figures féminines dans le contexte historique du socialisme et du mouvement ouvrier international du XXe siècle : elle demeure pourtant peu connue en France (une seule thèse lui a été consacrée, en 2016, par Marie-Line Bertrand, à l’Université d’Angers, sous la direction de Christine Bard) et à notre connaissance il n’existe à l’heure actuelle aucune traduction en langue française de ses textes.

Le centenaire de sa mort sera alors l’occasion de tracer un bilan sur la portée de sa pensée et de son action, en Italie, en France et en Europe, en poursuivant le travail entamé en Italie par un certain nombre de chercheuses (p.e. : F. Taricone [dir.], Oltre il tempo patriarcale. La lungimiranza di Anna Kuliscioff [2025] ; M. Casalini, Anna Kuliscioff. La signora del socialismo italiano [2013] ; F. Zazzera, Anna Kuliscioff : donna, rivoluzionaria, medico. Storia della dottora dei poveri nella medicina del suo tempo, [2019] ; L. Gazzetta, Orizzonti nuovi : storia del primo femminismo in Italia [1865-1925] [2018], etc.).

C’est pourquoi nous souhaiterions réunir des chercheur·se·s qui auraient approfondi, au cours de leurs travaux, les points suivants :

la présence et l’action d’Anna Kuliscioff à Milan dans le premier quart du XX e siècle ;

siècle ; son rôle dans la rédaction du journal La Difesa delle Lavoratrici ;

le réseau qu’elle contribue à créer avec d’autres militantes féministes, en Italie et à l’étranger ;

les contenus et l’accueil de ses conférences ;

la réception de sa pensée politique au sein du parti socialiste italien ;

le « personnage » Kuliscioff dans des œuvres romanesques.

Modalités de soumission

Les langues du colloque sont le français, l’italien, l’espagnol ou l’anglais sans traduction simultanée.

Les interventions seront d’une durée de 20 minutes.

Les propositions (300 mots maximum, espaces compris, avec prénom, nom, fonctions et lieu d’exercice, adresse électronique, titre de la communication) ainsi qu’une brève notice bio-bibliographique devront parvenir aux adresses suivantes : Daniela.VITAGLIANO@univ-cotedazur.fr et ottavia.dal-maso@etu.univ-cotedazur.fr,

au plus tard le 15 juin 2025.

Informations utiles

Les résultats de l’appel à communication seront rendus le 30 juin 2025.

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participant·e·s.

Comité scientifique

Marina Cattaneo, Fondazione Anna Kuliscioff

Milagro Martín Clavijo, Universidad de Salamanca

Sabina Ciminari, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Tania Collani, Université de Haute-Alsace

Ottavia Dal Maso, Université Côte d’Azur

Laura Fournier, Université Grenoble-Alpes

Liviana Gazzetta, Fondazione Anna Kuliscioff (comitato scientifico del centenario)

Cathy Margaillan, Université Côte d’Azur

Barbara Meazzi, Université Côte d’Azur

Manuela Spinelli, Université Rennes 2

Fiorenza Taricone, Università di Cassino e Lazio meridionale

Daniela Vitagliano, Université Côte d’Azur

Organisation

Daniela Vitagliano (Université Côte d’Azur)

Ottavia Dal Maso (Università degli Studi di Genova et Université Côte d’Azur)

Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur)

