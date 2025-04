Revue « Zaouli » - varia

Announcement

Présentation

Zaouli est une revue scientifique éditée par le Laboratoire des politiques culturelles et touristiques, de l’économie culturelle, du patrimoine, de l’artisanat et des industries culturelles et créatives. Elle est basée au Centre de Recherche sur les Arts et la Culture (CRAC) de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC). Elle publie non seulement des travaux dans les domaines des arts et culture, des sciences de l’information et de la communication, des sciences humaines et sociales, mais également dans les domaines des lettres et langues, des sciences juridiques et politiques, des sciences économique et de gestion, de la sociologie, de l’Anthropologie, de la Psychologie, de la criminologie, etc. En outre, elle publie les textes des comptes rendus des activités scientifiques de l’Institut. Ces textes sont sélectionnés par un comité scientifique de lecture en raison de leur originalité, de leur intérêt et de leur rigueur scientifique. En conformité avec l’option éditoriale de la revue, les travaux peuvent mobiliser des regards disciplinaires variés, sans négliger les démarches interdisciplinaires.

Comment soumissionner ?

Les projets d’article, entièrement rédigés soit en français, soit en anglais, soit en allemand, etc. au format A4 et présentés dans un fichier Word, sont attendus à l’adresse : revuezaouli@gmail.com,

Calendrier

Date limite de soumission : 15 Mai 2025

Notification et retour d’expertise aux auteurs : 31 Mai 2025

Retour définitif des textes corrigés : 15 Juin 2025

Envoi des tirés à part (TAP) : 30 Juin 2025

Mise en ligne : 10 Juillet 2025

Frais de publication ou d'insertion

L’envoi de tout article est gratuit. À l’issue de l’instruction, si l’article est retenu, une somme de 50.000 F CFA XOF (77 Euros) sera demandée à l’auteur comme frais de publication. Ces frais doivent être envoyés par Money Gram, Ria, Mobile Money ou par Wave.

Recommandations aux auteurs

Style et volume de l’article :

Police : Book Antiqua;

Taille de police : 12,

Interligne : 1 (simple)

Volume : 15 à 20 pages maximum.

Structure général de l’article :

Pour un texte qui se présente sous forme de contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénoms et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français [250 mots maximum], Mots clés [5 mots maximum], [Titre en Anglais] Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

Pour un texte qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénoms et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français [250 mots au plus], Mots clés [7 mots au plus], [Titre en Anglais], Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

Consignes

Titre : La première page doit comporter le titre de l’article, une signature comportant le ou les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d’attache et leur adresse mail, numéro de téléphone.

Résumé : Ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse.

Abstract : Est la traduction en anglais du résumé et ne doit non plus dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse.

Mots-clés : Ne doivent pas dépasser cinq.

Keyword : Ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Doit fournir suffisamment d’informations de base, situant le contexte dans lequel l’étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l’étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les articulations du développement du texte sont à titrer et/ou à sous-titrer ainsi (1., 1.1., 1.2. ; 2., 2.1., 2.2., etc.). Les sous-sous-titres sont à éviter autant que possible. L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Référence aux sources : Sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles dans le corps du texte: Elle se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.

Conclusion : Elle doit être brève et insister sur les résultats et l’apport original de la recherche.

Référence bibliographique

Elle est celle des notes intégrées au texte et se présente comme suit : (nom de l’auteur, année de publication, page à laquelle l’information a été prise). La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :

Livre: nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l’initiale en majuscule du prénom, année d’édition : titre (en italique), lieu d’édition, édition, nombre total de pages facultatif ;

Article: nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l’initiale du prénom, année : « le titre de l’article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d’édition, l’identification des pages du début et de la fin de l’article dans la revue.

Citations d’auteurs

Les références sont présentées différemment selon le nombre d’auteurs :

2 auteurs : les citer à chaque fois que vous faite référence à leur travail.

3 à 5 auteurs : les citer tous la première fois, puis référer au même article en indiquant simplement le nom du premier auteur suivi de ‘et al.’ (Allogho-Nkoghe et al., 2004).

Plus de 5 auteurs : dès la première citation n’indiquer que le premier auteur suivi de ‘et al.

Si plusieurs références sont citées dans la même parenthèse, ces références apparaissent par ordre alphabétique (Allogho Nkoghe, 2009 ; Mambani et Didzambou, 2002 ; Mbengone Ekouma et al., 2012 ). Si vous citez plusieurs articles que les mêmes auteurs ont publié la même année, ajoutez une lettre minuscule après l’année (Emane Mba, 2013a ; 2013 b).

Exemples de références bibliographiques

Allogho-Nkoghe, F. (2009). Initiatives urbaines par le bas, récupération politique par le haut. Regards croisés sur l’émergence de nouveaux acteurs de l’aménagement de quartiers à Libreville (Gabon). Gabonica n°3, Libreville, CERGEP, pp.67-79

Allogho-Nkoghe, F. (2013). Quartiers informels et politiques de la ville. Les logiques d’aménagement à Libreville (Gabon). Paris : l’Harmattan.

Eyeang, E. (1997). L’enseignement/apprentissage de l’espagnol au Gabon. Éléments de recherche pour une adaptation socio-didactique. Université Stendhal Grenoble III, ANRT Diffusion, Thèse à la carte, Lille, Tome 1.

Ndounou Bowambou L. P. R. (2004). Etats, identités nationales et mondialisation. Structures et mécanismes de constitution des Etats et des Identités en Afrique : une autre lecture de la mondialisation, Thèse de Doctorat en Philosophie Politique (inédit), Université de Paris I Panthéon Sorbonne.

Ndounou L. P. R. (2009). L’idéologie de la Négritude : entre désaveu de la raison et aveu de la déraison. Implications théorico-politiques. In Humanitas n°8, pp.133-156.

Conditions d'évaluation

La revue ZAOULI n’accepte que des articles inédits et originaux dans diverses langues notamment en allemand, en anglais, en espagnol et en français.

Les articles sont soumis à une double expertise effectuée en aveugle par les membres du comité scientifique et de lecture et/ou d’experts spécialistes des domaines parmi ceux que couvre la revue. Ils renseignent chacun une fiche d’expertise détaillée avec, en conclusion, un Avis Général sur la publication : soit « Article accepté en l’état ou avec des modifications mineures », soit « Article accepté sous réserve de modifications majeures », soit enfin « Article refusé » (fiche éditée sur le site). Si les deux avis sont favorables à la publication, le Secrétariat Éditorial en fait une synthèse qu’il envoie à l’auteur. Si les deux avis émettent des réserves, les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même voie. Après correction, l’article est de nouveau soumis aux mêmes experts (dans la mesure du possible). Si les deux avis sont défavorables, les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même voie. Si les deux avis sont contradictoires, un troisième avis est requis auprès d’un des membres du comité scientifique et de lecture ; l’avis majoritaire déterminant la procédure de communication des résultats à l’auteur.

Comité de lecture