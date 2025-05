L’île de Djerba à travers l’histoire : du local au mondial

Announcement

ملتقى تراث الجزيرة للبحوث والدّراسات (الدّورة الأولى)

جزيرة جربة عبر التاريخ: من المحليّة إلى العالميّة (جربة – حومة السوق / : 23 - 24 - 25 ماي 2025)

البرنامج

الجمعة 23 ماي 2025

-س 8.30: استقبال المشاركين.

-س 9.00: افتتاح الندوة.

-كلمة الأستاذ أحمد الباهي، المنسق العام للندوة.

-كلمة السيدة خولة بلقاضي، رئيسة جمعية صيانة جزيرة جربة.

-كلمة الأستاذ فتحي بن معمر، نيابة عن مركز الدراسات والبحوث حول الاباضية - إيباديكا.

-تكريم عمداء البحث الأكاديمي حول جرية: الأستاذة عزيزة بن تنفوس، الأستاذ محمد شفيق ڨوجة، الأستاذ المنجي بورقو، والشيخ فرحات الجعبيري.

المحاضرة الافتتاحية

رئيس الجلسة : أحمد الباهي

-س 9.30-10.00: المنجي بورقو (جامعة تونس / بيت الحكمة) : جزيرة جربة: تعدّد الأبعاد.

-س 10.00-10.30: استراحة قهوة.

الجلسة الأولى: مصادر جديدة : المخطوطات

رئيس الجلسة : إبراهيم جدلة

-س 10.30-10.45: مهني التيواجني (جامعة الزّيتونة) : قراءة في مخطوط لأحمد الشّماخي (ق 9 – 10هـ) حول مسألة المفقود في البحر جوابا لقاضي جربة أحمد بن سليطين.

-س 10.45-11.00: بشير بن موسى الحاج موسى (مؤسسة الشيخ عمي سعيد – غرداية) : قراءة في وثائق المراسلات بين جربة ووادي مزاب في ق 10هـ/ 16م.

-س 11.00-11.15: ناصر بالحاج (كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية - جامعة غرداية) : جزيرة جربة، من خلال جوابات الشيخ محمد بن عمر القصبي السدويكشي المحشِّي.

-س 11.15-1130: حاتم بن رشيد السيابي (كلية العلوم الشرعية / سلطنة عمان) : العلامة المحشي وإسهاماته في خدمة الحديث وعلومه.

-س 11.30-11.45: فخار جابر - مصباح عيسى (جامعة غرداية): النتاج الفقهي والأصولي لأبي حفص عمرو بن رمضان التلاتي الجربي (ت: 1187 ه/1773 م) دراسة وصفية بيبليوغرافية.

-س 11.45-12.00: بلقاسم الحاجي (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) : المخطوطات الطبيّة بالمكتبة البارونية بجربة.

-س 12.00- 12.30: نقاش

-س12.30-14.30: استراحة غداء

الجلسة الثانية: مصادر جديدة : الأرشيف

رئيس الجلسة : محمد المريمي

-س 14.30-14.45: صدق السلامي (مركز الدّراسات الإسلاميّة بالقيروان) : خزانة مخطوطات جامع التّرك بجربة ورحلتها من خلال خوارج النّصوص والوثائق الأرشيفيّة.

-س 14.45-15.00: مؤيد المناري (المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة) : وثائق عصمنلية تخصّ العائلة الباسية بجزيرة جربة في القرن الثامن عشر الميلادي.

-س 15.00-15.15: سنية حمدي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس) : هجرة الجرابة إلى شرق المتوسط خلال النصف الثاني من القرن 19: الوكيل يحي أرواي بإسطمبول مثالا.

-س 15.15-15.30: نور الدين الثني (جامعة نالوت): أهمية جربة أثناء الحرب الأهلية الطرابلسية (1248-1251هـ/1832-1835م) من خلال اليوميات الليبية لحسن الفقيه حسن.

-س: 15.30-16.00: نقاش

-س 16.00-16.30: استراحة فهوة.

الجلسة الثالثة: البحوث الأثرية، من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر القديم

رئيس الجلسة : الصادق بن بعزيز

-16.30-16-45 : Khansa Hannachi (Institut National du Patrimoine) : L’occupation préhistorique en milieux insulaire et continental : le cas des îles de Djerba, Kerkennah et de la presqu'île de Zarzis.

-16.45-17.00 : Ali Drine (Institut National du Patrimoine) : L’île de Meninx dans le Stadiasme de la Grande Mer.

-17.00-17.15 : Mohamed Ellefi (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax) : L’episcopus plebis Girbitanus.

-17.15-17.30 : Anis Mkacher (CNRS/Aoroc - Paris) : Vestiges, reliques et sort des chrétiens de l’île d’après Muʾnis al-ʾaḥibba fī aẖbār Ǧarba.

-17.30-18.00 : Discussion.

السبت 24 ماي 2025

الجلسة الرابعة: مفاصل تاريخية في العصر الوسيط

رئيس الجلسة : عبد الحميد الفهري



-9.00-9.15 : Antonia Bosanquet (Université d’Utrecht) : La conquête arabe de Djerba ? Réévaluation de l'histoire islamique ancienne d’une île méditerranéenne.

-9.15-9.30 : Kurt Franz (Université de Hamburg) : Djerba revisitée dans la lumière et l’ombre des sources arabes : l’île et ses liens côtières, maritimes et sahariennes jusqu’aux XIVe siècle.

-9.30-9.45 : Brahim Jadla (Université de la Mannouba) : La présence chrétienne à Djerba (1283 – 1393) d’après les sources latines.

-9.45-10.00 : Mohamed Ouerfelli (Aix Marseille Université) : L’expédition de Djerba (1388) et les négociations diplomatiques entre le sultan hafside Abû-l-‘Abbâs et les villes italiennes à la fin du XIVe siècle.

-10.00-10.30 : Discussion

-س 10.30-11.00: استراحة قهوة

الجلسة الخامسة: الجرابة خارج جربة

رئيس الجلسة : عادل بن يوسف

-س 11.00-11.15: نادية بوسعيدي (المعهد العالي للتوثيق بتونس) : حومة الجرابة بمدينة تونس خلال العهد العثماني: دراسة تاريخية وعمرانية.

-س 11.15-11.30: محمد علي الخرشفي (المعهد الوطني للتراث) : العائلات الجربية بالساحل التونسي خلال العصر الحديث.

-11.30-11.45 : Anouar Ghodbane (Institut Supérieur des métiers du Patrimoine de Tunis) : «Djerbi... de Ras al Jabal» : À propos de la communauté Djerbienne de Ras al Jabal (N-E tunisien) du début XVIIIème au milieu du XXème.

-11.45-12.00 : Nora Lafi (Université d’Erfurt Max Weber Kolleg – Allemagne) : Insularité et ottomanité : réflexions sur les archives ottomanes relatives à Djerba.

-س 12.00-12.30: نقاش

-س 12.30-14.30: استراحة غداء

الجلسة السادسة: العمارة والعمران

رئيس الجلسة : النوري بوخشيم

-س 14.30-14.45: رياض المرابط (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان) : طراز مساجد جربة ووهم المحلية.

-س 14.45-15.00: فتحي الجراي (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) : مدونة النقائش العربية بجزيرة جربة.

-س 15.00-15.15: علي المنصوري (المعهد الوطني للتراث) : العمارة العثمانية في دواخل الإيالة: دراسة معمارية وزخرفية لقصر بن يونس بجربة.

-س 15.15-15.30: غادة بوعجيلة (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) : المعمورة مزار روحي بجزيرة جربة: قراءة إثنوغرافية.

س: 15.30-16.00: نقاش.

-س 16.00-16.30: استراحة فهوة.

الجلسة السابعة: مقاربات أثرية في التراث الإسلامي

رئيس الجلسة : فتحي جراي

-س 16.30-16.45: عماد الجربي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس): الطريق البحري بين جربة وصقلية من خلال مؤلفات البكري والإدريسي وابن سعيد المغربي.

-16.45-17.00 : Zied Msellem (Institut National du Patrimoine) : L’île de Ğirba/Djerba : espace de conflit et/ou espace d’échange à travers l’étude d’une collection de céramique importée provenant de Borj Ghazi Mustapha.

-17.00-17.15 : Zakia Ben Hadj Naceur Loum & Karima Arfaoui (Université Manouba & Institut National du Patrimoine) : Le patrimoine de Jerba et Zarzis à travers l’iconothèque du Musée du Bardo : une richesse documentaire du XIXe siècle.

-17.15-17.30 : Najoua Tobji (Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis) : Les mosquées de Djerba inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO : défis et perspectives de mise en valeur.

-س 17.30-18.00: نقاش.

الأحد 25 ماي 2025

الجلسة الثامنة: اللغة والأدب

رئيس الجلسة : أحمد مشارك

-س 9.00-9.15: ساسي بن يحياتن (باحث ومحقق) : المؤلفات البربرية في المغرب، كتاب البربرية نموذجا.

-9.15-9.30 : Vermondo Brugnatelli (Centro Studi Camito-Semitici di Milano) : La place de Djerba dans la littérature ibadite en langue amazighe : matériaux écrits et oraux.

-9.30-9.45 : Anna Maria Di Tolla (University of Naples) : Convergences historiques, religieuses et littéraires entre Gerba, le Mzab et le Djebel Nefoussa dans le cadre de l'ibadisme.

-س 9.45-10.00: المنصف بربو (المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بمدنين): نفوذ العائلات بجزيرة جربة و تجاذبات السّلط المحليّة و المركزيّة والقوى الخارجيّة، من خلال أسماء الأماكن

-س 10.00: 10.30: نقاش.

-س 10.30-11.00: استراحة قهوة

الجلسة التاسعة: التراث غير المادي

رئيس الجلسة : الهادي بن وزدو

-س 11.00-11.15: عبد الحميد الفهري (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس): جربة بين ثوابت المنظومة الجزيرية وضرورات الحداثة.

-س 11.15-11.30: محمد الجزيراوي – نجيب السلاوتي (المعهد الوطني للتراث): النخلة بين الخصوصية الجزيرية والمشترك القاري.

-س 11.30-11.45: نجيب الصغير / سوسن الكعبي (كلية الآداب بالقيروان / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس): الطريقة العامرية بجزيرة جربة خلال العصر الحديث.

-س 11.45-12.00: عماد بن صالح (المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي) : الفروسية بجزيرة جربة: من الدور النبيل إلى الاستغلال السياحي وتغير القيم الوظيفية.

-س 12.00-12.30: نقاش.

-12.30-14.30: استراحة غداء

الجلسة العاشرة: أعلام جربة

رئيس الجلسة : فتحي ليسير

-14.30-14.45 : Virginie Prevost (Université Libre de Bruxelles) : Ilyās al-Hawwārī, homme de bien ibadite du XVII e siècle, savant, faiseur de miracles.

-س 14.45-15.00: محمد المريمي (كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة): الشيخ سالم بن يعقوب والشخصية الجربية.

-س 15.00-15.15: أحمد مصلح (كلية العلوم الشرعية بمسقط): سعيد بيك الشماخي سياسي أديب وعالم مهاجر.

-15.15-15.30 : Adel Ben Youssef (Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse) : Béchir Ben Yahmed (1928-2021) : itinéraire d’un pionnier du journalisme panafricain et homme d’influence politique.

-15.30-16.00: نقاش.

الجلسة الختامية

رئيس الجلسة : أحمد الباهي

-س 16.00-16.30: اختتام الندوة وتوصياتها وتكريم المشاركين.