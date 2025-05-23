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L’île de Djerba à travers l’histoire : du local au mondial
جزيرة جربة عبر التاريخ: من المحلية إلى العالمية
Published on Friday, May 16, 2025
Abstract
Ce colloque s’intéresse aux nouvelles données sur l’île de Djerba, cherche à élargir les horizons de la recherche et offre un espace intellectuel pour le dialogue, l’échange d’idées et le partage d’expertises liées à l’île.
Announcement
ملتقى تراث الجزيرة للبحوث والدّراسات (الدّورة الأولى)
جزيرة جربة عبر التاريخ: من المحليّة إلى العالميّة (جربة – حومة السوق / : 23 - 24 - 25 ماي 2025)
البرنامج
الجمعة 23 ماي 2025
-س 8.30: استقبال المشاركين.
-س 9.00: افتتاح الندوة.
-كلمة الأستاذ أحمد الباهي، المنسق العام للندوة.
-كلمة السيدة خولة بلقاضي، رئيسة جمعية صيانة جزيرة جربة.
-كلمة الأستاذ فتحي بن معمر، نيابة عن مركز الدراسات والبحوث حول الاباضية - إيباديكا.
-تكريم عمداء البحث الأكاديمي حول جرية: الأستاذة عزيزة بن تنفوس، الأستاذ محمد شفيق ڨوجة، الأستاذ المنجي بورقو، والشيخ فرحات الجعبيري.
المحاضرة الافتتاحية
رئيس الجلسة : أحمد الباهي
-س 9.30-10.00: المنجي بورقو (جامعة تونس / بيت الحكمة) : جزيرة جربة: تعدّد الأبعاد.
-س 10.00-10.30: استراحة قهوة.
الجلسة الأولى: مصادر جديدة : المخطوطات
رئيس الجلسة : إبراهيم جدلة
-س 10.30-10.45: مهني التيواجني (جامعة الزّيتونة) : قراءة في مخطوط لأحمد الشّماخي (ق 9 – 10هـ) حول مسألة المفقود في البحر جوابا لقاضي جربة أحمد بن سليطين.
-س 10.45-11.00: بشير بن موسى الحاج موسى (مؤسسة الشيخ عمي سعيد – غرداية) : قراءة في وثائق المراسلات بين جربة ووادي مزاب في ق 10هـ/ 16م.
-س 11.00-11.15: ناصر بالحاج (كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية - جامعة غرداية) : جزيرة جربة، من خلال جوابات الشيخ محمد بن عمر القصبي السدويكشي المحشِّي.
-س 11.15-1130: حاتم بن رشيد السيابي (كلية العلوم الشرعية / سلطنة عمان) : العلامة المحشي وإسهاماته في خدمة الحديث وعلومه.
-س 11.30-11.45: فخار جابر - مصباح عيسى (جامعة غرداية): النتاج الفقهي والأصولي لأبي حفص عمرو بن رمضان التلاتي الجربي (ت: 1187 ه/1773 م) دراسة وصفية بيبليوغرافية.
-س 11.45-12.00: بلقاسم الحاجي (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) : المخطوطات الطبيّة بالمكتبة البارونية بجربة.
-س 12.00- 12.30: نقاش
-س12.30-14.30: استراحة غداء
الجلسة الثانية: مصادر جديدة : الأرشيف
رئيس الجلسة : محمد المريمي
-س 14.30-14.45: صدق السلامي (مركز الدّراسات الإسلاميّة بالقيروان) : خزانة مخطوطات جامع التّرك بجربة ورحلتها من خلال خوارج النّصوص والوثائق الأرشيفيّة.
-س 14.45-15.00: مؤيد المناري (المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة) : وثائق عصمنلية تخصّ العائلة الباسية بجزيرة جربة في القرن الثامن عشر الميلادي.
-س 15.00-15.15: سنية حمدي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس) : هجرة الجرابة إلى شرق المتوسط خلال النصف الثاني من القرن 19: الوكيل يحي أرواي بإسطمبول مثالا.
-س 15.15-15.30: نور الدين الثني (جامعة نالوت): أهمية جربة أثناء الحرب الأهلية الطرابلسية (1248-1251هـ/1832-1835م) من خلال اليوميات الليبية لحسن الفقيه حسن.
-س: 15.30-16.00: نقاش
-س 16.00-16.30: استراحة فهوة.
الجلسة الثالثة: البحوث الأثرية، من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر القديم
رئيس الجلسة : الصادق بن بعزيز
-16.30-16-45 : Khansa Hannachi (Institut National du Patrimoine) : L’occupation préhistorique en milieux insulaire et continental : le cas des îles de Djerba, Kerkennah et de la presqu'île de Zarzis.
-16.45-17.00 : Ali Drine (Institut National du Patrimoine) : L’île de Meninx dans le Stadiasme de la Grande Mer.
-17.00-17.15 : Mohamed Ellefi (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax) : L’episcopus plebis Girbitanus.
-17.15-17.30 : Anis Mkacher (CNRS/Aoroc - Paris) : Vestiges, reliques et sort des chrétiens de l’île d’après Muʾnis al-ʾaḥibba fī aẖbār Ǧarba.
-17.30-18.00 : Discussion.
السبت 24 ماي 2025
الجلسة الرابعة: مفاصل تاريخية في العصر الوسيط
رئيس الجلسة : عبد الحميد الفهري
-9.00-9.15 : Antonia Bosanquet (Université d’Utrecht) : La conquête arabe de Djerba ? Réévaluation de l'histoire islamique ancienne d’une île méditerranéenne.
-9.15-9.30 : Kurt Franz (Université de Hamburg) : Djerba revisitée dans la lumière et l’ombre des sources arabes : l’île et ses liens côtières, maritimes et sahariennes jusqu’aux XIVe siècle.
-9.30-9.45 : Brahim Jadla (Université de la Mannouba) : La présence chrétienne à Djerba (1283 – 1393) d’après les sources latines.
-9.45-10.00 : Mohamed Ouerfelli (Aix Marseille Université) : L’expédition de Djerba (1388) et les négociations diplomatiques entre le sultan hafside Abû-l-‘Abbâs et les villes italiennes à la fin du XIVe siècle.
-10.00-10.30 : Discussion
-س 10.30-11.00: استراحة قهوة
الجلسة الخامسة: الجرابة خارج جربة
رئيس الجلسة : عادل بن يوسف
-س 11.00-11.15: نادية بوسعيدي (المعهد العالي للتوثيق بتونس) : حومة الجرابة بمدينة تونس خلال العهد العثماني: دراسة تاريخية وعمرانية.
-س 11.15-11.30: محمد علي الخرشفي (المعهد الوطني للتراث) : العائلات الجربية بالساحل التونسي خلال العصر الحديث.
-11.30-11.45 : Anouar Ghodbane (Institut Supérieur des métiers du Patrimoine de Tunis) : «Djerbi... de Ras al Jabal» : À propos de la communauté Djerbienne de Ras al Jabal (N-E tunisien) du début XVIIIème au milieu du XXème.
-11.45-12.00 : Nora Lafi (Université d’Erfurt Max Weber Kolleg – Allemagne) : Insularité et ottomanité : réflexions sur les archives ottomanes relatives à Djerba.
-س 12.00-12.30: نقاش
-س 12.30-14.30: استراحة غداء
الجلسة السادسة: العمارة والعمران
رئيس الجلسة : النوري بوخشيم
-س 14.30-14.45: رياض المرابط (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان) : طراز مساجد جربة ووهم المحلية.
-س 14.45-15.00: فتحي الجراي (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) : مدونة النقائش العربية بجزيرة جربة.
-س 15.00-15.15: علي المنصوري (المعهد الوطني للتراث) : العمارة العثمانية في دواخل الإيالة: دراسة معمارية وزخرفية لقصر بن يونس بجربة.
-س 15.15-15.30: غادة بوعجيلة (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس) : المعمورة مزار روحي بجزيرة جربة: قراءة إثنوغرافية.
س: 15.30-16.00: نقاش.
-س 16.00-16.30: استراحة فهوة.
الجلسة السابعة: مقاربات أثرية في التراث الإسلامي
رئيس الجلسة : فتحي جراي
-س 16.30-16.45: عماد الجربي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس): الطريق البحري بين جربة وصقلية من خلال مؤلفات البكري والإدريسي وابن سعيد المغربي.
-16.45-17.00 : Zied Msellem (Institut National du Patrimoine) : L’île de Ğirba/Djerba : espace de conflit et/ou espace d’échange à travers l’étude d’une collection de céramique importée provenant de Borj Ghazi Mustapha.
-17.00-17.15 : Zakia Ben Hadj Naceur Loum & Karima Arfaoui (Université Manouba & Institut National du Patrimoine) : Le patrimoine de Jerba et Zarzis à travers l’iconothèque du Musée du Bardo : une richesse documentaire du XIXe siècle.
-17.15-17.30 : Najoua Tobji (Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis) : Les mosquées de Djerba inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO : défis et perspectives de mise en valeur.
-س 17.30-18.00: نقاش.
الأحد 25 ماي 2025
الجلسة الثامنة: اللغة والأدب
رئيس الجلسة : أحمد مشارك
-س 9.00-9.15: ساسي بن يحياتن (باحث ومحقق) : المؤلفات البربرية في المغرب، كتاب البربرية نموذجا.
-9.15-9.30 : Vermondo Brugnatelli (Centro Studi Camito-Semitici di Milano) : La place de Djerba dans la littérature ibadite en langue amazighe : matériaux écrits et oraux.
-9.30-9.45 : Anna Maria Di Tolla (University of Naples) : Convergences historiques, religieuses et littéraires entre Gerba, le Mzab et le Djebel Nefoussa dans le cadre de l'ibadisme.
-س 9.45-10.00: المنصف بربو (المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بمدنين): نفوذ العائلات بجزيرة جربة و تجاذبات السّلط المحليّة و المركزيّة والقوى الخارجيّة، من خلال أسماء الأماكن
-س 10.00: 10.30: نقاش.
-س 10.30-11.00: استراحة قهوة
الجلسة التاسعة: التراث غير المادي
رئيس الجلسة : الهادي بن وزدو
-س 11.00-11.15: عبد الحميد الفهري (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس): جربة بين ثوابت المنظومة الجزيرية وضرورات الحداثة.
-س 11.15-11.30: محمد الجزيراوي – نجيب السلاوتي (المعهد الوطني للتراث): النخلة بين الخصوصية الجزيرية والمشترك القاري.
-س 11.30-11.45: نجيب الصغير / سوسن الكعبي (كلية الآداب بالقيروان / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس): الطريقة العامرية بجزيرة جربة خلال العصر الحديث.
-س 11.45-12.00: عماد بن صالح (المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي) : الفروسية بجزيرة جربة: من الدور النبيل إلى الاستغلال السياحي وتغير القيم الوظيفية.
-س 12.00-12.30: نقاش.
-12.30-14.30: استراحة غداء
الجلسة العاشرة: أعلام جربة
رئيس الجلسة : فتحي ليسير
-14.30-14.45 : Virginie Prevost (Université Libre de Bruxelles) : Ilyās al-Hawwārī, homme de bien ibadite du XVII e siècle, savant, faiseur de miracles.
-س 14.45-15.00: محمد المريمي (كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة): الشيخ سالم بن يعقوب والشخصية الجربية.
-س 15.00-15.15: أحمد مصلح (كلية العلوم الشرعية بمسقط): سعيد بيك الشماخي سياسي أديب وعالم مهاجر.
-15.15-15.30 : Adel Ben Youssef (Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse) : Béchir Ben Yahmed (1928-2021) : itinéraire d’un pionnier du journalisme panafricain et homme d’influence politique.
-15.30-16.00: نقاش.
الجلسة الختامية
رئيس الجلسة : أحمد الباهي
-س 16.00-16.30: اختتام الندوة وتوصياتها وتكريم المشاركين.
Subjects
Places
- Houmt Souk, Tunisia
Event attendance modalities
Full online event
Date(s)
- Friday, May 23, 2025
- Saturday, May 24, 2025
- Sunday, May 25, 2025
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Keywords
- Djerba, ibadisme, patrimoine, architecture, minorité
Contact(s)
- Ahmed ElL Bahi
courriel : colloquedjerba [at] gmail [dot] com
Information source
- Soufien Mestaoui
courriel : smestaoui [at] ibadica [dot] org
License
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To cite this announcement
« L’île de Djerba à travers l’histoire : du local au mondial », Conference, symposium, Calenda, Published on Friday, May 16, 2025, https://doi.org/10.58079/13xsz