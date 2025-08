Stage d’initiation au manuscrit médiéval

Announcement

Organisateurs IRHT

Emmanuelle Kuhry

Descriptif

Depuis 1989, l’IRHT organise un stage annuel d’initiation au manuscrit médiéval, destiné aux étudiants de Master II (non professionnel sauf professionnalisation dans le domaine des manuscrits) et de première année de thèse en lettres, en philosophie, en histoire (notamment de l'enluminure). Les candidat(e)s se trouvant dans une autre situation peuvent s'inscrire en précisant leur statut en commentaire : leur candidature sera évaluée au cas par cas.

Au cours du stage, pour donner une perspective d’ensemble sur le travail et la recherche, différents thèmes sont abordés à travers des exposés magistraux et des ateliers : présentation de manuscrits et introduction à la codicologie, histoire de l’écriture, mise en page et décoration, transmission des textes, histoire des bibliothèques, passage du manuscrit à l’imprimé, héraldique, reliure, exercice d’édition ou d’identification de textes, humanités numériques.

Les stagiaires sont invités à choisir un parcours « thématique » ou « linguistique », parmi ceux-ci :

Manuscrits arabes

Sources documentaires

Manuscrits enluminés

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

Manuscrits hébreux

Manuscrits latins

Manuscrits en langues romanes

Paléographie latine (compatible avec le parcours latin et partiellement avec les parcours sur les manuscrits en langues romanes et les manuscrits enluminés)

Dans un deuxième temps, des ateliers complémentaires pourront être choisis, notamment en Codicologie et histoire des bibliothèques.

La prochaine session du stage est organisée du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 au Campus Condorcet et dans Paris.

Ces parcours comprennent des séances obligatoires et facultatives. En choisissant l’un de ces parcours, l’étudiant(e) s’engage à suivre les séances obligatoires de ce parcours (en gras dans le programme), qui conditionnent la délivrance d’une attestation de stage.

Selon les contraintes sanitaires en vigueur à la date du stage, des visites sont prévues en bibliothèque ou aux Archives nationales autour de manuscrits ou de sources documentaires.

Un repas convivial (tiré du sac) sera proposé mardi midi.

Une séance de posters* sera organisée en début de semaine.

* Un poster présente le projet de recherche de l’étudiant(e) de manière résumée, à l’aide d’illustrations ou de schémas. Les posters seront imprimés en A3 par les équipes de l’IRHT à partir des fichiers envoyés par les étudiant(e)s le souhaitant. Le poster peut être réalisé avec un programme comme Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress, par exemple.

Le livret-guide du stage a pour objet de fournir les éléments essentiels pour s’initier à l’approche du manuscrit et de sa description, tels qu’ils ont été élaborés au fil du temps dans un laboratoire de recherche par des équipes spécialisées. Il est révisé chaque année et sera distribué aux participants sous format numérique.

Modalités de candidature

Les inscriptions sont ouvertes à l’adresse : https://www.irht.cnrs.fr/fr/inscriptions/stage_d_initiation

jusqu'au 15 août, au cas par cas en fonction des parcours.

La sélection des candidatures se fait au sein de chaque parcours en fonction de l’adéquation du projet de recherche avec les objectifs du stage, et des possibilités horaires des différents parcours.

équipes :

Arabe, Codicologie, histoire des bibliothèques et héraldique, Diplomatique, Grecque et Orient chrétien, Hébraïque, Latine, Manuscrits enluminés, Paléographie latine, Romane

Informations et contact : stage-manuscrit-irht@services.cnrs.fr

Programme prévisionnel

(susceptible d’être complété ou modifié)

Conférences plénières (obligatoires)

Lundi 6 octobre 2025

(Open Space de l'Humathèque)

10h-11h30 – Histoire du livre dans les différentes aires culturelles (Dominique Stutzmann, Sonia Fellous)

11h30-13h – Codicologie (Judith Kogel, Muriel Roiland, Thomas Falmagne)

13h-14h : pause

14h-15h30 – Histoire des bibliothèques (Jérémy Delmulle, Hanno Wijsman)

15h30-17h – L’enluminure, technique, vocabulaire, chronologie (Patricia Stirnemann ou Joanna Fronska)

Programme des parcours

Mardi 7 octobre 2025

(Bâtiment Recherche Nord)

Manuscrits arabes

10h-12h30 – Tour de table réunissant les membres de la section arabe et les étudiants avec discussion des sujets de recherche.

14h-15h30 – Méthodologie et outils en lien avec le manuscrit arabe et son étude (bibliographie, bases de données).

15h45-17h45 – Amulettes et talismans de Dakar.

Sources documentaires

10h-13h – Introduction générale à la diplomatique

Manuscrits enluminés

9h30-12h30 – Tour de table avec discussion des sujets de recherche ; bibliographie et bases de données

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

9h30-12h30 – Codicologie et catalogues

14h-17h : Atelier codicologie

Manuscrits hébreux

à venir

Manuscrits latins

9h30-12h30 – L'élaboration d'une notice de manuscrit de manuscrit latin

14h-16h30 – Sources hagiographiques latines

Manuscrits en langues romanes

9h30-12h30 : Histoire, usages et méthodologie des notices de manuscrits

Codicologie et histoire des bibliothèques

15h30-17h – Initiation aux marques de possession

Paléographie latine

14h-15h30 – Histoire et nomenclature des écritures latines

15h30-17h – Atelier Graphoskop

Humanités numériques

15h30-17h – Atelier Graphoskop

17h-18h – Humanités numériques et édition électronique. XML et l’édition structurée. Une introduction

11h30-14h : Repas commun "tiré du sac", Patio

Mercredi 8 octobre 2025

(Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)

Manuscrits arabes

10h-12h – Les actes de propriétés du monastère de Qannubîn (Liban), construction d'une archive des biens du Patriarcat maronite.

13h30-15h30 – Découverte de nouveaux outils numériques en lien avec le manuscrit arabe.

15h45-17h45 – Les marchands d’étoffe à travers des documents de la papyrologie arabe.

Sources documentaires

9h-13h – Séance aux Archives nationales

14h30-17h – Outils pour la recherche en histoire

Manuscrits enluminés

9h30-12h30 – Atelier pratique sur l’iconographie dans les manuscrits enluminés

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

10h-13h – Écriture, copistes

14h-17h – Atelier écriture et copistes

Manuscrits hébreux

14h-17h – BnF : Atelier sur la codicologie, la décoration et les écritures des manuscrits hébreux bibliques

Manuscrits latins

10h-11h30 – Les manuscrits scientifiques

11h30-13h – L’édition de texte

14h-15h30 – Les manuscrits théologiques et philosophiques

Manuscrits en langues romanes

10h-13h – Examen de manuscrits originaux en bibliothèque (BnF, Arsenal)

14h30-17h30 – Exercice de rédaction de notices

Codicologie et histoire des bibliothèques

15h30-18h – Atelier inventaires anciens : analyse, description et édition

Jeudi 9 octobre 2025

(Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)

Manuscrits arabes

10h30-12h30 – Comprendre la métamorphose d’un texte manuscrit ancien.

13h30-15h30 – Le patrimoine manuscrit du Sénégal (titre provisoire).

15h45-17h45 – Éditer une chronique arabe médiévale.

Sources documentaires

10h-13h – Édition des textes documentaires et édition électronique

Manuscrits enluminés

9h30-12h – Visite en bibliothèque (BIU de la Sorbonne)

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

10h-13h – Histoire, textes

14h-15h30 – Atelier histoire et textes

15h30-17h – Reprise notices

Manuscrits hébreux

9h-17h30 – Colloque sur l’histoire de la collection hébraïque de la BnF (MAHJ)

Manuscrits latins

à venir

Manuscrits en langue romane

10h-13h – Après la notice : codicologie (quantitative) et lecture

Codicologie et histoire des bibliothèques

11h30-13h – Atelier inventaires anciens et édition électronique

14h-15h30 – Atelier héraldique

Paléographie latine

10h-11h30 – Dater les écritures (Xe-XIe s.)

14h-15h30 – Dater les écritures (XIIe-XIIIe s.)

15h30-17h – Reconnaissance automatique d’écriture (HTR) et intelligence artificielle pour lire les écritures latines

Humanités numériques

15h30-17h – Reconnaissance automatique d’écriture (HTR) et intelligence artificielle pour lire les écritures latines

Vendredi 10 octobre 2025

(Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)

Manuscrits arabes

11h-13h00 – Atelier en bibliothèque : présentation de manuscrits en caractères arabes à la Bulac

14h30-16h00 – Visite de l’Humathèque

Sources documentaires

10h-13h – Utilisation d'eScriptorium/Transkribus à partir du cas pratique des chirographes.

Manuscrits enluminés

9h30-12h30 – Notices et cotes de manuscrits

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

10h-12h – Atelier-visite à la BnF

14h30-17h30 – Atelier-visite à la Bibliothèque Mazarine

Manuscrits hébreux

10h-13h – BnF : Atelier sur la codicologie, la décoration et les diagrammes des manuscrits hébreux non bibliques (domaines de la science, de la médecine et de la kabbale)

Manuscrits latins

10h-13h – Ateliers en bibliothèque (Arsenal, Sainte-Geneviève) (groupe latin réparti)

14h-17h – Atelier en bibliothèque (BnF) : les manuscrits astronomiques (à préciser) et 17h-18h : visite de Richelieu (à confirmer)

Codicologie et histoire des bibliothèques

14h-17h – Atelier incunables (Bibliothèque Sainte-Geneviève)

Paléographie latine

14h-15h30 – Dater les écritures (XIV-XVe s.)