Les femmes et l'économie des arts

À la croisée de l’histoire de l’art, de l’histoire des femmes et de l’histoire économique, ce colloque propose de s’interroger sur la place des femmes dans les mécanismes de financement de la production et de la diffusion des arts en France (peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs, estampe, photographie, etc.). La chronologie envisagée, très étendue, permet de s’interroger sur les permanences et les mutations de leur implication sur le temps long, en partant de la politique d’encouragement des arts initiée par Louis XIV jusqu’aux carrières menées dans les conditions particulières de l’Occupation. Dans ce cadre large, les femmes sont envisagées comme actrices faisant circuler l’argent nécessaire à la conception et à la réalisation d’œuvres par des tiers ou par elles-mêmes, mais aussi comme parties prenantes du commerce des arts, dans les limites qui leur sont permises par leur statut marital et juridique.

Le colloque s’intéresse tout particulièrement aux stratégies d’adaptation, de contournement et d’affirmation déployées par les femmes françaises ou actives en France pour s’insérer dans des circuits capitalistes masculins selon des modalités qui, au-delà de la simple coexistence des deux sexes dans l’espace économique, peuvent aussi inclure la collaboration, l’émulation, la rivalité et le conflit. Tributaire de leur accès à l’éducation, au savoir et à l’information économique, ce positionnement apparaît de manière saillante dans les questions liées à la dépendance financière et légale des femmes, qu’elles soient célibataires, épouses ou veuves.On étudie leur capacité à rassembler des capitaux, investir en leur nom propre ou via des prête-noms, tenir boutique, structurer des entreprises et s’organiser en sociétés. On questionne aussi les limites de leur champ d’action, leur autonomisation et l’existence (ou non) d’une pratique économique spécifique aux femmes dans le domaine des arts.

Organisé avec le soutien du Centre André-Chastel UMR 8150 et de l'Initiative Genre de Sorbonne Université

Vendredi 26 septembre 2025

9h45 : Accueil des participants et participantes

10h00 : Introduction

Session 1

Mécènes et philanthropes des arts

Présidente de séance : Élodie Vaudry, maîtresse de conférences (Sorbonne Université, France)

10h15 : Aux origines du Comité des Dames de l’UCAD : des femmes actrices de l’économie des arts décoratifs. Coline Dupuis , doctorante (UVSQ-Paris Saclay, France).

, doctorante (UVSQ-Paris Saclay, France). 10h35 : L’art comme instrument d'ascension socio-économique. Le cas Nélie Jacquemart (1841-1912). Claire Dupin de Beyssat, chercheuse postdoctorale (École des chartes et Centre national des arts plastiques, France)

10h55 : Pause

11h15 : Et si la « duchesse de Guermantes » (Proust) était réellement engagée dans l'économie des arts ? La comtesse Greffuhle (1860-1952), mécène, collectionneuse et médiatrice des arts. Emma Bayle , Mastérante (Université de Poitiers, France)

, Mastérante (Université de Poitiers, France) 11h35 : Mécène et créatrice : la Baronne d’Oettingen et les avant-gardes. Gwendoline Corthier‑Hardoin, adjointe au service conservation du musée d’art moderne de Céret, membre associé (Framespa, Université Toulouse Jean Jaurès, France)

11h55 : Questions

12h30 : Déjeuner

Session 2

Marchandes et entrepreneuses

Présidente de séance : Julia Drost, directrice de recherche (Centre allemand d'Histoire de l'Art, DFK Paris)

14h30 : Marchandes d’art : place et rôle des femmes dans le commerce des œuvres d’art à Paris dans l’entre-deux-guerres. Olivia Delporte , doctorante (Université de Tours, France)

, doctorante (Université de Tours, France) 14h50 : « Femmes d’affaires !! / Ton domaine est la création d’art et non le commerce ». Marie Cuttoli : collectionneuse, marchande et éditrice (1922-1935). Laura Pirkelbauer , doctorante (EPHE, Saprat, France)

, doctorante (EPHE, Saprat, France) 15h10 : Innovation Irregardless: the entrepreneurship strategies of women artists in 1930s Paris Charlotte Greenaway , Ma2 (IntM), (Glasgow University, Ecosse)

15h30 : Femmes pionnières du marché de l'art extra-européen durant première moitié du XXe siècle. Nathalie Bertrand (TELEMMe CNRS, Aix Marseille Université, France) et Coralie Panizza (mastérante, AMU, TELEMMe (France)

15h50 : Questions

16h15 : Pause

16h30 : Berthe Weill : s’imposer par la modernité, parcours d'une marchande d’art, éditrice et mécène. Marianne Le Morvan (fondatrice et directrice des archives Berthe Weill, commissaire d’expositions et chercheuse indépendante), commissaire invitée de l’exposition Berthe Weill. Galeriste d’avant-garde, du 08 octobre 2025 au 26 janvier 2026 au Musée de l’Orangerie (Paris, France)

17h : Échanges et conclusion

Samedi 27 septembre 2025

Session 3

S’autofinancer pour créer

Présidente de séance : Justine Lécuyer, docteure en histoire de l’art (Sorbonne Université)

9h30 : Accueil des participants et participantes

9h45 : The Business of Teaching Female Artists in Paris, c.1848-1870. Alison McQueen , professeure (McMaster University, Canada)

, professeure (McMaster University, Canada) 10h05 : The Woman Artist as a Collector: The Avuncular Economies of Claudine Bouzonnet Stella (1636-1697). Yasemin Altun , doctorante (Duke University, États-Unis)

, doctorante (Duke University, États-Unis) 10h25 : Femmes copistes à Versailles : stratégies économiques et institutionnelles sous la Monarchie de Juillet. Agathe Arrighi , doctorante (Sorbonne Université, France)

, doctorante (Sorbonne Université, France) 10h45 : Les métiers de la haute couture – les « arts alimentaires » des intellectuelles russes en exil à Paris (1920-1930). Diana Plachendovskaya, doctorante (EHESS, France)

11h05 : Questions

11h30 : Pause

Session 4

La vie économique de l’atelier

Présidente de séance : Elsa Jamet, ingénieure de recherche (CNRS, Centre André-Chastel)

11h45 : Julie Lavergne (1823-1886) : Une femme au cœur de l’économie d’un atelier de vitrail au XIX e siècle. Auriane Gotrand , docteure (Sorbonne Université, France)

siècle. , docteure (Sorbonne Université, France) 12h05 : Au-delà de la muse : Gala Diakonova, Simone Kahn et les engagements économiques des femmes dans les premières années du mouvement surréaliste. Domiziana Serrano, doctorante (Université Jean Monnet Saint-Étienne, France)

12h25 : Questions

12h45 : Déjeuner

Session 5

Diffuser et financer les arts vivants

Présidente de séance : Nastasia Gallian, maîtresse de conférences (Sorbonne Université)

14h30 : Mademoiselle Castagnery et l’édition gravée de la danse à Paris (1760-1789). Pauline Chevalier , professeure des universités (Université de Tours, France), et Johanna Daniel, docteure

, professeure des universités (Université de Tours, France), et Johanna Daniel, docteure 14h50 : « C’est une très mauvaise tête, mais l’on ne peut s’en passer ». Antoinette de Saint Huberty et la place des femmes dans l’économie des arts au sein de l’Académie royale de musique à fin du XVIIIe siècle. Caroline Giron-Panel, archiviste paléographe, docteure en histoire (Université de Grenoble, France), dottore di ricerca in storia dell'arte (Università Ca'Foscari - Venezia, Italie), chercheuse associée au Centre Jean Mabillon (École nationale des chartes, France)

15h10 : Questions

15h30 : Conclusion