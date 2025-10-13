Announcement

Bourses de Master

Les cinq bourses annuelles sont d’un montant de 2000 euros chacune (1000 euros la première année de Master, 1000 euros la seconde année). L’octroi de la seconde somme est conditionné par les résultats obtenus la première année.

Modalités de candidature

Les candidatures doivent être adressées, dans les délais prescrits, exclusivement par courriel à l’adresse électronique de L’École (Objet : "Bourse de Master recherche") :

contact@lecolevancleefarpels.com

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :

CV détaillé , précisant notamment la formation acquise et la formation en cours

Mémoire de recherche : titre, université d’inscription, directeur de recherche, présentation du projet de recherche Master (3000 signes maximum : motivations du choix du sujet, état de la recherche sur le sujet proposé, sources et lieux principaux de la recherche)

Lettre de recommandation du Directeur de Recherche

Bourses de DUG

Les bourses de DUG sont ouvertes aux étudiants français et internationaux. Les documents du dossier et les mémoires pourront être rédigés en français ou en anglais.

Les cinq bourses annuelles sont d’un montant de 2000 euros chacune (1000 euros au début de la formation, 1000 euros lors de la soutenance).

Modalités de candidature

Les candidatures doivent être adressées, dans les délais prescrits, exclusivement par courriel à l’adresse électronique de L’École : contact@lecolevancleefarpels.com (objet : « Bourse de DUG gemmologie »).

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :

CV détaillé , précisant notamment la formation acquise et la formation en cours

Lettre de motivation justifiant le choix de la formation et de ce sujet

Projet de(s) mémoire(s) : titre(s), université d’inscription, encadrant, présentation du projet de recherche, laboratoire d’accueil pour les analyses, disponibilité des échantillons (3000 signes maximum : état de la recherche sur le sujet proposé, sources)

Lettre de recommandation de l’encadrant du DUG

Calendrier

Diffusion de l’appel à candidat ures : 1 er septembre 2025

Date limite d’envoi des candidatures : 13 octobre 2025

Réunion du jury et envoi des réponses : 10 novembre 2025

Remise des bourses à L’École des Arts Joailliers : 19 novembre 2025

Jury

Le jury est présidé par Élise Gonnet-Pon, Directrice de L’École des Arts Joailliers, Campus France-Europe.

Il est constitué de :

Emmanuelle Amiot, Responsable Recherche, L’École des Arts Joailliers

Antoinette Martin, Responsable Pédagogique, L’École des Arts Joailliers, Campus France-Europe.

Lætitia Gilles-Guéry, Chef de projet Gemmothèque, L’École des Arts Joailliers, Campus France-Europe.

Le jury apprécie la solidité scientifique des projets soumis et leur pertinence.