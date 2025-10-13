Scholarship, prize and job offerHistory
Published on Monday, September 15, 2025
Abstract
L’École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels, a créée en 2019 des bourses annuelles d’études destinées à des étudiants inscrits à l’université en master recherche, sur un sujet en lien avec la joaillerie. Les étudiants doivent être inscrits en histoire de l’art, gemmologie, histoire des sciences et techniques ou du patrimoine (conservation, matériaux du patrimoine, …). Cette année le dispositif s’étend aux étudiants inscrits à un diplôme universitaire de gemmologie (DUG).
Announcement
Bourses de Master
Les cinq bourses annuelles sont d’un montant de 2000 euros chacune (1000 euros la première année de Master, 1000 euros la seconde année). L’octroi de la seconde somme est conditionné par les résultats obtenus la première année.
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être adressées, dans les délais prescrits, exclusivement par courriel à l’adresse électronique de L’École (Objet : "Bourse de Master recherche") :
contact@lecolevancleefarpels.com
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
- CV détaillé, précisant notamment la formation acquise et la formation en cours
- Mémoire de recherche : titre, université d’inscription, directeur de recherche, présentation du projet de recherche Master (3000 signes maximum : motivations du choix du sujet, état de la recherche sur le sujet proposé, sources et lieux principaux de la recherche)
- Lettre de recommandation du Directeur de Recherche
Bourses de DUG
Les bourses de DUG sont ouvertes aux étudiants français et internationaux. Les documents du dossier et les mémoires pourront être rédigés en français ou en anglais.
Les cinq bourses annuelles sont d’un montant de 2000 euros chacune (1000 euros au début de la formation, 1000 euros lors de la soutenance).
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être adressées, dans les délais prescrits, exclusivement par courriel à l’adresse électronique de L’École : contact@lecolevancleefarpels.com (objet : « Bourse de DUG gemmologie »).
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
- CV détaillé, précisant notamment la formation acquise et la formation en cours
- Lettre de motivation justifiant le choix de la formation et de ce sujet
- Projet de(s) mémoire(s) : titre(s), université d’inscription, encadrant, présentation du projet de recherche, laboratoire d’accueil pour les analyses, disponibilité des échantillons (3000 signes maximum : état de la recherche sur le sujet proposé, sources)
- Lettre de recommandation de l’encadrant du DUG
Calendrier
- Diffusion de l’appel à candidatures : 1er septembre 2025
- Date limite d’envoi des candidatures : 13 octobre 2025
- Réunion du jury et envoi des réponses : 10 novembre 2025
Remise des bourses à L’École des Arts Joailliers : 19 novembre 2025
Jury
- Le jury est présidé par Élise Gonnet-Pon, Directrice de L’École des Arts Joailliers, Campus France-Europe.
Il est constitué de :
- Emmanuelle Amiot, Responsable Recherche, L’École des Arts Joailliers
- Antoinette Martin, Responsable Pédagogique, L’École des Arts Joailliers, Campus France-Europe.
- Lætitia Gilles-Guéry, Chef de projet Gemmothèque, L’École des Arts Joailliers, Campus France-Europe.
Le jury apprécie la solidité scientifique des projets soumis et leur pertinence.
Date(s)
- Monday, October 13, 2025
