Argumentaire

À l'occasion du 150e anniversaire de la création de l'Institut Catholique de Paris, le colloque Transitions et modernité : regards sur 1875 et sa décennie se propose d'explorer, au prisme de différentes disciplines, cette période charnière de l'histoire contemporaine qui a vu naître, en France, les instituts catholiques par l’effet de la loi Laboulaye relative à la liberté de l’enseignement supérieur.

Cette décennie est plus largement marquée par de profondes transformations culturelles, esthétiques, sociales, politiques, intellectuelles et religieuses.

Dans une Europe à l’apogée de sa puissance, les nations sont en mutation (affirmation de la IIIe République en France, naissance d’un Empire unifié en Allemagne, surgissement de l’Italie contemporaine au terme du Risorgimento...) tandis qu’elles se projettent à l'échelle mondiale et que les sociétés tout entières sont refaçonnées par l’accélération des processus d'industrialisation, les évolutions culturelles et les idées nouvelles (le positivisme dans toutes ses dimensions et implications). La société de masse se prépare ; des innovations telles que la première conversation téléphonique (1876) et les débuts de l’éclairage électrique de l’espace public (1876) annoncent des changements majeurs dans les modes de vie.

Le colloque réunira des contributions permettant de réfléchir à la décennie 1870 et de mettre en lumière les héritages significatifs de cette période.

Les contributions s’articuleront autour les axes suivants :

transitions sociétales et culturelles

transitions politiques

transitions artistiques

transitions éducatives

Programme détaillé

Mardi 30 septembre 2025

18h30 1875. Après la défaite, regards sur un poème médiéval

Leçon académique prononcée par Michel Zink, de l'Académie française

Mercredi 1er octobre 2025

9h30 Accueil des intervenants et du public

10h00 Introduction, Emmanuel Petit , Recteur de l’ICP, et Cécile Coulangeon , doyenne de la Faculté des Lettres de l’ICP

, Recteur de l’ICP, et , doyenne de la Faculté des Lettres de l’ICP 10h15 Présentation du colloque par le Comité scientifique (A. Adamczak-Gosset, M. Deroux, C. Forderer, F. Leone)

1ère session : Transitions sociétales et culturelles

10h25 1876, la communication à distance en temps réel : l’apparition du téléphone, Peppe Cavallari , Maître de conférences à l’ICP

, Maître de conférences à l’ICP 10h50 Éclairage électrique et expérience de la ville nocturne Christof Forderer , Maître de conférences à l’ICP

, Maître de conférences à l’ICP 11h15 Persistances et métamorphoses : sur la réinvention d'une affiche publicitaire (1875-2025) Fabiola Leone, Maître de conférences à l’ICP, et Simona De Iulio, Professeur à l’Université de Lille

12h00 Déjeuner

14h05 L'Odéon entre 1870 et 1880 : Scène de Théâtre ou Scène Médiatique ? Gaëlle Rony , Maître de conférences à l’ICP

, Maître de conférences à l’ICP 14h30 1875 : un point de repère dans l’histoire de la relation entre liturgie et piété Patrick Prétot , Professeur à l’ICP

, Professeur à l’ICP 14h55 Pause-café

2e session : Transitions politiques

15h15 Le choix du bicamérisme en 1875 - Mémoire, enjeux et réticences : retour sur la naissance du Sénat républicain Pauline Piettre , Maître de conférences à l’ICP

, Maître de conférences à l’ICP 15h40 Une transition républicaine : l’itinéraire intellectuel et politique d’Ernest Lavisse durant les années 1870 David Gilbert , Professeur extraordinaire à l’ICP

, Professeur extraordinaire à l’ICP 16h05 Sous la bannière du Sacré-Cœur : Les vitraux commémorant les zouaves pontificaux dans les années 1870 Auriane Gotrand , Docteure en histoire de l'art, Sorbonne Université

, Docteure en histoire de l'art, Sorbonne Université 16h30 Questions et discussion

Jeudi 2 octobre 2025

9h00 Accueil des intervenants et du public

3e session : Transitions artistiques

9h30 De Michel-Ange au ‘Christ du Corcovado’ : 1875, année clé dans l’histoire de la sculpture française Alicia Adamczak-Gosset , Maître de conférences à l’ICP

, Maître de conférences à l’ICP 9h55 La foi en images : les peintures religieuses aux Salons de 1875 Émilie Martin-Neute , Maître-assistante à l’ICP

, Maître-assistante à l’ICP 10h20 Savoir et présage : les sphères iridescentes de Manet à Millais Rosanna Gangemi, doctorante à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

10h45 Pause-café

11h00 Camille Corot (1796-1875). 150 ans après : l’homme et le peintre. Une connaissance renouvelée. Gerard de Wallens , chargé d’enseignement à l’ICP

, chargé d’enseignement à l’ICP 11h25 La naissance de l’impressionnisme en bande dessinée : une nouvelle écriture de l’histoire de l’art par le texte et l’image Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie, Maître de conférences à l’ICP

12h00 Déjeuner

4e session : Transitions éducatives