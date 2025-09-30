Conference, symposiumHistory
Transitions et modernité : regards sur 1875 et sa décennie
Colloque anniversaire de l’Institut Catholique de Paris
Published on Thursday, September 11, 2025
Abstract
Dans le cadre de la célébration de son 150e anniversaire, l’Institut Catholique de Paris organise un colloque du 30 septembre au 2 octobre 2025. Les mutations sociales, politiques culturelles ou encore religieuses de la décennie 1870 seront au centre des échanges.
Announcement
Argumentaire
À l'occasion du 150e anniversaire de la création de l'Institut Catholique de Paris, le colloque Transitions et modernité : regards sur 1875 et sa décennie se propose d'explorer, au prisme de différentes disciplines, cette période charnière de l'histoire contemporaine qui a vu naître, en France, les instituts catholiques par l’effet de la loi Laboulaye relative à la liberté de l’enseignement supérieur.
Cette décennie est plus largement marquée par de profondes transformations culturelles, esthétiques, sociales, politiques, intellectuelles et religieuses.
Dans une Europe à l’apogée de sa puissance, les nations sont en mutation (affirmation de la IIIe République en France, naissance d’un Empire unifié en Allemagne, surgissement de l’Italie contemporaine au terme du Risorgimento...) tandis qu’elles se projettent à l'échelle mondiale et que les sociétés tout entières sont refaçonnées par l’accélération des processus d'industrialisation, les évolutions culturelles et les idées nouvelles (le positivisme dans toutes ses dimensions et implications). La société de masse se prépare ; des innovations telles que la première conversation téléphonique (1876) et les débuts de l’éclairage électrique de l’espace public (1876) annoncent des changements majeurs dans les modes de vie.
Le colloque réunira des contributions permettant de réfléchir à la décennie 1870 et de mettre en lumière les héritages significatifs de cette période.
Les contributions s’articuleront autour les axes suivants :
- transitions sociétales et culturelles
- transitions politiques
- transitions artistiques
- transitions éducatives
Inscription gratuite
https://www.billetweb.fr/colloque-regards-sur-1875
Programme détaillé
Mardi 30 septembre 2025
- 18h30 1875. Après la défaite, regards sur un poème médiéval
Leçon académique prononcée par Michel Zink, de l'Académie française
Mercredi 1er octobre 2025
- 9h30 Accueil des intervenants et du public
- 10h00 Introduction, Emmanuel Petit, Recteur de l’ICP, et Cécile Coulangeon, doyenne de la Faculté des Lettres de l’ICP
- 10h15 Présentation du colloque par le Comité scientifique (A. Adamczak-Gosset, M. Deroux, C. Forderer, F. Leone)
1ère session : Transitions sociétales et culturelles
- 10h25 1876, la communication à distance en temps réel : l’apparition du téléphone, Peppe Cavallari, Maître de conférences à l’ICP
- 10h50 Éclairage électrique et expérience de la ville nocturne Christof Forderer, Maître de conférences à l’ICP
- 11h15 Persistances et métamorphoses : sur la réinvention d'une affiche publicitaire (1875-2025) Fabiola Leone, Maître de conférences à l’ICP, et Simona De Iulio, Professeur à l’Université de Lille
12h00 Déjeuner
- 14h05 L'Odéon entre 1870 et 1880 : Scène de Théâtre ou Scène Médiatique ? Gaëlle Rony, Maître de conférences à l’ICP
- 14h30 1875 : un point de repère dans l’histoire de la relation entre liturgie et piété Patrick Prétot, Professeur à l’ICP
- 14h55 Pause-café
2e session : Transitions politiques
- 15h15 Le choix du bicamérisme en 1875 - Mémoire, enjeux et réticences : retour sur la naissance du Sénat républicain Pauline Piettre, Maître de conférences à l’ICP
- 15h40 Une transition républicaine : l’itinéraire intellectuel et politique d’Ernest Lavisse durant les années 1870 David Gilbert, Professeur extraordinaire à l’ICP
- 16h05 Sous la bannière du Sacré-Cœur : Les vitraux commémorant les zouaves pontificaux dans les années 1870 Auriane Gotrand, Docteure en histoire de l'art, Sorbonne Université
- 16h30 Questions et discussion
Jeudi 2 octobre 2025
9h00 Accueil des intervenants et du public
3e session : Transitions artistiques
- 9h30 De Michel-Ange au ‘Christ du Corcovado’ : 1875, année clé dans l’histoire de la sculpture française Alicia Adamczak-Gosset, Maître de conférences à l’ICP
- 9h55 La foi en images : les peintures religieuses aux Salons de 1875 Émilie Martin-Neute, Maître-assistante à l’ICP
- 10h20 Savoir et présage : les sphères iridescentes de Manet à Millais Rosanna Gangemi, doctorante à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
10h45 Pause-café
- 11h00 Camille Corot (1796-1875). 150 ans après : l’homme et le peintre. Une connaissance renouvelée. Gerard de Wallens, chargé d’enseignement à l’ICP
- 11h25 La naissance de l’impressionnisme en bande dessinée : une nouvelle écriture de l’histoire de l’art par le texte et l’image Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie, Maître de conférences à l’ICP
12h00 Déjeuner
4e session : Transitions éducatives
- 14h05 La formation des jeunes adultes au XIXe siècle par les catéchismes Isabelle Morel, Professeur à l’ICP
- 14h30 La société générale d’éducation et d’enseignement et la liberté de l’enseignement supérieur Jean-Baptiste Murez, Maître de conférences à l’ICP
- 14h55 De la morale religieuse à l’instruction civique : transitions éducatives entre catholiques et républicains Maria Fernanda Gonzalez Binetti, Maître de conférences à l’ICP
- 15h20 Questions et discussion / Conclusion du colloque
- 16h00 Présentation des ouvrages des 150 ans de l’ICP
- 17h00 Cocktail
Places
- Institut Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard
Paris, France (75006)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Tuesday, September 30, 2025
- Wednesday, October 01, 2025
- Thursday, October 02, 2025
