Published on Wednesday, September 24, 2025
Abstract
Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, des femmes s’illustrent dans le cadre de mouvements environnementaux. Que l’on pense à l’écoféministe indienne Vandana Shiva ou encore à la jeune suédoise Greta Thunberg, des figures, des noms féminins sont aujourd’hui devenus célèbres. Mais quelle place occupent réellement les femmes dans les mouvements environnementaux ? Quels impacts ont-elles sur l’organisation de ceux-ci et leur efficacité ? Influencent-elles les politiques qui en découlent ? Cette journée d’étude propose de dresser un état des lieux des luttes féministes en faveur de l’environnement.
Announcement
MSH de Dijon – Amphithéâtre – 17 octobre 2025
Organisation
LIR3S UMR 7366 CNRS – UBE
Participation
Contact-lien visio : lir3s.logistique@u-bourgogne.fr
Programme
Déroulé de la journée
- 9h – Accueil des participants
- 9h30 – Ouverture
9h45- 10h45 : Les femmes dans les mouvements antinucléaires
- Roxanne Bouhier (Université St Louis Bruxelles – Université Catholique de Louvain), À Bure et à La Hague, des mobilisations antinucléaires menées principalement par des femmes cisgenres et des personnes trans et non binaires. Ethnographie d’une transformation.
- Adèle Fohr (EHESS) et Anna Vayness (EHESS), La maternité comme résistance dans les mouvements antinucléaires féminins et féministes.
10h45-11h : Pause
11h-12h : Politisations de l’intime
- Alexandra Merienne (Lasa, Université Marie & Louis Pasteur), "Maintenant je les appelle mes lunes": quand les menstruations confrontent écologie et réalités sociales.
- Yohann Garcia (Université Paris-Est Créteil, Céditec), "Keep your chemicals out of my womb!" La “domestication” du problème des perturbateurs endocriniens, entre care sanitaire et environnemental et reproduction des inégalités de genre.
12h-14h : Pause déjeuner
14h-15h - Mobilisations rurales
- Mélanie Antin (LADYSS, Université Paris Cité), Engagements pluriels de femmes rurales et mapuche : resignifier, ré-exister.
- Marion Dalençon (Université de Bordeaux), "Faire mieux avec moins", Des pratiques de frugalité domestique par des femmes en milieu rural.
15h-15h15 : Pause
15h15-16h15 : Trajectoires de femmes dans les luttes écologiques
- Lucie David (Lyon 2 - Triangle/CESSP), Du discours biographique à l’organisation collective. Le cercle de parole comme mode d’action écoféministe ?
- Arianna Desroches-Touchain (IDHE.S - ENS Paris-Saclay et CSO - Sciences Po), Du rond-point à la crue : continuités militantes féminines entre Gilets jaunes et collectifs anti-inondations.
16h15 : Conclusion
16h30 : Fin de la journée d’études.
- Sociology (Main category)
- Society > Sociology > Gender studies
- Periods > Modern > Twenty-first century
- Zones and regions > Europe
- Zones and regions > Europe > France
Places
- Amphithéâtre de la MSH - MSH Dijon, 6 esplanade Erasme
Dijon, France (21)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Friday, October 17, 2025
Attached files
Keywords
- étude de genre, mouvement environnemental, engagement féminin, femme militante
Contact(s)
- Brice Nocenti
courriel : Brice [dot] Nocenti [at] u-bourgogne [dot] fr
Information source
- Sylvie Richard de Vesvrotte
courriel : Sylvie [dot] Richard-De-Vesvrotte [at] u-bourgogne [dot] fr
