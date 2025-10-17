HomeLes femmes dans les mouvements environnementaux

Les femmes dans les mouvements environnementaux

Published on Wednesday, September 24, 2025

Abstract

Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, des femmes s’illustrent dans le cadre de mouvements environnementaux. Que l’on pense à l’écoféministe indienne Vandana Shiva ou encore à la jeune suédoise Greta Thunberg, des figures, des noms féminins sont aujourd’hui devenus célèbres. Mais quelle place occupent réellement les femmes dans les mouvements environnementaux ? Quels impacts ont-elles sur l’organisation de ceux-ci et leur efficacité ? Influencent-elles les politiques qui en découlent ? Cette journée d’étude propose de dresser un état des lieux des luttes féministes en faveur de l’environnement.

Announcement

MSH de Dijon – Amphithéâtre – 17 octobre 2025

Organisation

LIR3S UMR 7366 CNRS – UBE 

Participation

Contact-lien visio : lir3s.logistique@u-bourgogne.fr

Programme

Déroulé de la journée

  • 9h – Accueil des participants
  • 9h30 – Ouverture

9h45- 10h45 : Les femmes dans les mouvements antinucléaires

  • Roxanne Bouhier (Université St Louis Bruxelles – Université Catholique de Louvain), À Bure et à La Hague, des mobilisations antinucléaires menées principalement par des femmes cisgenres et des personnes trans et non binaires. Ethnographie d’une transformation.
  • Adèle Fohr (EHESS) et Anna Vayness (EHESS), La maternité comme résistance dans les mouvements antinucléaires féminins et féministes.

10h45-11h : Pause

11h-12h : Politisations de l’intime

  • Alexandra Merienne (Lasa, Université Marie & Louis Pasteur), "Maintenant je les appelle mes lunes": quand les menstruations confrontent écologie et réalités sociales.
  • Yohann Garcia (Université Paris-Est Créteil, Céditec), "Keep your chemicals out of my womb!" La “domestication” du problème des perturbateurs endocriniens, entre care sanitaire et environnemental et reproduction des inégalités de genre.

12h-14h : Pause déjeuner

14h-15h - Mobilisations rurales

  • Mélanie Antin (LADYSS, Université Paris Cité), Engagements pluriels de femmes rurales et mapuche : resignifier, ré-exister.
  • Marion Dalençon (Université de Bordeaux), "Faire mieux avec moins", Des pratiques de frugalité domestique par des femmes en milieu rural.

15h-15h15 : Pause

15h15-16h15 : Trajectoires de femmes dans les luttes écologiques

  • Lucie David (Lyon 2 - Triangle/CESSP), Du discours biographique à l’organisation collective. Le cercle de parole comme mode d’action écoféministe ?
  • Arianna Desroches-Touchain (IDHE.S - ENS Paris-Saclay et CSO - Sciences Po), Du rond-point à la crue : continuités militantes féminines entre Gilets jaunes et collectifs anti-inondations.

16h15 : Conclusion

16h30 : Fin de la journée d’études.

Places

  • Amphithéâtre de la MSH - MSH Dijon, 6 esplanade Erasme
    Dijon, France (21)

Event attendance modalities

Hybrid event (on site and online)


Date(s)

  • Friday, October 17, 2025

Keywords

  • étude de genre, mouvement environnemental, engagement féminin, femme militante

Contact(s)

  • Brice Nocenti
    courriel : Brice [dot] Nocenti [at] u-bourgogne [dot] fr

Reference Urls

Information source

  • Sylvie Richard de Vesvrotte
    courriel : Sylvie [dot] Richard-De-Vesvrotte [at] u-bourgogne [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Les femmes dans les mouvements environnementaux », Study days, Calenda, Published on Wednesday, September 24, 2025, https://doi.org/10.58079/14qhi



  
  
