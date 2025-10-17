Abstract

Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, des femmes s’illustrent dans le cadre de mouvements environnementaux. Que l’on pense à l’écoféministe indienne Vandana Shiva ou encore à la jeune suédoise Greta Thunberg, des figures, des noms féminins sont aujourd’hui devenus célèbres. Mais quelle place occupent réellement les femmes dans les mouvements environnementaux ? Quels impacts ont-elles sur l’organisation de ceux-ci et leur efficacité ? Influencent-elles les politiques qui en découlent ? Cette journée d’étude propose de dresser un état des lieux des luttes féministes en faveur de l’environnement.