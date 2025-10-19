Study daysThought
Le parcours artistique de Denise Ferrier
Femme et artiste dans la société du XXe siècle
Published on Monday, September 29, 2025
Denise Ferrier, peintre abstraite née à Vichy, y a vécu toute sa jeunesse jusqu'à ses 27 ans, avant de s'installer à Paris. Elle retrouve aujourd'hui une reconnaissance méritée depuis que plusieurs de ses œuvres ont enrichi en 2021 et 2022 les collections du Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, Paris.
L'Académie du Vernet organise en 2025, en collaboration avec la Ville de Vichy, Patrice Spadoni, fils de l'artiste, et l’Association Denise Ferrier, une exposition de l'œuvre de la peintre Denise Ferrier (1920-2011). Cet évènement sera précédé d'un colloque le samedi 18 octobre à 14h30 : Le parcours artistique de Denise Ferrier / Femme et artiste dans la société du XXe siècle
Elle retrouve aujourd'hui une reconnaissance méritée depuis que plusieurs de ses œuvres ont enrichi en 2021 et 2022 les collections du Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, Paris.
à 14h30.
- Françoise Garcia, Conservatrice en chef honoraire au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux - Le choix de Denise Ferrier, entre "abstraction représentative“ et ”abstraction pure" dans les années de l'après seconde guerre mondiale
- Michèle Moyne-Charlet, Conservatrice en chef, directrice du Musée des Ursulines de Mâcon - Exposer l’œuvre de Denise Ferrier à Mâcon pour mettre en perspective la collection d’art abstrait du musée d’art et d’histoire de la ville
- Françoise Py, Maître de conférence en Histoire de l'Art à l'Université Paris 8 - Denise Ferrier, la couleur en mouvement
- Patrice Spadoni, Réalisateur, fils de l’artiste, président de l’Association Denise Ferrier - Vie et œuvre de Denise Ferrier
- Centre Culturel de Vichy, 20 rue du Maréchal Foch
Vichy, France (03)
- Sunday, October 19, 2025
- femme, artiste, art abstrait
- Patrice Spadoni
courriel : contact [at] deniseferrier [dot] fr
- Patrice Spadoni
courriel : contact [at] deniseferrier [dot] fr
