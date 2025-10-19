Announcement

Présentation

L'Académie du Vernet organise en 2025, en collaboration avec la Ville de Vichy, Patrice Spadoni, fils de l'artiste, et l’Association Denise Ferrier, une exposition de l'œuvre de la peintre Denise Ferrier (1920-2011). Cet évènement sera précédé d'un colloque le samedi 18 octobre à 14h30 : Le parcours artistique de Denise Ferrier / Femme et artiste dans la société du XXe siècle

Denise Ferrier, peintre abstraite née à Vichy, y a vécu toute sa jeunesse jusqu'à ses 27 ans, avant de s'installer à Paris.

Elle retrouve aujourd'hui une reconnaissance méritée depuis que plusieurs de ses œuvres ont enrichi en 2021 et 2022 les collections du Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, Paris.

Communications

à 14h30.