HomeLe parcours artistique de Denise Ferrier

Le parcours artistique de Denise Ferrier

Femme et artiste dans la société du XXe siècle

*  *  *

Published on Monday, September 29, 2025

Abstract

Denise Ferrier, peintre abstraite née à Vichy, y a vécu toute sa jeunesse jusqu'à ses 27 ans, avant de s'installer à Paris. Elle retrouve aujourd'hui une reconnaissance méritée depuis que plusieurs de ses œuvres ont enrichi en 2021 et 2022 les collections du Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, Paris.

Announcement

Présentation

L'Académie du Vernet organise en 2025, en collaboration avec la Ville de Vichy, Patrice Spadoni, fils de l'artiste, et l’Association Denise Ferrier, une exposition de l'œuvre de la peintre Denise Ferrier (1920-2011). Cet évènement sera précédé d'un colloque le samedi 18 octobre à 14h30 : Le parcours artistique de Denise Ferrier /  Femme et artiste dans la société du XXe siècle

Denise Ferrier, peintre abstraite née à Vichy, y a vécu toute sa jeunesse jusqu'à ses 27 ans, avant de s'installer à Paris.

Elle retrouve aujourd'hui une reconnaissance méritée depuis que plusieurs de ses œuvres ont enrichi en 2021 et 2022 les collections du Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, Paris.

Communications

à 14h30.

  • Françoise Garcia, Conservatrice en chef honoraire au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux - Le choix de Denise Ferrier, entre "abstraction représentative“ et ”abstraction pure" dans les années de l'après seconde guerre mondiale
  • Michèle Moyne-Charlet, Conservatrice en chef, directrice du Musée des Ursulines de Mâcon - Exposer l’œuvre de Denise Ferrier à Mâcon pour mettre en perspective la collection d’art abstrait du musée d’art et d’histoire de la ville
  • Françoise Py, Maître de conférence en Histoire de l'Art à l'Université Paris 8 - Denise Ferrier, la couleur en mouvement
  • Patrice Spadoni, Réalisateur, fils de l’artiste, président de l’Association Denise Ferrier - Vie et œuvre de Denise Ferrier

Places

  • Centre Culturel de Vichy, 20 rue du Maréchal Foch
    Vichy, France (03)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Sunday, October 19, 2025

Keywords

  • femme, artiste, art abstrait

Contact(s)

  • Patrice Spadoni
    courriel : contact [at] deniseferrier [dot] fr

Reference Urls

Information source

  • Patrice Spadoni
    courriel : contact [at] deniseferrier [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Le parcours artistique de Denise Ferrier », Study days, Calenda, Published on Monday, September 29, 2025, https://doi.org/10.58079/14roo

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search