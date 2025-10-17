Study daysEthnology, anthropology
Présentation
L’Association française pour l’histoire et l’étude du papier et des papeteries (AFHEPP) et l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM-CNRS/ENS) organisent conjointement une journée d’étude consacrée au thème « Papiers et expérimentations végétales ». La rencontre aura une teneur à la fois historique et contemporaine, technique et artistique. La fabrication de papier à partir de végétaux utilisés comme matière première peut être perçue comme marginale en Europe, au regard du recyclage des fibres textiles qui a longtemps dominé sa production artisanale. Pourtant il suffit de porter l’attention sur d’autres aires géographiques (l’Asie, mais aussi l’Amérique latine et l’Océanie) ou de focaliser sur la transition pré-industrielle de la fin du XVIIIe/début du XIXe siècle pour saisir l’importance des expérimentations avec la fibre végétale, du mûrier à la cellulose du bois et, finalement, aux explorations contemporaines avec les plantes sauvages ou celles du potager.
Programme
Matinée
8:30 Accueil du public
9:00 Ouverture de la journée
- Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP
- Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP
- Anne Regourd, CNRS, AFHEPP
Session 1 - Fibres locales : Expérimentations artistiques
Modération : Claire Bustarret
- 9:15 Laura Conill, Artiste-designeuse et papetière Papiers contemporains – entre art et écologie
- 9:40 Lola Greenwich, Artiste papier / Artiste fibre Expérimentations papetières : de la plante à l’œuvre
- 10:05 Chloé Persillet, Chercheuse en arts plastiques, & Pascal Mahaud, Artiste‑auteur plasticien Déployer la fibre : expérimentations poïétiques et artistiques autour du papier à la forme
- 10:30 Discussion
11:00 Pause
Session 2 - Table-ronde – Fibres locales : Expérimentations pour usages multiples
Modération : Nadine Dumain & Patrick Quignot
- 11:30 Pauline Munoz, Université Toulouse Jean-Jaurès 2, LLA CREATIS, Fibres locales et couleurs nouvelles : le papier végétal dans une création-recherche en design – Jean-Jacques Louvet, Moulin du Got, Haute Vienne, Trois grands types de papiers fabriqués au Moulin du Got, Haute Vienne : beaux-arts, recyclés et légumes – Pierre Vaxelaire, Professeur de Physique-Chimie à l’École Estienne à la retraite, Plongée au cœur des papiers du potager
- 12:45 Présentation d’échantillons
13:15 Pause déjeuner
Après-midi
Session 3 - Divers usages de fibres extra-européennes
1. Usages rituels et dimension cosmologique
Modération : Anne Regourd
- 14:30 Frédéric Blanchard, Cayenne, Guyane (à distance) Des fibres-papiers pour communiquer avec les esprits : notes sur l’usage de l’écorce des mahots-cigare en Amazonie
- 14:45 Aline Hemond, Professeure d’anthropologie, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, CNRS et Université Paris Nanterre), Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne – EREA Papier amatl d’écorce battue : corps des dieux, support de la terre et des connaissances dans la Mésoamérique ancienne et actuelle
- 15:10 Discussion
15:40 Pause
2. Usages industriels et manuscrits
Modération : Émilie Nguyen
- 16:10 Michaelle Biddle, Permanent Fellow, Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg (à distance)Esparto and UK Paper Making
- 16:35 Diane Cusin, Diplômée en Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialisation arts graphiques et livres, biens ethnographiques La conservation-restauration des manuscrits sur feuilles de palmier, un support d’écriture traditionnel d’Asie du Sud et du Sud-Est
- 17:00 Discussion
17:30 Remerciements et clôture de la journée
- Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP
- Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP
- Lucie Moruzzis, Archives nationales, AFHEPP
- Friday, October 17, 2025
