HomePapiers et expérimentations végétales

Papiers et expérimentations végétales

*  *  *

Published on Thursday, October 02, 2025

Abstract

L’Association française pour l’histoire et l’étude du papier et des papeteries (AFHEPP) et l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM-CNRS/ENS) organisent conjointement une journée d’étude consacrée au thème « Papiers et expérimentations végétales ». La rencontre aura une teneur à la fois historique et contemporaine, technique et artistique.

Announcement

Présentation

L’Association française pour l’histoire et l’étude du papier et des papeteries (AFHEPP) et l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM-CNRS/ENS) organisent conjointement une journée d’étude consacrée au thème « Papiers et expérimentations végétales ». La rencontre aura une teneur à la fois historique et contemporaine, technique et artistique. La fabrication de papier à partir de végétaux utilisés comme matière première peut être perçue comme marginale en Europe, au regard du recyclage des fibres textiles qui a longtemps dominé sa production artisanale. Pourtant il suffit de porter l’attention sur d’autres aires géographiques (l’Asie, mais aussi l’Amérique latine et l’Océanie) ou de focaliser sur la transition pré-industrielle de la fin du XVIIIe/début du XIXe siècle pour saisir l’importance des expérimentations avec la fibre végétale, du mûrier à la cellulose du bois et, finalement, aux explorations contemporaines avec les plantes sauvages ou celles du potager. 

Programme

Matinée

8:30 Accueil du public

9:00 Ouverture de la journée

  • Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP
  • Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP
  • Anne Regourd, CNRS, AFHEPP

Session 1 - Fibres locales : Expérimentations artistiques

Modération : Claire Bustarret

  • 9:15 Laura Conill, Artiste-designeuse et papetière Papiers contemporains – entre art et écologie
  • 9:40 Lola Greenwich, Artiste papier / Artiste fibre Expérimentations papetières : de la plante à l’œuvre
  • 10:05 Chloé Persillet, Chercheuse en arts plastiques, & Pascal Mahaud, Artiste‑auteur plasticien Déployer la fibre : expérimentations poïétiques et artistiques autour du papier à la forme
  • 10:30 Discussion

11:00 Pause

Session 2 - Table-ronde – Fibres locales : Expérimentations pour usages multiples

Modération : Nadine Dumain & Patrick Quignot

  • 11:30 Pauline Munoz, Université Toulouse Jean-Jaurès 2, LLA CREATIS, Fibres locales et couleurs nouvelles : le papier végétal dans une création-recherche en designJean-Jacques Louvet, Moulin du Got, Haute Vienne, Trois grands types de papiers fabriqués au Moulin du Got, Haute Vienne : beaux-arts, recyclés et légumesPierre Vaxelaire, Professeur de Physique-Chimie à l’École Estienne à la retraite, Plongée au cœur des papiers du potager
  • 12:45 Présentation d’échantillons

13:15 Pause déjeuner

Après-midi

Session 3 - Divers usages de fibres extra-européennes

1. Usages rituels et dimension cosmologique

Modération : Anne Regourd

  • 14:30 Frédéric Blanchard, Cayenne, Guyane (à distance) Des fibres-papiers pour communiquer avec les esprits : notes sur l’usage de l’écorce des mahots-cigare en Amazonie
  • 14:45 Aline Hemond, Professeure d’anthropologie, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, CNRS et Université Paris Nanterre), Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne – EREA Papier amatl d’écorce battue : corps des dieux, support de la terre et des connaissances dans la Mésoamérique ancienne et actuelle
  • 15:10 Discussion

15:40 Pause

2. Usages industriels et manuscrits

Modération : Émilie Nguyen

  • 16:10 Michaelle Biddle, Permanent Fellow, Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg (à distance)Esparto and UK Paper Making
  • 16:35 Diane Cusin, Diplômée en Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialisation arts graphiques et livres, biens ethnographiques La conservation-restauration des manuscrits sur feuilles de palmier, un support d’écriture traditionnel d’Asie du Sud et du Sud-Est
  • 17:00 Discussion

17:30 Remerciements et clôture de la journée

  • Claire Bustarret, Présidente de l’AFHEPP
  • Jean-Sébastien Macke, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP
  • Lucie Moruzzis, Archives nationales, AFHEPP

Places

  • Amphi Dussane - ENS 45, rue d'Ulm
    Paris 05 Panthéon, France (75005)

Event attendance modalities

Hybrid event (on site and online)


Date(s)

  • Friday, October 17, 2025

Attached files

Keywords

  • papier, expérimentation artistique, fibre papetière, manuscrit, art

Contact(s)

  • Anne Regourd
    courriel : anne [dot] regourd [at] gmail [dot] com

Reference Urls

Information source

  • Jean-Sébastien Macke
    courriel : jean-sebastien [dot] macke [at] cnrs [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Papiers et expérimentations végétales », Study days, Calenda, Published on Thursday, October 02, 2025, https://doi.org/10.58079/14udl

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search