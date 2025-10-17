Announcement

Présentation

L’Association française pour l’histoire et l’étude du papier et des papeteries (AFHEPP) et l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM-CNRS/ENS) organisent conjointement une journée d’étude consacrée au thème « Papiers et expérimentations végétales ». La rencontre aura une teneur à la fois historique et contemporaine, technique et artistique. La fabrication de papier à partir de végétaux utilisés comme matière première peut être perçue comme marginale en Europe, au regard du recyclage des fibres textiles qui a longtemps dominé sa production artisanale. Pourtant il suffit de porter l’attention sur d’autres aires géographiques (l’Asie, mais aussi l’Amérique latine et l’Océanie) ou de focaliser sur la transition pré-industrielle de la fin du XVIIIe/début du XIXe siècle pour saisir l’importance des expérimentations avec la fibre végétale, du mûrier à la cellulose du bois et, finalement, aux explorations contemporaines avec les plantes sauvages ou celles du potager.

Programme

Matinée

8:30 Accueil du public

9:00 Ouverture de la journée

Claire Bustarret , Présidente de l’AFHEPP

, Présidente de l’AFHEPP Jean-Sébastien Macke , ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP

, ITEM-CNRS/ENS, AFHEPP Anne Regourd, CNRS, AFHEPP

Session 1 - Fibres locales : Expérimentations artistiques

Modération : Claire Bustarret

9:15 Laura Conill , Artiste-designeuse et papetière Papiers contemporains – entre art et écologie

, Artiste-designeuse et papetière Papiers contemporains – entre art et écologie 9:40 Lola Greenwich , Artiste papier / Artiste fibre Expérimentations papetières : de la plante à l’œuvre

, Artiste papier / Artiste fibre Expérimentations papetières : de la plante à l’œuvre 10:05 Chloé Persillet , Chercheuse en arts plastiques, & Pascal Mahaud, Artiste‑auteur plasticien Déployer la fibre : expérimentations poïétiques et artistiques autour du papier à la forme

, Chercheuse en arts plastiques, & Pascal Mahaud, Artiste‑auteur plasticien Déployer la fibre : expérimentations poïétiques et artistiques autour du papier à la forme 10:30 Discussion

11:00 Pause

Session 2 - Table-ronde – Fibres locales : Expérimentations pour usages multiples

Modération : Nadine Dumain & Patrick Quignot

11:30 Pauline Munoz , Université Toulouse Jean-Jaurès 2, LLA CREATIS, Fibres locales et couleurs nouvelles : le papier végétal dans une création-recherche en design – Jean-Jacques Louvet , Moulin du Got, Haute Vienne, Trois grands types de papiers fabriqués au Moulin du Got, Haute Vienne : beaux-arts, recyclés et légumes – Pierre Vaxelaire , Professeur de Physique-Chimie à l’École Estienne à la retraite, Plongée au cœur des papiers du potager

, Université Toulouse Jean-Jaurès 2, LLA CREATIS, Fibres locales et couleurs nouvelles : le papier végétal dans une création-recherche en design – , Moulin du Got, Haute Vienne, Trois grands types de papiers fabriqués au Moulin du Got, Haute Vienne : beaux-arts, recyclés et légumes – , Professeur de Physique-Chimie à l’École Estienne à la retraite, Plongée au cœur des papiers du potager 12:45 Présentation d’échantillons

13:15 Pause déjeuner

Après-midi

Session 3 - Divers usages de fibres extra-européennes

1. Usages rituels et dimension cosmologique

Modération : Anne Regourd

14:30 Frédéric Blanchard , Cayenne, Guyane (à distance) Des fibres-papiers pour communiquer avec les esprits : notes sur l’usage de l’écorce des mahots-cigare en Amazonie

, Cayenne, Guyane (à distance) Des fibres-papiers pour communiquer avec les esprits : notes sur l’usage de l’écorce des mahots-cigare en Amazonie 14:45 Aline Hemond , Professeure d’anthropologie, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, CNRS et Université Paris Nanterre), Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne – EREA Papier amatl d’écorce battue : corps des dieux, support de la terre et des connaissances dans la Mésoamérique ancienne et actuelle

, Professeure d’anthropologie, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC, CNRS et Université Paris Nanterre), Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne – EREA Papier amatl d’écorce battue : corps des dieux, support de la terre et des connaissances dans la Mésoamérique ancienne et actuelle 15:10 Discussion

15:40 Pause

2. Usages industriels et manuscrits

Modération : Émilie Nguyen

16:10 Michaelle Biddle , Permanent Fellow, Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg (à distance)Esparto and UK Paper Making

, Permanent Fellow, Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg (à distance)Esparto and UK Paper Making 16:35 Diane Cusin , Diplômée en Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialisation arts graphiques et livres, biens ethnographiques La conservation-restauration des manuscrits sur feuilles de palmier, un support d’écriture traditionnel d’Asie du Sud et du Sud-Est

, Diplômée en Conservation-Restauration des Biens Culturels, Spécialisation arts graphiques et livres, biens ethnographiques La conservation-restauration des manuscrits sur feuilles de palmier, un support d’écriture traditionnel d’Asie du Sud et du Sud-Est 17:00 Discussion

17:30 Remerciements et clôture de la journée