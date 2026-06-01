Artificial Intelligence-Assisted Therapeutic Protocol

Announcement

Argumentaire

Dans le cadre du développement du projet de recherche collaboratif PRC2026-D2P01 s’inscrivant dans le domaine de la priorité nationale « Projet Sociétal : Éducation, Culture et Jeunesse », nous avons le plaisir d’annoncer l’organisation de journées scientifiques internationales.

Ces journées visent à réunir des chercheurs issus de différents champs disciplinaires (Architecture, design, médecine, sociologie, psychologie, informatique et IA) afin d’explorer les fondements théoriques, méthodologiques et applicatifs de « la chromothérapie » ainsi que les usages des couleurs et des IA dans les dispositifs immersifs dans un contexte thérapeutique psychologique. Le projet traite la question d’un protocole assisté par l’IA et vise à développer une thérapie alternative par les couleurs innovante mobilisant les environnements immersifs.

Dans cette perspective, ce forum s’appuie sur un socle de références clés : les recherches en neurosciences sur la perception chromatique (H. Markram), les études comportementales portant sur les effets des couleurs sur l’humeur, les théories de l’espace et de l’immersion (P.Sloterdijk, P. Lévy), ainsi que les contributions en architecture et design chromatique (R. Turki, C. Croce). Ce projet de recherche collaboratif (PRC2024-D2P01) s’appuyant sur ce socle scientifique participera à la consolidation de l’Encyclopédie Numérique des Couleurs (ENC), qui constitue un cadre d’analyse approfondi des phénomènes colorés et de leurs usages thérapeutiques.

Les propositions attendues doivent interroger les principes scientifiques qui soutiennent la relation entre couleur, perception, cognition, émotion et thérapie, en mobilisant des références issues des neurosciences, des sciences du comportement, des environnements immersifs, de l’espace architectural et du design chromatique.

Objectifs des journées scientifiques

Ces journées visent à :

Explorer les fondements scientifiques de la thérapie par les couleurs ;

Interroger le rôle des environnements immersifs et des technologies intelligentes dans les approches perceptives ;

Encourager des contributions interdisciplinaires mobilisant neurosciences, psychologie, design, architecture, IA et colorimétrie.

Étudier les réponses comportementales face aux environnements immersifs basés sur les couleurs, en lien avec l’attention, l’engagement et les interactions.

Les axes de recherche

AXE 1 : Neurosciences, perception chromatique et régulation émotionnelle.

AXE 2 : Approches comportementales et psychologiques relatives aux couleurs.

AXE 3 : Environnements immersifs et expériences perceptives.

AXE 4 : Design, architecture thérapeutique et modélisation assistée par IA

AXE 5 : Sociologie des espaces architecturaux immersifs.

Modalité de soumission

Les propositions doivent clairement s’inscrire dans l’étude de la perception chromatique, de ses effets psychologiques et émotionnels, ou de sa mise en œuvre dans des dispositifs thérapeutiques innovants.

Elles devront être présentées sous la forme d’un long résumé de 2500 mots. Chaque soumission devra impérativement comporter les rubriques suivantes (introduction, problématique, méthodologie, résultats, et implications), en privilégiant une approche fondée sur des travaux empiriques. Chaque résumé comporte : l’axe d’intervention, le titre, le nom et le prénom, l’affiliation, 5 mots-clés, une bibliographie et une brève biographie (500 caractères).

- Langues de soumission : Arabe, Français, Anglais.

- Les résumés doivent être envoyés au format Word (.docx)

- Adresse électronique d’envoi : prc.cia.tadj@usf.tn

Les dates clés de l’évènement

Les journées d’études auront lieu à Monastir (Tunisie), les 16 et 17 octobre 2026.

30 Mai 2026 : lacement de l’évènement

30 Juin 2026 : deadline de soumission des longs résumés

15 Juillet 2026 : notifications aux auteurs

20 septembre 2026 : deadline de soumission des articles complets

Responsables

Responsable du comité scientifique

Ramzi TURKI, MC-HDR, Université de Sfax.

Responsables du comité d’organisation

Dr. Donia MAALEJ, Docteure en sciences et technologies du Design

Dr. Chéma GARGOURI, Maître assistante, Université de Sfax

Comité d’organisation

Dr. Donia Ben Touhemi, Université de Sfax.

Dr.Emna Frikha, Université de Sfax.

Dr.Meriem Khlifa, Université de Monastir.

Dr.Rahma Fourati, Université de Jandouba.

Maha Ghariani, Université de Tunis.

Wafa Kharrat, Université de Sfax.

Comité scientifique

Ali Wali, Professeur des Universités, Université de Sfax.

Cecile Croce, Professeure des Universités, Université Bordeaux Montaigne.

Christian Agrapart, Diplômé en médecine, en neuropsychiatrie, et en acupuncteur, inventeur de la Chromatothérapie.

Faiez Gargouri, Professeur des Universités, Université de Sfax.

Ghazi Chakroun Professeur des Universités, Université de Sfax.

Hela Ayadi, Professeure des Universités en pédopsychiatrie, CHU Hédi Chaker de Sfax.

Mounir Triki, Professeur des Universités, Université de Sfax.

Nada Charfi; Professeure des Universités en psychiatrie, CHU Hédi Chaker de Sfax

Najeh Smaoui, Pr. Agrégé en psychiatrie, CHU Hédi Chaker de Sfax

Najiba Chkir, Professeure des Universités, Université de Sfax.

Saoussen Daoued, Pr. Agrégé en neurologie, CHU Habib Bourguiba de Sfax.

Salma Sakka, Pr. Agrégé en neurologie, CHU Habib Bourguiba de Sfax.

Vincent Agrapart, Docteur en biologie, spécialité endocrinologie, DIU FIEC.

Walid Mahdi, Professeur des Universités, Université de Sfax.

Structures associées

Structures de recherche scientifique nationales associées

Laboratoire Langage et Traitement Automatique (LLTA), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax (FLSHS), Université de Sfax (LR13ES16)

Research Groups In Intelligent Machines (REGIM-Lab), Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS), Université de Sfax (LR11ES48)

Multimedia, Information Systems and Advanced Computing Laboratory (MIRACL), Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIMS), Université de Sfax (LR05ES13)

Santé mentale de l’enfant et de la famille, EPS Hédi Chaker Sfax, Université de Sfax (LR20SP07)

Laboratoire de recherche en Neurogénétique, maladie de Parkinson et maladies cérébro-vasculaires (LR23SP19)

Heritage and Architecturolory Reaserch Lab (LR21ES20)

Structures de recherche scientifique internationales associées :

Réseau FrancophoNéa

Laboratoire MICA : université bordeaux Montaigne

Partenaires socio-économiques

Associa-Med Sfax.

Conseil Tunisien des Architectes d’intérieurs.

Mahmoud Zekri Designer.

Université Nord-Américaine privé : Institut International de Technologie.

Centre Hospitalier Universitaire Habib Bourguiba

Centre Hospitalier Universitaire Hédi Chaker

Atomemédicale, Equipement Scientifique Technique et Medical

Bibliographie

Albers, J. (1963). Interaction of color. Yale University Press.

Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2014). Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans. Annual Review of Psychology, 65, 95–120. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115035

Gegenfurtner, K. R., & Sharpe, L. T. (Eds.). (1999). Color vision: From genes to perception. Cambridge University Press.

Itten, J. (1961). The art of color. Wiley.

Kaya, N., & Epps, H. H. (2004). Relationship between color and emotion: A study of college students. College Student Journal, 38(3), 396–405.

Livingstone, M. (2002). Vision and art: The biology of seeing. Harry N. Abrams.

Palmer, S. E., & Schloss, K. B. (2010). An ecological valence theory of human color preference. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(19), 8877–8882. https://doi.org/10.1073/pnas.0906172107

Valdez, P., & Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions. Journal of Experimental Psychology: General, 123(4), 394–409. https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394

Zeki, S. (1999). Inner vision: An exploration of art and the brain. Oxford University Press.

ENC, Encyclopédie Numérique des couleurs, https://encyclopedienumeriquedescouleurs.com/