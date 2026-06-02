Announcement

Présentation

Cette journée d’études vise à relire à nouveaux frais les processus et stratégies d’affirmation d’une prééminence sociale à la fin du Moyen Âge, à la fois à titre personnel ou familial et à travers la promotion collective d’un groupe, en relation dynamique avec les stratégies concurrentes d’autres acteurs ou d’autres groupes. Elle prend comme point d’observation le groupe des notaires, à la fois parce que son appartenance aux élites ne va pas de soi – voire tend à être contestée, notamment par l’affirmation d’une supériorité sociale et culturelle des juristes – et parce que ses stratégies sont bien plus lisibles que d’autres. La prosopographie se prête particulièrement bien à reconstituer les trajectoires au sein de ce groupe à la fois nombreux et bien documenté. En outre, par sa position d’acteur central de l’écrit et d’intermédiaire privilégié avec le pouvoir juridictionnel, le notaire est au centre de stratégies de négociation, de production et de circulation du statut et de la réputation, qu’il a pu appliquer pour son propre bénéfice, aussi bien au cœur des sociétés urbaines et au contact des centres du pouvoir que dans les périphéries rurales ou montagnardes où son rôle de médiation avec le pouvoir peut lui permettre de revendiquer un rôle et un statut privilégiés. Enfin, au-delà des stratégies personnelles, ce groupe produit collectivement des revendications de dignité sociale et culturelle dont les expressions – prédicats d’honneur, stratégies collectives via des collèges ou confréries, implantation dans l’espace public – attendent encore d’être historicisées en tant que telles.

Programme

Jeudi 25 juin 2026, 10h-17h

10h – Accueil

10h20 – Introduction

Matthieu ALLINGRI (Aix-Marseille Université, UMR 7303 TELEMMe)

Session 1 – Affirmer sa prééminence autour des centres urbains et de pouvoir présidée

par Jean-Louis GAULIN (Université Lyon 2, UMR 5648 CIHAM) 10h50 –

De scribaticus à dominus : la dignité d’un métier (Florence et alentours, XIIe-XIIIe siècles) Philippe LEFEUVRE (Université de Tours, CeTHIS)

(Université de Tours, CeTHIS) 11h20 – La richesse des notaires : activité professionnelle et crédit à Bergame, XIIIe-XIVe s. Paolo BUFFO (Università di Bergamo)

(Università di Bergamo) 11h50 – Notaires et capitouls à Toulouse à la fin du Moyen Âge Véronique LAMAZOU-DUPLAN (Université de Pau, ITEM EA 3002)

12h20 – Discussion

12h45 – Pause déjeuner

Session 2 – Affirmer sa prééminence dans les sociétés de montagne présidée

par Laure VERDON (Aix-Marseille Université, UMR 7303 TELEMMe)

14h – Du village à la cour du prince. L’ascension d’Humbert Pilat, secrétaire d’Humbert II Anne LEMONDE (Université Grenoble-Alpes, LUHCIE)

(Université Grenoble-Alpes, LUHCIE) 14h30 – Una familia de notarios en una sociedad rural de montaña : los notarios públicos de San Andrés de Espinareda (Corona de Castilla, siglo XV) Miguel CALLEJA PUERTA et Héctor DEL VALLE HORTET (Universidad de Oviedo)

15h – Pause café

15h15 – Les notaires alpins et la recherche de la prééminence sociale, entre imitation nobiliaire et stratégies lignagères. Réflexions autour du testament de François Richard (Alby, 1426) Florentin BRIFFAZ (ERC DEMALPS, Università di Torino)

(ERC DEMALPS, Università di Torino) 15h45 – Autour de deux livres de raison : portraits croisés de deux notaires auvergnats à la fin du XVe siècle Joséphine MOULIER-CALBRIS (Université Lyon 3, UMR 5648 CIHAM)

16h15 – Discussions

16h40 – Conclusions

Jean-Louis GAULIN (Université Lyon 2, UMR 5648 CIHAM)

Informations pratiques

Lien de connexion à distance disponible sur demande.

Contact : matthieu.allingri@univ-amu.fr

Organisation

Journée d’études organisée par Matthieu ALLINGRI (Maître de conférences en histoire médiévale à Aix-Marseille Université, TELEMMe - UMR 7303) et Florentin BRIFFAZ (Chercheur postdoctoral dans l’ERC DEMALPS, Università di Torino)