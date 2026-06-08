Projet GENIES-NA sur les interactions en classe au prisme du genre

Announcement

Contexte – le projet de recherche GENIES-NA

Le contrat doctoral s’inscrit dans le projet pluridisciplinaire GENIES-NA (Genre et Interactions dans l’Enseignement Secondaire : étude comparative en classes de mathématiques et de langues vivantes en Nouvelle-Aquitaine). Ce projet, porté par Lucia Schmidt, maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, rassemblera une équipe de 15 chercheuses et chercheurs. La personne recrutée bénéficiera d’un contrat doctoral de trois ans, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et hébergé au laboratoire Plurielles (UR 24142).

Le projet GENIES-NA vise à étudier au prisme du genre les interactions orales dans les cours d’anglais, d’allemand et de mathématiques au collège et au lycée afin d’analyser les disparités dans les prises de parole des filles et des garçons. Il a pour objectif de sensibiliser les acteurs de l’enseignement et les décideurs publics aux enjeux liés aux rôles genrés et de contribuer à la lutte contre les inégalités entre filles et garçons en Nouvelle-Aquitaine.

Le projet s’organise autour de trois axes :

une enquête de terrain fondée sur des observations de classes et des analyses quali-quantitatives et multimodales ;

des expérimentations pédagogiques visant une participation plus égalitaire ;

des actions de valorisation et de diffusion auprès des acteurs de l’enseignement et du grand public.

La personne recrutée pour ce contrat doctoral jouera un rôle central dans la mise en œuvre du projet, en lien étroit avec le comité de pilotage dont elle sera membre. Elle mènera l’enquête de terrain dans les établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine, participera à l’organisation des observations et contribuera à l’analyse et l’exploitation scientifique des données recueillies.

Le contrat doctoral relève principalement des études germaniques (section 12 du CNU) et sera co-encadré par Lucia Schmidt et Hélène Camarade, professeure des universités. Il s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire associant les sciences de l’éducation, les sciences du langage, la sociologie, la psychologie sociale et les études anglophones. La thèse pourra être ainsi également reconnue dans l’une de ces disciplines connexes. Elle sera rédigée en français.

Activités principales et insertion dans le projet GENIES-NA

Rédaction de la thèse de doctorat

Préparation et réalisation des observations de terrain dans les collèges et lycées des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers

Participation à l’élaboration des outils d’enquête et à l’exploitation des données recueillies

Échanges avec les partenaires institutionnels et les établissements scolaires

Participation à l’organisation et à la coordination du projet avec le comité de pilotage

Accompagnement des stagiaires recruté·es

Participation aux actions de valorisation et de diffusion (communications scientifiques, publications, ateliers, actions de vulgarisation, etc.)

Conditions et moyens de la recherche

Le projet GENIES-NA a été présenté en réponse à l’appel à projets de recherche 2026 de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il prévoit un financement spécifique pour la conduite de la thèse : outre un contrat doctoral de trois ans, des frais de mission (enquêtes et participation à des manifestations scientifiques) seront pris en charge. Un équipement informatique pourra être fourni.

Parcours de formation

Comme tous les doctorant·es de l’École doctorale Montaigne-Humanités, la personne recrutée devra suivre 60h de formations dispensées par l’École doctorale, dont la formation à l’intégrité scientifique et celle à la reconnaissance et prévention des violences sexistes et sexuelles. Elle devra en outre faire valider par son unité de recherche 60h d’activités reconnues comme formatrices (communications scientifiques, publications, semaines de terrain, etc.).

Conditions pour candidater

Être titulaire d’un Master mention Bien au minimum ou d’un titre équivalent de niveau Bac+5, obtenu au cours de l’année 2025-2026 ou avant, s’inscrivant dans une filière des sciences humaines et sociales

Très bonne maîtrise écrite et orale de l’allemand et du français, bonne maîtrise de l’anglais

Intérêt pour les questions de genre et le contexte éducatif

Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

Sens de l’organisation

Capacité d’adaptation

Aisance relationnelle et capacité à échanger avec des interlocuteurs variés (enseignant·es, directions d’établissement, rectorats)

Rigueur scientifique et sens des responsabilités

Compétences complémentaires appréciées :

Expérience d’enquête de terrain ou de projet de recherche

Connaissances en analyse de données

Intérêt pour les approches multimodales

Expérience d’enseignement

Permis B et mobilité en Nouvelle-Aquitaine

Pour candidater

Les candidatures devront comporter un CV détaillé, une lettre de motivation expliquant notamment comment la personne entend s’insérer dans le projet GENIES-NA, les diplômes obtenus et les relevés de notes de master.

Les candidat·es doivent prendre contact avec Lucia Schmidt avant le dépôt du dossier : lucia.schmidt@u-bordeaux-montaigne.fr

Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu’au 30 juin 2026 à :

admissions-ed@u-bordeaux-montaigne.fr

lu cia.schmidt@u-bordeaux-montaigne.fr

helene.camarade@u-bordeaux-montaigne.fr

Modalités de sélection

Évaluation du dossier suivie d’une audition par une commission ad-hoc présidée par la Directrice de l’École doctorale Montaigne-Humanités courant juillet (probablement le 9 ou le 10 juillet 2026)

Résumé

Statut : Doctorant·e contractuel·le

Quotité : Temps complet

Nature et durée du contrat : Contrat doctoral de 36 mois[1]

Démarrage : Automne 2026 (possible jusqu’au 1er janvier 2027)

Documents à fournir : CV détaillé, une lettre de motivation, les diplômes obtenus et les relevés de notes de master

Dates limites :

Avant le 30 juin 2026 : contact avec la porteuse du projet

30 juin 2026 : envoi du dossier de candidature

Établissement d’accueil : Université Bordeaux Montaigne, Pessac (France)

École doctorale : Ecole Doctorale 480 Montaigne-Humanités (EDMH)

Diplôme requis : Master, mention Bien minimum (ou titre équivalent de niveau Bac+5) obtenu au cours de l’année 2025-2026 ou avant, dans une filière des sciences humaines et sociales

Rémunération : Selon la grille nationale de rémunération en vigueur[2]

Notes

[1] Pour plus d’information sur le système du contrat doctoral, voir la section dédiée sur le site du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : https ://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-financement-doctoral-46472

2 Ibid.