Summer SchoolGeography
Subjects
Des communautés alpines face aux défis contemporains
Culture, langue et territoire
Published on Tuesday, June 16, 2026
Abstract
Un programme riche et diversifié pour développer de manière pluridisciplinaire un thème très vaste, celui des communautés alpines face aux défis contemporains : culture, langue et territoire. En plus des participants inscrits à toute la formation, il reste toujours quelques places pour des moments plus courts de partage : l’école d'été du Cefp (Centre d’études francoprovençales René Willien) est aussi un carrefour de rencontres.
Announcement
Présentation
Une série de focus dans les différentes disciplines avec des présentations d'études de cas, le but étant d’offrir une perspective pluridisciplinaire inédite aux études francoprovençales abordées en tant que langue et culture vivante. Cette école d’été veut être une initiation à la langue et à la culture francoprovençales, au monde alpin contemporain et à la relation des habitants-locuteurs avec leur territoire.
Les cours seront donnés par les chercheurs du Cefp et les professeurs des Universités partenaires. En outre, chaque participant aura l’opportunité de présenter sa recherche et/ou de participer aux discussions. Enfin, des enseignements spécifiques seront conçus afin de répondre à la demande des professeurs, enseignants, formateurs engagés d’une manière ou d’une autre dans le transfert de ce type de connaissances.
Les activités comprennent aussi un travail interactif en groupes, la découverte de la communauté de Saint-Nicolas et de son patrimoine matériel et immatériel, des interactions avec des locuteurs de francoprovençal, des promenades dans la montagne, des animations diverses sur la culture francoprovençale. Des sessions de travail sur des questions méthodologiques ou thématiques seront organisées au cours de la semaine.
Compétences visées
- Enrichir la connaissance d’une région alpine, notamment de ses aspects culturels et linguistiques en vue d’un projet de formation, d’un partage de connaissances ou d’une expérience de transmission informelle.
- Développer des capacités d’analyse de phénomènes sociaux et culturels à partir de l’étude pluridisciplinaire d’une communauté linguistique alpine, y compris à travers la réflexion sur les aspects méthodologiques de la recherche.
- Acquérir des compétences en linguistique francoprovençale, en sociolinguistique, en ethnologie francoprovençale, en anthropologie alpine et dans d’autres disciplines annexes.
- Stimuler les professeurs, les chercheurs, les enseignants et les étudiants à appréhender leur propre objet d'étude dans une optique transdisciplinaire.
- Renforcer les liens entre les membres de la communauté scientifique, chercheurs et étudiants, travaillant sur l’aire francoprovençale et les connecter à la sphère de l’enseignement.
Participation
L'événement est donc ouvert à tout public avec prière de signaler sa venue au préalable, dans la mesure du possible, à l'adresse bureau.cefp@gmail.com
Comité scientifique
- Christiane DUNOYER Centre d’études francoprovençales René Willien, Saint-Nicolas, Italie.
- Fabio ARMAND Institut Pierre Gardette, Université Lyon Catholique, France.
- Luisa SEGUIN Université Nice Côte d’Azur, France.
Subjects
- Geography (Main category)
- Periods > Modern > Nineteenth century
- Zones and regions > Europe > Italy
Places
- Località Fossaz-Dessus 6
Aosta, Italian Republic
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Monday, July 13, 2026
- Friday, July 17, 2026
- Tuesday, July 14, 2026
- Wednesday, July 15, 2026
- Thursday, July 16, 2026
Attached files
Keywords
- région alpine, culture alpine, langue francoprovençale, culture vivante, perspective pluridisciplinaire
Contact(s)
- Christiane Dunoyer
courriel : bureau [dot] cefp [at] gmail [dot] com
Reference Urls
Information source
- Christiane Dunoyer
courriel : bureau [dot] cefp [at] gmail [dot] com
License
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To cite this announcement
« Des communautés alpines face aux défis contemporains », Summer School, Calenda, Published on Tuesday, June 16, 2026, https://doi.org/10.58079/16exa