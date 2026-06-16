Des communautés alpines face aux défis contemporains

Announcement

Présentation

Une série de focus dans les différentes disciplines avec des présentations d'études de cas, le but étant d’offrir une perspective pluridisciplinaire inédite aux études francoprovençales abordées en tant que langue et culture vivante. Cette école d’été veut être une initiation à la langue et à la culture francoprovençales, au monde alpin contemporain et à la relation des habitants-locuteurs avec leur territoire.

Les cours seront donnés par les chercheurs du Cefp et les professeurs des Universités partenaires. En outre, chaque participant aura l’opportunité de présenter sa recherche et/ou de participer aux discussions. Enfin, des enseignements spécifiques seront conçus afin de répondre à la demande des professeurs, enseignants, formateurs engagés d’une manière ou d’une autre dans le transfert de ce type de connaissances.

Les activités comprennent aussi un travail interactif en groupes, la découverte de la communauté de Saint-Nicolas et de son patrimoine matériel et immatériel, des interactions avec des locuteurs de francoprovençal, des promenades dans la montagne, des animations diverses sur la culture francoprovençale. Des sessions de travail sur des questions méthodologiques ou thématiques seront organisées au cours de la semaine.

Compétences visées

Enrichir la connaissance d’une région alpine, notamment de ses aspects culturels et linguistiques en vue d’un projet de formation, d’un partage de connaissances ou d’une expérience de transmission informelle. Développer des capacités d’analyse de phénomènes sociaux et culturels à partir de l’étude pluridisciplinaire d’une communauté linguistique alpine, y compris à travers la réflexion sur les aspects méthodologiques de la recherche. Acquérir des compétences en linguistique francoprovençale, en sociolinguistique, en ethnologie francoprovençale, en anthropologie alpine et dans d’autres disciplines annexes. Stimuler les professeurs, les chercheurs, les enseignants et les étudiants à appréhender leur propre objet d'étude dans une optique transdisciplinaire. Renforcer les liens entre les membres de la communauté scientifique, chercheurs et étudiants, travaillant sur l’aire francoprovençale et les connecter à la sphère de l’enseignement.

Participation

L'événement est donc ouvert à tout public avec prière de signaler sa venue au préalable, dans la mesure du possible, à l'adresse bureau.cefp@gmail.com

Comité scientifique