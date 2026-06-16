Littérature et patrimoine culturel amazighs

Announcement

Ussnan n°06 pour publication début novembre 2026, revue en Open acces

Coordination

Kamal MEDJEDOUB, Maitre de recherche A, k.medjedoub@crlca.dz Centre de recherche en langue et culture amazighes, Béjaia, Algérie

Argumentaire

Le patrimoine culturel, articulé sur sa double dimension matérielle et immatérielle, trouve dans la littérature écrite un espace privilégié d’expression, de visibilité et de résonance. Il se déploie à travers des formes polymorphes qui mettent en scène de multiples représentations et symboliques qui lient la culture à l’identité. L’écrivain(e), le romancier ou la romancière particulièrement, par son entreprise créative, s’en réapproprie et lui donne, voire le charge, d’un sens nouveau dans le texte lui-même.

Le prochain numéro thématique de la revue Ussnan invite les chercheurs, les enseignants et les doctorants à explorer les différentes facettes de cette réappropriation et de mise en scène littéraire des formes patrimoniales de la culture amazighe. Elles se nichent dans l’univers diégétique et dans le discours narratif. L’espace et les personnages, entre autres composantes du récit, peuvent s’avérer porteurs, ou même révélateurs d’une identité culturelle ou d’un enracinement identitaire voulue par l’auteur(e). En se nourrissant de ce patrimoine, le texte s’enracine dans la culture et celle-ci devient alors sienne. C’est alors que la culture du texte demande à être mise en relief en explorant l’esthétique du texte, l’écriture elle-même et les lectures qu’elles permet entre enjeux identitaires, tensions, innovation, résistances, renouvellement des formes littéraires, affirmation de soi, rapports ou dualités tradition/modernité et oralité/écriture, réécriture de la tradition, transmission, négociation identitaire, stratégies littéraires…

Dans ce prolongement, la transmission du patrimoine s'étend aujourd'hui par la médiation numérique, entendue comme l’ensemble des dispositifs mobilisant les technologies numériques pour faciliter l’accès, la circulation et la réinterprétation des contenus patrimoniaux. Dans cette perspective, la gamification (comprise comme l’intégration de mécanismes ludiques dans les processus de valorisation et d’apprentissage) renouvelle les pratiques de diffusion culturelle. À cet égard, les formes brèves de la littérature orale amazighe (proverbes, devinettes, expressions idiomatiques) constituent un support idéal pour la numérisation et le réinvestissement pédagogique, en raison de leur densité symbolique, de leur structure condensée et de leur forte dimension mnésique. L’intérêt peut donc être porté sur l’investissement de la littérature amazighe de l’espace numérique avec ce que cet élargissement peut induire comme nouvelles dynamiques et nouveaux enjeux.

Modalités de contribution

Pour soumissionner.

Deadline : 1er septembre 2026

Livraison début novembre 2026

sans frais de soumission et de publication

Évaluation

Comité de lecture, double-blind peer-review