African Journal of Literature and Humanities - Varia

Announcement

Argumentaire

Ce numéro vise à promouvoir des recherches rigoureuses, innovantes et scientifiquement argumentées contribuant à l’avancement des savoirs dans une perspective africaine et internationale.

Axes thématiques (liste non exhaustive)

Les propositions de contributions peuvent s’inscrire dans les domaines suivants :

Linguistique (théorique et appliquée) ;

Sociolinguistique, Dialectologie et Géolinguistique ;

Psycholinguistique et Sciences cognitives ;

Alphabétisation, Didactique des langues et Sciences de l’éducation ;

Études littéraires (africaines, francophones et étrangères) ;

Analyse du discours et Sémiotique ;

Humanités numériques ;

Sciences sociales et humaines (Histoire, Anthropologie, Sociologie, Philosophie).

Les approches interdisciplinaires sont vivement encouragées.

Modalités de soumission

Les manuscrits complets (au format .doc ou .docx) doivent être envoyés à l’adresse électronique unique suivante : articlesafjolih@gmail.com,

avant le 31 aout 2026.

Calendrier de publication

Date limite de soumission des manuscrits : 31 août 2026

Processus d’évaluation : Expertise en double aveugle (Double-blind peer review)

Notification aux auteurs : Au fur et à mesure après décision du comité scientifique

Date de parution : 30 septembre 2026

Langues de publication

Les articles peuvent être rédigés en : français, anglais, espagnol ou allemand.

Normes éditoriales et de mise en page

Les auteur·e·s sont prié·e·s de respecter scrupuleusement les consignes de formatage suivantes :

Présentation initiale : Titre principal : Arial 12, gras, centré. Nom et prénom(s) de l’auteur : Arial 11, gras, centré. Affiliation institutionnelle, laboratoire et courriel : Arial 11, centré.

Résumés et Mots-clés : Deux résumés obligatoires : en anglais (Abstract) et dans la langue de l’article. Police : Arial 10, interligne simple. 5 à 6 mots-clés (Keywords) traduits sous chaque résumé.

Corps du texte : Texte courant : Arial 11, interligne simple, justifié. Titres et sous-titres : Arial 11, gras, sans retrait, numérotation décimale (ex : 1., 1.1.).

Gestion des citations : Citation courte (moins de 3 lignes) : Intégrée directement au texte courant, entre guillemets (« » ou " "). Citation longue (plus de 3 lignes) : Présentée en bloc séparé, retrait de 2 cm à gauche et à droite, police Arial 10, interligne simple, sans guillemets.

Références bibliographiques : Classement par ordre alphabétique en fin de document, non numéroté. Conformité stricte aux normes APA (dernière édition). Exemple : Boyer, H. (1996). Sociolinguistique. Territoire et objets. Lausanne : Delachaux et Niestlé.



Éthique et restrictions administratives (Ce qu’il ne faut pas faire)

Ne pas numéroter l’Introduction ni la Conclusion générale.

Ne pas abuser du gras ou du soulignement dans le corps du texte.

Intelligence Artificielle : L’usage d’outils d’IA générative pour la production textuelle ou la falsification de données est strictement interdit. Tout manuscrit suspecté de plagiat ou de génération automatique sera rejeté d’office.

Frais de publication (après acceptation)

Les frais d’insertion et de traitement s’élvèvent à :

65 000 Francs CFA

100 Euros

110 Dollars US

Ces frais couvrent l’évaluation scientifique par les pairs, la mise en page professionnelle, l’attribution d’identifiants numériques, la publication en libre accès (Open Access) et l’archivage numérique pérenne.

Comité éditorial

Directeur de publication et Rédacteur en chef

Jean-Claude DODO, Associate Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Directeur du marketing

Djoko Luis Stéphane KOUADIO, Associate Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Secrétaire de rédaction

Paul SAMSIA, Associate Professor, Yaoundé 1 University (Cameroun)

Rédacteurs associés

Aboubacar Sidiki COULIBALY, Associate Professor, Bamako University (Mali)

ADJASSOH Christian, Associate Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) Anicette Ghislaine QUENUM, Associate Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)

Boli Dit Lama GOURE Bi, Associate Professor, INPHB, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

Pierre Suzanne EYENGA ONANA, Associate Professor, Yaoundé 1 University (Cameroun) Sarah Pech-Pelletier, Associate Professor, Université Paris Sorbonne Nord (France)

Comité consultatif

Philippe Toh ZOROBI, Full Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) Idrissa Soyiba TRAORE, Associate Professor, Bamako University (Mali)

Nguessan KOUAKOU, Assistant Lecturer, ENS, (Côte d’Ivoire)

Justin Kwaku Oduro ADINKRA, Associate Professor, Sunyani University (Ghana)

Lacina YEO Senior, Associate Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Membres du Comité Scientifique

Adama COULIBALY, Full Professor, Félix Houphouet-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Alembong NOL, Full Professor, Buea University (Cameroun)

BLEDE Logbo, Full Professor, Félix Houphouet-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Bienvenu KOUDJO, Full Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)

Clément DILI PALAÏ, Full Professor, Maroua University (Cameroun)

Daouda COULIBALY, Full Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)

DJIMAN Kasimi, Full Professor, Félix Houphouet-Boigny University (Côte d’Ivoire)

EBOSSE Cécile Dolisane, Full Professor, Yaoundé1 University (Cameroun)

Gabriel KUITCHE FONKOU, Full Professor, Dschang University (Cameroun)

Gnéba KOKORA, Full Professor, Félix Houphouet-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Irié Ernest TOUOUI Bi, Full Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Jérôme KOUASSI, Full Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

Mamadou KANDJI, Full Professor, Chieck Anta Diop University (Sénégal)

Moussa COULIBALY, Full Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)

LOUIS Obou, Full Professor, Félix Houphouet-Boigny University (Côte d’Ivoire)

Oscar Barrero Pérez, Full Professor, Catedratico, Université Autonome de Madrid (Espagne)

Pascal Okri TOSSOU, Full Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)

Philippe Toh ZOROBI, Full Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)

Pierre MEDEHOUEGNON, Full Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)

René GNALEKA, Full Professor, University Félix Houphouet-Boigny (Côte d’Ivoire)

Yao Jérôme KOUADIO, Full Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)