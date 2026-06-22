Announcement

El Congreso internacional “Narración autobiográfica y autoría de las mujeres en el exilio: recorridos y perspectivas” que se celebrará los días 22 y 23 de junio de 2026 en formato híbrido en la Bergische Universität Wuppertal.



El programa del encuentro puede encontrarse en la página web del Congreso.

Asistencia

La asistencia puede realizarse online y es gratuita a través del enlace zoom que se puede encontrar en la misma página web. No es necesario inscripción previa.

Presentación

El encuentro, concebido como un espacio de intercambio internacional e interdisciplinario, está dedicado al estudio de las escrituras del yo y de las formas de autoría de las mujeres en el exilio republicano español a partir de 1936. Su propósito es propiciar miradas de conjunto que permitan trazar recorridos, panoramas y cartografías críticas, así como ensayar aproximaciones metodológicas capaces de ir más allá del estudio de casos particulares.

A partir del diálogo entre corpus, periodizaciones y tradiciones críticas, el encuentro aspira a impulsar lecturas comparativas y balances compartidos que contribuyan a una comprensión más amplia de las prácticas autobiográficas, de las posiciones autoriales y de los modos de inscripción intelectual y literaria de las mujeres exiliadas.

Programa

Lunes, 22 de junio de 2026

10:00 h - Recepción de ponentes

10:15 h - Inauguración del congreso

10:30 a 12:00 h - Mesa I

Anna Caballé Masforroll (U. de Barcelona):Catástrofe y, a veces, emancipación. Función del exilio (interior y exterior) en las escritoras españolas

(U. de Barcelona):Catástrofe y, a veces, emancipación. Función del exilio (interior y exterior) en las escritoras españolas Josebe Martínez Gutiérrez (U. del País Vasco/ Euskal Herriko U.): Teoría y praxis del género en exilio. Autorías desplazadas y marcos metodológicos comparativos

12:00 a 14:00 h - Almuerzo

14:00 a 15:30 h - Mesa II

E. Helena Houvenaghel (U. Utrecht): Trans-Exilio: un método para comprender los exiliosdesde sus intersecciones

(U. Utrecht): Trans-Exilio: un método para comprender los exiliosdesde sus intersecciones Elena von Ohlen & Lena Hein (U. Duisburg-Essen/híbrido): La escritura autobiográfica demujeres voluntarias en la guerra civil española como fuente rizomática:cuestiones metodológicas

15:30 a 16:00 h- Pausa café

16:00 a 17:30 h - Mesa III

Carmen M.a Pujante Segura (U. de Murcia): El (no) lugar de los diarios de escritoras españolas en la guerra civil y la inmediata posguerra

(U. de Murcia): El (no) lugar de los diarios de escritoras españolas en la guerra civil y la inmediata posguerra Javier Sánchez Zapatero (U. de Salamanca/en línea): El valor colectivo de las autobiografías del exilio republicano español 18:30 a 20:00 h

Mesa redonda virtual “El exilio en México”

con Pilar Domínguez Prats (U. de Las Palmas de Gran Canaria) y Carmen Gaitán Salinas (CSIC, Madrid)

Martes, 23 de junio de 2026

9:30 a 11:00 h - Mesa IV

Mónica Jato (U. of Birmingham/en línea):Periodismo y espacio autobiográfico: Silvia Mistral

(U. of Birmingham/en línea):Periodismo y espacio autobiográfico: Silvia Mistral Conrado J. Arranz Mìnguez (Instituto Tecnológico Autónomo de México):Escritura, militancia y memoria: dos modelos de agencia femenina en el exilio republicano en México

11:00 a 11:30 h - Pausa café

11:30 a 13:00 h - Mesa V

María Teresa González de Garay (U. de La Rioja): Diferentes perspectivas del “yo” en la temática y las estructuras literarias de Rosa Chacel, María Zambrano, María de la Ó Lejárraga, María Teresa León, Luisa Carnés y Concha Méndez

(U. de La Rioja): Diferentes perspectivas del “yo” en la temática y las estructuras literarias de Rosa Chacel, María Zambrano, María de la Ó Lejárraga, María Teresa León, Luisa Carnés y Concha Méndez Francisca Montiel Rayo (U. Autònoma de Barcelona): Contra viento y marea: Conciencia autorial de las escritoras del exilio republicano español de 1939

13:00 a 15:00 h – Almuerzo

15:00 a 16:30 h - Mesa redonda “Reivindicación de genealogías femeninas/feministas“

con Nuria Capdevila-Argüelles (U. ofExeter), Esther Lázaro Sanz (U. Autònoma de Barcelona) y Susanne Zepp-Zwirner (U. Duisburg-Essen)

16:30 a 16:45 h - Pausa café

16:45 a 17:00 h - Clausura del congreso