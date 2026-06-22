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Abstract
El Congreso internacional “Narración autobiográfica y autoría de las mujeres en el exilio: recorridos y perspectivas” se inscribe en el marco del proyecto de investigación Autobiographical Narration and Female Authorship in Spanish Exile after 1936 AEWA, financiado por la DFG, Fundación Alemana de Investigación. El encuentro es concebido como un espacio de intercambio internacional e interdisciplinario dedicado al estudio de las escrituras del yo y de las formas de autoría de las mujeres en el exilio republicano español a partir de 1936.
Announcement
El Congreso internacional “Narración autobiográfica y autoría de las mujeres en el exilio: recorridos y perspectivas” que se celebrará los días 22 y 23 de junio de 2026 en formato híbrido en la Bergische Universität Wuppertal.
El programa del encuentro puede encontrarse en la página web del Congreso.
Asistencia
La asistencia puede realizarse online y es gratuita a través del enlace zoom que se puede encontrar en la misma página web. No es necesario inscripción previa.
Presentación
El encuentro, concebido como un espacio de intercambio internacional e interdisciplinario, está dedicado al estudio de las escrituras del yo y de las formas de autoría de las mujeres en el exilio republicano español a partir de 1936. Su propósito es propiciar miradas de conjunto que permitan trazar recorridos, panoramas y cartografías críticas, así como ensayar aproximaciones metodológicas capaces de ir más allá del estudio de casos particulares.
A partir del diálogo entre corpus, periodizaciones y tradiciones críticas, el encuentro aspira a impulsar lecturas comparativas y balances compartidos que contribuyan a una comprensión más amplia de las prácticas autobiográficas, de las posiciones autoriales y de los modos de inscripción intelectual y literaria de las mujeres exiliadas.
Programa
Lunes, 22 de junio de 2026
- 10:00 h - Recepción de ponentes
- 10:15 h - Inauguración del congreso
10:30 a 12:00 h - Mesa I
- Anna Caballé Masforroll (U. de Barcelona):Catástrofe y, a veces, emancipación. Función del exilio (interior y exterior) en las escritoras españolas
- Josebe Martínez Gutiérrez (U. del País Vasco/ Euskal Herriko U.): Teoría y praxis del género en exilio. Autorías desplazadas y marcos metodológicos comparativos
12:00 a 14:00 h - Almuerzo
14:00 a 15:30 h - Mesa II
- E. Helena Houvenaghel (U. Utrecht): Trans-Exilio: un método para comprender los exiliosdesde sus intersecciones
- Elena von Ohlen & Lena Hein (U. Duisburg-Essen/híbrido): La escritura autobiográfica demujeres voluntarias en la guerra civil española como fuente rizomática:cuestiones metodológicas
15:30 a 16:00 h- Pausa café
16:00 a 17:30 h - Mesa III
- Carmen M.a Pujante Segura (U. de Murcia): El (no) lugar de los diarios de escritoras españolas en la guerra civil y la inmediata posguerra
- Javier Sánchez Zapatero (U. de Salamanca/en línea): El valor colectivo de las autobiografías del exilio republicano español 18:30 a 20:00 h
Mesa redonda virtual “El exilio en México”
con Pilar Domínguez Prats (U. de Las Palmas de Gran Canaria) y Carmen Gaitán Salinas (CSIC, Madrid)
Martes, 23 de junio de 2026
9:30 a 11:00 h - Mesa IV
- Mónica Jato (U. of Birmingham/en línea):Periodismo y espacio autobiográfico: Silvia Mistral
- Conrado J. Arranz Mìnguez (Instituto Tecnológico Autónomo de México):Escritura, militancia y memoria: dos modelos de agencia femenina en el exilio republicano en México
11:00 a 11:30 h - Pausa café
11:30 a 13:00 h - Mesa V
- María Teresa González de Garay (U. de La Rioja): Diferentes perspectivas del “yo” en la temática y las estructuras literarias de Rosa Chacel, María Zambrano, María de la Ó Lejárraga, María Teresa León, Luisa Carnés y Concha Méndez
- Francisca Montiel Rayo (U. Autònoma de Barcelona): Contra viento y marea: Conciencia autorial de las escritoras del exilio republicano español de 1939
13:00 a 15:00 h – Almuerzo
15:00 a 16:30 h - Mesa redonda “Reivindicación de genealogías femeninas/feministas“
- con Nuria Capdevila-Argüelles (U. ofExeter), Esther Lázaro Sanz (U. Autònoma de Barcelona) y Susanne Zepp-Zwirner (U. Duisburg-Essen)
16:30 a 16:45 h - Pausa café
16:45 a 17:00 h - Clausura del congreso
Places
- Rainer Gruenter-Str. 3
Wuppertal, Federal Republic of Germany (42119)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Attached files
Contact(s)
- Andrea Luquin Calvo
courriel : andrea [dot] luquin [at] professor [dot] universidadviu [dot] com
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To cite this announcement
« Narración autobiográfica y autoría de las mujeres en el exilio: recorridos y perspectivas” », Seminar, Calenda, Published on Thursday, June 18, 2026, https://doi.org/10.58079/16ff9