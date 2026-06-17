Announcement

Argumentaire

Aujourd’hui, la mission de consoler les personnes en souffrance est majoritairement dévolue à des professionnels du soin, des associations, quelquefois à la religion, ou à des exercices de développement personnel, dont certains se prétendent fondés sur l’enseignement des philosophes antiques. La journée d'étude "La consolation a-t-elle sa place en milieu hospitalier ?", s'inscrit dans le cadre du séminaire transversal Consolatio, qui est le fruit d'une collaboration entre l'Institut Paoli-Calmettes et la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales d'Aix-en-Provence, autour des humanités médicales. Dans l'Antiquité, Grecs et Romains faisaient volontiers appel aux méthodes des orateurs et aux arguments des philosophes pour modérer le chagrin suscité par les événements malheureux (décès, maladie, vieillesse, exil, injustice, etc.).

Cet arsenal discursif, aujourd’hui discrédité par ses aspirations normatives et ses prétentions rationnelles, relevait d’une forme de sociabilité élitaire dont nous avons perdu les codes. Cependant, l’acte de consoler demeure un impératif social, même s’il emprunte de nouvelles voies, dont témoignent notamment la psychanalyse, l’art-thérapie ou les éthiques du care. Dans cette perspective, la rencontre organisée à l'IPC, point d'orgue du séminaire, réunit chercheurs en littérature, anthropologie, cancérologie, et personnel soignant pour questionner les pratiques contemporaines à l’aune des approches anciennes : l'objectif est de réfléchir ensemble aux enjeux actuels de la consolation en milieu hospitalier. Cette pratique oubliée et ses formalisations littéraires peuvent-elles nous aider à repenser le rapport à la maladie, à la souffrance, à la mort et au deuil ? à enrichir les approches du soin pour mieux répondre aux besoins des patients, des accompagnants et des soignants ?

Programme

9h30 : Accueil café

Présidence Nicolas Boileau (LERMA, AMU)

10h : Ouverture de la Journée d’Etude par le Pr. Norbert Vey , directeur général de l'Institut Paoli-Calmettes, et Thomas Glesener , chargé de mission SHS pour la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales.

, directeur général de l'Institut Paoli-Calmettes, et , chargé de mission SHS pour la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales. 10h30 : Besoin de croire en cancérologie : particularités des essais cliniques de phase précoce Dr. Sylvain Garciaz (IPC)

(IPC) 11h : Décaler le regard pour consoler : Homère à l’hôpital ? Dr. Vasiliki Kondylaki (Université Bordeaux Montaigne, Chaire Médecine narrative - Hospitalité en santé : CHU Bordeaux, Université de Bordeaux)

12h : Visite du lieu de recueillement interconfessionnel

12h30 - 14h : Pause

14h : Les soins oncologiques de support : consoler dans la maladie et à l'orée de la mort Constance Moréal de Brevans (IDEAS, AMU-CNRS)

(IDEAS, AMU-CNRS) 15h : Présentation de l’Étude CONDOL01, évaluant l’impact d’une lettre de condoléance, avec un rendez-vous médical proposé avec le médecin référent, adressée à la personne de confiance de patients décédés d'un cancer Dr. Gwenaëlle Gravis (IPC)

16h : Pause-café