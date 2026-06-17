Conference, symposiumEarly modern
Published on Wednesday, June 17, 2026
Abstract
Ce colloque entend contribuer à l’étude de la dynastie Farnèse et de son rayonnement européen entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il s’agira d’étudier l’héritage légué par les nombreux chantiers littéraires, artistiques, architecturaux et festifs dont les Farnèse furent les commanditaires. Une attention particulière sera portée aux réseaux internationaux établis directement par les Farnèse ou contrôlés par des membres de la famille, par exemple à l’époque du Concile de Trente. Ces réseaux, qui s’étendaient depuis les cours françaises et les possessions habsbourgeoises au reste du continent, fonctionnaient par le biais de canaux diplomatiques, de stratégies matrimoniales et d’une propagande omniprésente.
Announcement
Du 23 au 26 juin 2026, site CESR (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance) Salle Rapin et en visioconférence
Organisation
LXVIIIe Colloque international d’études humanistes, organisé par Chiara Lastraioli (CESR, Université d’Urbino) et Massimo Scandola (ICD, Université de Tours) en collaboration avec Rémi Jimenes (CESR, Université de Tours), sous le patronage de L’École française de Rome
Programme
Durant le colloque, une visite libre de l’exposition sur l’histoire du CESR sera présentée à l’occasion de son 70e anniversaire.
[68e Colloque international d’études humanistes] Les Farnese et l’Europe – 70e anniversaire du CESR – CESR
Mercredi 24 juin 2026 État, diplomatie, archives
I - Les Farnèse sur l’échiquier européen
- 09.30 Pierluigi Feliciati (Università degli Studi di Macerata) Concetta Damiani (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) I Farnese tra Roma, Parma e Napoli: una storia archivistica (secoli XVI-XX)
- 10.00 Jean Sénié (CESR, Université de Tours) Le cardinal Farnèse, les Farnèse et le royaume de France (1534-1565)
- 10.30 Olivier Poncet (École nationales des chartes - EHESS) Alexandre Farnèse et la France : une relation géopolitique essentielle
- 11.00 Discussion et pause
- 11.30 Alexander Koller (Deutsches Historisches Institut in Rom) Les Farnèse et le Saint-Empire romain germanique
- 12.00 Massimo Scandola (ICD, Université de Tours) Information et diplomatie autour d’Orazio Farnese (1636-1656) et de la guerre de Candie
- 12.30 Discussion
II- Façonner la mémoire et commenter l’actualité
- 14.30 Nina Lamal (Huygens Institut KNAW) The Farnese Brand: Crafting News and Legitimacy during the Revolt in the Low Countries (1566-1592)
- 15.00 Federico Zuliani (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte) I romani (quasi) alle porte: Paolo III e la famiglia Farnese negli occhi dei confederati elvetici (cattolici, protestanti ed esuli)
- 15.30 Discussion et pause
- 16.00 Paolo Marini (Università degli Studi della Tuscia) Tra pasquinata antifarnesiana e gioco divinatorio. Appunti su un libro di sorti nel manoscritto Ott. lat. 2811
- 16.30 Francesco Lucioli (Sapienza Università di Roma) Latinizzazioni della Gerusalemme liberata per i Duchi di Parma e Piacenza 17.00 Discussion
Jeudi 25 juin 2026 Les muses, la littérature et les réseaux de cour
I- Modèles littéraires et production encomiastique
- 09.30 Juan Carlos D’Amico (Université de Caen Normandie) Écrire la gloire des Farnèse en Espagne sous les Bourbons
- 10.00 Giandamiano Bovi (Università degli Studi di Catania) La lode in versi: strategie encomiastiche neolatine per i Farnese (1500-1534)
- 10.30 Discussion et pause
- 11.00 Giuseppe Crimi (Università Roma Tre) Per le vittorie in Fiandra: versi in lode di Alessandro Farnese (1586)
- 11.30 Jean Balsamo (Université de Reims Champagne-Ardenne) Les poètes français et les Farnèse (1553-1593): éloge, déploration, imprécation
- 12.00 Discussion
II- Réseaux épistolaires et mécénat des arts
- 14.30 Enrico Garavelli (University of Helsinki) Le lettere di Annibal Caro tra Roma, Parigi, Toledo
- 15.00 Chiara Lastraioli (CESR, Università d’Urbino Carlo Bo) Notes sur la correspondance avignonnaise de Garganello
- 15.30 Pietro Giulio Riga (Università degli Studi della Tuscia) Scene del potere. Tasso e Guarini alla corte dei Farnese
- 16.00 Discussion et pause
- 16.30 Harald Hendrix (Universiteit Utrecht) Radici fiamminghe del mecenatismo farnesiano
- 17.00 Alessandro Malinverni (Museo Gazzola, Piacenza) La committenza artistica di Antonio, l’ultimo Farnese
- 17.30 Discussion
Vendredi 26 juin 2026 Savoirs, arts et patrimoine
- 09.30 Concetta Pennuto (CESR, Université de Tours) Les Farnèse au cœur d’intérêts médicaux communs en Europe
- 10.00 Enrico Parlato (Università degli Studi della Tuscia) Storie dipinte e memorie scritte, la politica farnesiana nel discorso pubblico et in quello privato
- 10.30 Carlo Mambriani (Università degli Studi di Parma) La fortuna degli exempla farnesiani nell’architettura europea
- 11.00 Discussion et pause
- 11.30 Victor Hundsbuckler (Musée du Louvre) Dessins des Carrache. De la préparation de la Galerie Farnèse à l’exposition du Louvre
- 12.00 Rachel George (École française de Rome) Conserver et valoriser : la politique patrimoniale des Farnèse à Rome au XVIIe siècle 12.30 Discussion et clôture du colloque
Subjects
- Early modern (Main category)
- Zones and regions > Europe
- Zones and regions > Europe > France
- Society > History
- Zones and regions > Europe > Italy
Places
- Salle Rapin - 59 rue Néricault-Destouches
Tours, France (37)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Tuesday, June 23, 2026
- Wednesday, June 24, 2026
- Thursday, June 25, 2026
- Friday, June 26, 2026
Attached files
Keywords
- Farnese, Italie, France, Europe, Renaissance
Contact(s)
- Chiara Lastraioli
courriel : Chiara [dot] lastraioli [at] univ-tours [dot] fr
- Massimo Scandola
courriel : massimo [dot] scandola [at] univ-tours [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Marie-Laure Masquilier
courriel : masquilier [at] univ-tours [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Les Farnese et l’Europe », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, June 17, 2026, https://doi.org/10.58079/16f0n