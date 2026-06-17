Announcement

Du 23 au 26 juin 2026, site CESR (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance) Salle Rapin et en visioconférence

Organisation

LXVIIIe Colloque international d’études humanistes, organisé par Chiara Lastraioli (CESR, Université d’Urbino) et Massimo Scandola (ICD, Université de Tours) en collaboration avec Rémi Jimenes (CESR, Université de Tours), sous le patronage de L’École française de Rome

Programme

Durant le colloque, une visite libre de l’exposition sur l’histoire du CESR sera présentée à l’occasion de son 70e anniversaire.

[68e Colloque international d’études humanistes] Les Farnese et l’Europe – 70e anniversaire du CESR – CESR

Mercredi 24 juin 2026 État, diplomatie, archives

I - Les Farnèse sur l’échiquier européen

09.30 Pierluigi Feliciati (Università degli Studi di Macerata) Concetta Damiani (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) I Farnese tra Roma, Parma e Napoli: una storia archivistica (secoli XVI-XX)

(Università degli Studi di Macerata) Concetta Damiani (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) I Farnese tra Roma, Parma e Napoli: una storia archivistica (secoli XVI-XX) 10.00 Jean Sénié (CESR, Université de Tours) Le cardinal Farnèse, les Farnèse et le royaume de France (1534-1565)

(CESR, Université de Tours) Le cardinal Farnèse, les Farnèse et le royaume de France (1534-1565) 10.30 Olivier Poncet (École nationales des chartes - EHESS) Alexandre Farnèse et la France : une relation géopolitique essentielle

(École nationales des chartes - EHESS) Alexandre Farnèse et la France : une relation géopolitique essentielle 11.00 Discussion et pause

11.30 Alexander Koller (Deutsches Historisches Institut in Rom) Les Farnèse et le Saint-Empire romain germanique

(Deutsches Historisches Institut in Rom) Les Farnèse et le Saint-Empire romain germanique 12.00 Massimo Scandola (ICD, Université de Tours) Information et diplomatie autour d’Orazio Farnese (1636-1656) et de la guerre de Candie

(ICD, Université de Tours) Information et diplomatie autour d’Orazio Farnese (1636-1656) et de la guerre de Candie 12.30 Discussion

II- Façonner la mémoire et commenter l’actualité

14.30 Nina Lamal (Huygens Institut KNAW) The Farnese Brand: Crafting News and Legitimacy during the Revolt in the Low Countries (1566-1592)

(Huygens Institut KNAW) The Farnese Brand: Crafting News and Legitimacy during the Revolt in the Low Countries (1566-1592) 15.00 Federico Zuliani (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte) I romani (quasi) alle porte: Paolo III e la famiglia Farnese negli occhi dei confederati elvetici (cattolici, protestanti ed esuli)

(Leibniz-Institut für Europäische Geschichte) I romani (quasi) alle porte: Paolo III e la famiglia Farnese negli occhi dei confederati elvetici (cattolici, protestanti ed esuli) 15.30 Discussion et pause

16.00 Paolo Marini (Università degli Studi della Tuscia) Tra pasquinata antifarnesiana e gioco divinatorio. Appunti su un libro di sorti nel manoscritto Ott. lat. 2811

(Università degli Studi della Tuscia) Tra pasquinata antifarnesiana e gioco divinatorio. Appunti su un libro di sorti nel manoscritto Ott. lat. 2811 16.30 Francesco Lucioli (Sapienza Università di Roma) Latinizzazioni della Gerusalemme liberata per i Duchi di Parma e Piacenza 17.00 Discussion

Jeudi 25 juin 2026 Les muses, la littérature et les réseaux de cour

I- Modèles littéraires et production encomiastique

09.30 Juan Carlos D’Amico (Université de Caen Normandie) Écrire la gloire des Farnèse en Espagne sous les Bourbons

(Université de Caen Normandie) Écrire la gloire des Farnèse en Espagne sous les Bourbons 10.00 Giandamiano Bovi (Università degli Studi di Catania) La lode in versi: strategie encomiastiche neolatine per i Farnese (1500-1534)

(Università degli Studi di Catania) La lode in versi: strategie encomiastiche neolatine per i Farnese (1500-1534) 10.30 Discussion et pause

11.00 Giuseppe Crimi (Università Roma Tre) Per le vittorie in Fiandra: versi in lode di Alessandro Farnese (1586)

(Università Roma Tre) Per le vittorie in Fiandra: versi in lode di Alessandro Farnese (1586) 11.30 Jean Balsamo (Université de Reims Champagne-Ardenne) Les poètes français et les Farnèse (1553-1593): éloge, déploration, imprécation

(Université de Reims Champagne-Ardenne) Les poètes français et les Farnèse (1553-1593): éloge, déploration, imprécation 12.00 Discussion

II- Réseaux épistolaires et mécénat des arts

14.30 Enrico Garavelli (University of Helsinki) Le lettere di Annibal Caro tra Roma, Parigi, Toledo

(University of Helsinki) Le lettere di Annibal Caro tra Roma, Parigi, Toledo 15.00 Chiara Lastraioli (CESR, Università d’Urbino Carlo Bo) Notes sur la correspondance avignonnaise de Garganello

(CESR, Università d’Urbino Carlo Bo) Notes sur la correspondance avignonnaise de Garganello 15.30 Pietro Giulio Riga (Università degli Studi della Tuscia) Scene del potere. Tasso e Guarini alla corte dei Farnese

(Università degli Studi della Tuscia) Scene del potere. Tasso e Guarini alla corte dei Farnese 16.00 Discussion et pause

16.30 Harald Hendrix (Universiteit Utrecht) Radici fiamminghe del mecenatismo farnesiano

(Universiteit Utrecht) Radici fiamminghe del mecenatismo farnesiano 17.00 Alessandro Malinverni (Museo Gazzola, Piacenza) La committenza artistica di Antonio, l’ultimo Farnese

(Museo Gazzola, Piacenza) La committenza artistica di Antonio, l’ultimo Farnese 17.30 Discussion

Vendredi 26 juin 2026 Savoirs, arts et patrimoine