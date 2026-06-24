Stage d’initiation au manuscrit médiéval

Announcement

La prochaine session du stage est organisée du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2026 au Campus Condorcet et dans Paris.

Organisateurs IRHT

Descriptif

Programme prévisionnel et inscriptions en ligne.

Depuis 1989, l’IRHT organise un stage annuel d’initiation au manuscrit médiéval, destiné aux étudiants de Master II (non professionnel sauf professionnalisation dans le domaine des manuscrits) et de première année de thèse en lettres, en philosophie, en histoire (notamment de l'enluminure). Les candidat(e)s se trouvant dans une autre situation peuvent s'inscrire en précisant leur statut en commentaire : leur candidature sera évaluée au cas par cas.

Au cours du stage, pour donner une perspective d’ensemble sur le travail et la recherche, différents thèmes sont abordés à travers des exposés magistraux et des ateliers : présentation de manuscrits et introduction à la codicologie, histoire de l’écriture, mise en page et décoration, transmission des textes, histoire des bibliothèques, passage du manuscrit à l’imprimé, héraldique, reliure, exercice d’édition ou d’identification de textes, humanités numériques.

Les stagiaires sont invités à choisir un parcours « thématique » ou « linguistique », parmi ceux-ci :

Manuscrits arabes

Sources documentaires

Manuscrits enluminés

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

Manuscrits hébreux

Manuscrits latins

Manuscrits en langues romanes

Paléographie latine (compatible avec le parcours latin et partiellement avec les parcours sur les manuscrits en langues romanes et les manuscrits enluminés)

Dans un deuxième temps, des ateliers complémentaires pourront être choisis, notamment en Codicologie et histoire des bibliothèques.

Ces parcours comprennent des séances obligatoires et facultatives. En choisissant l’un de ces parcours, l’étudiant(e) s’engage à suivre les séances obligatoires de ce parcours (en gras dans le programme), qui conditionnent la délivrance d’une attestation de stage.

La sélection des candidatures se fait au sein de chaque parcours en fonction de l’adéquation du projet de recherche avec les objectifs du stage, et des possibilités horaires des différents parcours.

Selon les contraintes sanitaires en vigueur à la date du stage, des visites sont prévues en bibliothèque ou aux Archives nationales autour de manuscrits ou de sources documentaires.

Participation

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2026 et se font en ligne.

Important : merci de lire l’intégralité de la description et du programme ci-après avant de candidater.

Aucun frais d'inscription n'est requis. Les frais des stagiaires ne sont pas pris en charge.

Informations et contact : stage-manuscrit-irht@services.cnrs.fr

Programme prévisionnel

Un repas convivial (tiré du sac) sera proposé mardi midi.

Une séance de posters* sera organisée en début de semaine.

* Un poster présente le projet de recherche de l’étudiant(e) de manière résumée, à l’aide d’illustrations ou de schémas. Les posters seront imprimés en A3 par les équipes de l’IRHT à partir des fichiers envoyés par les étudiant(e)s le souhaitant. Le poster peut être réalisé avec un programme comme Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress, par exemple.

Conférences plénières (obligatoires)

Lundi 5 octobre 2026 (Open Space de l'Humathèque)

9h15-9h30 – Mot du Directeur et présentation du stage

9h30-10h45 – Histoire du livre dans les différentes aires culturelles ( Dominique Stutzmann, Sonia Fellous )

) 10h45-11h – Pause

11h-12h15 – Codicologie ( Judith Kogel, Muriel Roiland )

) 12h15-13h15 – Pause

13h15-14h30 – Paléographie (titre à préciser) ( Maria Gurrado, Dominique Stutzmann )

) 14h30-14h45 – Pause

14h45-16h – Histoire des bibliothèques ( Marie Cronier, Silverio Franzoni, Hanno Wijsman )

) 16h15-17h30 – Séance de posters

Programme des parcours

Mardi 6 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord)

Manuscrits arabes

10h-12h30 – Tour de table réunissant les membres de la section arabe et les étudiants avec discussion des sujets de recherche.

14h-15h30 – Méthodologie et outils en lien avec le manuscrit arabe et son étude (bibliographie, bases de données).

15h45-17h45 – Amulettes et talismans de Dakar.

Sources documentaires

10h-13h – Introduction générale à la diplomatique

17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)

Manuscrits enluminés

9h30-12h30 – Tour de table avec discussion des sujets de recherche ; bibliographie et bases de données

15h30-17h – L’enluminure, technique, vocabulaire, chronologie (séance ouverte)

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

9h30-12h30 – Codicologie et catalogues

14h-17h – Atelier codicologie

Manuscrits hébreux

17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)

Manuscrits latins

9h30-12h30 – L'élaboration d'une notice de manuscrit latin

17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)

Manuscrits en langues romanes

9h30-12h30 : Etablir une notice de manuscrits : enjeux et méthodes

17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)

Codicologie et histoire des bibliothèques

17h-18h – Initiation aux marques de possession

Paléographie latine

14h-15h30 – Dater les écritures Xe-XIe s.

17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)

Séances transversales

15h30-17h – L’enluminure, technique, vocabulaire, chronologie (séance ouverte)

11h30-14h : Repas commun "tiré du sac", Patio

Mercredi 7 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)

Manuscrits arabes

10h-12h –Titre à préciser

13h30-15h30 – Découverte de LateX Editor pour l’édition de manuscrits arabes.

15h45-17h45 – Les marchands d’étoffe à travers des documents de la papyrologie arabe.

Sources documentaires

10h-13h – Édition des textes documentaires et édition électronique

14h30-17h – Outils pour la recherche en histoire

Manuscrits enluminés

9h30-12h30 – Atelier pratique sur l’iconographie dans les manuscrits enluminés

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

10h-13h – Écriture, copistes

14h-17h – Atelier écriture et copistes

Manuscrits hébreux

14h-17h – BnF : Atelier sur la codicologie, la décoration et les écritures des manuscrits hébreux bibliques

Manuscrits latins

10h-11h30 – Les manuscrits scientifiques

11h30-13h – L’édition de texte

14h-16h30 – Sources hagiographiques latines

Manuscrits en langues romanes

10h-13h – Présentation de manuscrits originaux en bibliothèque (BnF, Arsenal)

14h30-17h30 – Exercice de rédaction de notices

Codicologie et histoire des bibliothèques

15h30-18h – Atelier inventaires anciens : description, analyse et édition

Jeudi 8 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)

Manuscrits arabes

10h-12h – Atelier déchiffrement, titre à préciser

13h30-15h30 – Comprendre par le numérique la métamorphose d’un texte manuscrit ancien

15h45-17h45 –Titre à préciser

Sources documentaires

9h30-12h30 – Séance aux Archives nationales

Manuscrits enluminés

9h30-12h – Visite en bibliothèque (BIU de la Sorbonne)

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

10h-13h – Histoire, textes

14h-15h30 – Atelier histoire et textes

15h30-17h – Reprise notices

Manuscrits hébreux

14h-17h – BnF : Atelier consacré aux manuscrits kabbalistiques et scientifiques

Manuscrits latins

15h30-17h – Les livres liturgiques et musicaux (typologie, fonctionnalités, contenus des textes, décoration), séance ouverte

Manuscrits en langue romane

9h30-12h30 – Codicologie et étude de la réception des textes

Codicologie et histoire des bibliothèques

11h30-13h – Atelier inventaires anciens et édition électronique

14h-15h30 – Atelier héraldique

Paléographie latine

10h-11h30 – Dater les écritures (XIe-XIIe s.)

14h-15h30 – Dater les écritures (XIIIe-XIVe s.)

15h30-17h – à préciser

Séances transversales

15h30-17h – Les livres liturgiques et musicaux (typologie, fonctionnalités, contenus des textes, décoration), séance ouverte

Vendredi 9 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)

Manuscrits arabes

10h-12h – Le patrimoine manuscrit de l’ouest saharien

13h30-14h30 – Projection du film « Ghani Alani, pèlerin du calame »

Sources documentaires

10h-13h – Utilisation d'eScriptorium/Transkribus à partir du cas pratique des chirographe

Manuscrits enluminés

9h30-12h30 – Notices et cotes de manuscrits

Manuscrits grecs, syriaques et coptes

10h-13h – Atelier-visite à la BnF

14h30-17h30 – Atelier-visite à la Bibliothèque Mazarine

Manuscrits latins

10h-12h30 – Ateliers en bibliothèque (Arsenal, Sainte-Geneviève) (groupe latin réparti)

Codicologie et histoire des bibliothèques

14h-17h – Introduction à l’identification et à la description des incunables, Bibliothèque Sainte-Geneviève

Paléographie latine

10h-13h – Utilisation d'eScriptorium/Transkribus à partir du cas pratique des chirographes

Séances transversales