Summer SchoolEpistemology and methodology
Abstract
Le stage d’initiation au manuscrit médiéval 2026 de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), avec un parcours arabe, aura lieu au Campus Condorcet à Aubervilliers du 5 au 9 octobre prochain. Il est proposé aux étudiant(e)s de Master et de doctorat, sans frais d’inscription.
Announcement
La prochaine session du stage est organisée du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2026 au Campus Condorcet et dans Paris.
Organisateurs IRHT
Descriptif
Programme prévisionnel et inscriptions en ligne.
Depuis 1989, l’IRHT organise un stage annuel d’initiation au manuscrit médiéval, destiné aux étudiants de Master II (non professionnel sauf professionnalisation dans le domaine des manuscrits) et de première année de thèse en lettres, en philosophie, en histoire (notamment de l'enluminure). Les candidat(e)s se trouvant dans une autre situation peuvent s'inscrire en précisant leur statut en commentaire : leur candidature sera évaluée au cas par cas.
Au cours du stage, pour donner une perspective d’ensemble sur le travail et la recherche, différents thèmes sont abordés à travers des exposés magistraux et des ateliers : présentation de manuscrits et introduction à la codicologie, histoire de l’écriture, mise en page et décoration, transmission des textes, histoire des bibliothèques, passage du manuscrit à l’imprimé, héraldique, reliure, exercice d’édition ou d’identification de textes, humanités numériques.
Les stagiaires sont invités à choisir un parcours « thématique » ou « linguistique », parmi ceux-ci :
- Manuscrits arabes
- Sources documentaires
- Manuscrits enluminés
- Manuscrits grecs, syriaques et coptes
- Manuscrits hébreux
- Manuscrits latins
- Manuscrits en langues romanes
- Paléographie latine (compatible avec le parcours latin et partiellement avec les parcours sur les manuscrits en langues romanes et les manuscrits enluminés)
Dans un deuxième temps, des ateliers complémentaires pourront être choisis, notamment en Codicologie et histoire des bibliothèques.
Ces parcours comprennent des séances obligatoires et facultatives. En choisissant l’un de ces parcours, l’étudiant(e) s’engage à suivre les séances obligatoires de ce parcours (en gras dans le programme), qui conditionnent la délivrance d’une attestation de stage.
La sélection des candidatures se fait au sein de chaque parcours en fonction de l’adéquation du projet de recherche avec les objectifs du stage, et des possibilités horaires des différents parcours.
Selon les contraintes sanitaires en vigueur à la date du stage, des visites sont prévues en bibliothèque ou aux Archives nationales autour de manuscrits ou de sources documentaires.
Participation
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2026 et se font en ligne.
Important : merci de lire l’intégralité de la description et du programme ci-après avant de candidater.
Aucun frais d'inscription n'est requis. Les frais des stagiaires ne sont pas pris en charge.
Informations et contact : stage-manuscrit-irht@services.cnrs.fr
Programme prévisionnel
Un repas convivial (tiré du sac) sera proposé mardi midi.
Une séance de posters* sera organisée en début de semaine.
* Un poster présente le projet de recherche de l’étudiant(e) de manière résumée, à l’aide d’illustrations ou de schémas. Les posters seront imprimés en A3 par les équipes de l’IRHT à partir des fichiers envoyés par les étudiant(e)s le souhaitant. Le poster peut être réalisé avec un programme comme Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress, par exemple.
Conférences plénières (obligatoires)
Lundi 5 octobre 2026 (Open Space de l'Humathèque)
- 9h15-9h30 – Mot du Directeur et présentation du stage
- 9h30-10h45 – Histoire du livre dans les différentes aires culturelles (Dominique Stutzmann, Sonia Fellous)
- 10h45-11h – Pause
- 11h-12h15 – Codicologie (Judith Kogel, Muriel Roiland)
- 12h15-13h15 – Pause
- 13h15-14h30 – Paléographie (titre à préciser) (Maria Gurrado, Dominique Stutzmann)
- 14h30-14h45 – Pause
- 14h45-16h – Histoire des bibliothèques (Marie Cronier, Silverio Franzoni, Hanno Wijsman)
- 16h15-17h30 – Séance de posters
Programme des parcours
Mardi 6 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord)
Manuscrits arabes
- 10h-12h30 – Tour de table réunissant les membres de la section arabe et les étudiants avec discussion des sujets de recherche.
- 14h-15h30 – Méthodologie et outils en lien avec le manuscrit arabe et son étude (bibliographie, bases de données).
- 15h45-17h45 – Amulettes et talismans de Dakar.
Sources documentaires
- 10h-13h – Introduction générale à la diplomatique
- 17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)
Manuscrits enluminés
- 9h30-12h30 – Tour de table avec discussion des sujets de recherche ; bibliographie et bases de données
- 15h30-17h – L’enluminure, technique, vocabulaire, chronologie (séance ouverte)
Manuscrits grecs, syriaques et coptes
- 9h30-12h30 – Codicologie et catalogues
- 14h-17h – Atelier codicologie
Manuscrits hébreux
- 17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)
Manuscrits latins
- 9h30-12h30 – L'élaboration d'une notice de manuscrit latin
- 17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)
Manuscrits en langues romanes
- 9h30-12h30 : Etablir une notice de manuscrits : enjeux et méthodes
- 17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)
Codicologie et histoire des bibliothèques
- 17h-18h – Initiation aux marques de possession
Paléographie latine
- 14h-15h30 – Dater les écritures Xe-XIe s.
- 17h-18h – Atelier Graphoskop (à confirmer)
Séances transversales
- 15h30-17h – L’enluminure, technique, vocabulaire, chronologie (séance ouverte)
11h30-14h : Repas commun "tiré du sac", Patio
Mercredi 7 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)
Manuscrits arabes
- 10h-12h –Titre à préciser
- 13h30-15h30 – Découverte de LateX Editor pour l’édition de manuscrits arabes.
- 15h45-17h45 – Les marchands d’étoffe à travers des documents de la papyrologie arabe.
Sources documentaires
- 10h-13h – Édition des textes documentaires et édition électronique
- 14h30-17h – Outils pour la recherche en histoire
Manuscrits enluminés
- 9h30-12h30 – Atelier pratique sur l’iconographie dans les manuscrits enluminés
Manuscrits grecs, syriaques et coptes
- 10h-13h – Écriture, copistes
- 14h-17h – Atelier écriture et copistes
Manuscrits hébreux
- 14h-17h – BnF : Atelier sur la codicologie, la décoration et les écritures des manuscrits hébreux bibliques
Manuscrits latins
- 10h-11h30 – Les manuscrits scientifiques
- 11h30-13h – L’édition de texte
- 14h-16h30 – Sources hagiographiques latines
Manuscrits en langues romanes
- 10h-13h – Présentation de manuscrits originaux en bibliothèque (BnF, Arsenal)
- 14h30-17h30 – Exercice de rédaction de notices
Codicologie et histoire des bibliothèques
- 15h30-18h – Atelier inventaires anciens : description, analyse et édition
Jeudi 8 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)
Manuscrits arabes
- 10h-12h – Atelier déchiffrement, titre à préciser
- 13h30-15h30 – Comprendre par le numérique la métamorphose d’un texte manuscrit ancien
- 15h45-17h45 –Titre à préciser
Sources documentaires
- 9h30-12h30 – Séance aux Archives nationales
Manuscrits enluminés
- 9h30-12h – Visite en bibliothèque (BIU de la Sorbonne)
Manuscrits grecs, syriaques et coptes
- 10h-13h – Histoire, textes
- 14h-15h30 – Atelier histoire et textes
- 15h30-17h – Reprise notices
Manuscrits hébreux
- 14h-17h – BnF : Atelier consacré aux manuscrits kabbalistiques et scientifiques
Manuscrits latins
- 15h30-17h – Les livres liturgiques et musicaux (typologie, fonctionnalités, contenus des textes, décoration), séance ouverte
Manuscrits en langue romane
- 9h30-12h30 – Codicologie et étude de la réception des textes
Codicologie et histoire des bibliothèques
- 11h30-13h – Atelier inventaires anciens et édition électronique
- 14h-15h30 – Atelier héraldique
Paléographie latine
- 10h-11h30 – Dater les écritures (XIe-XIIe s.)
- 14h-15h30 – Dater les écritures (XIIIe-XIVe s.)
- 15h30-17h – à préciser
Séances transversales
- 15h30-17h – Les livres liturgiques et musicaux (typologie, fonctionnalités, contenus des textes, décoration), séance ouverte
Vendredi 9 octobre 2026 (Bâtiment Recherche Nord ou bibliothèque)
Manuscrits arabes
- 10h-12h – Le patrimoine manuscrit de l’ouest saharien
- 13h30-14h30 – Projection du film « Ghani Alani, pèlerin du calame »
Sources documentaires
- 10h-13h – Utilisation d'eScriptorium/Transkribus à partir du cas pratique des chirographe
Manuscrits enluminés
- 9h30-12h30 – Notices et cotes de manuscrits
Manuscrits grecs, syriaques et coptes
- 10h-13h – Atelier-visite à la BnF
- 14h30-17h30 – Atelier-visite à la Bibliothèque Mazarine
Manuscrits latins
- 10h-12h30 – Ateliers en bibliothèque (Arsenal, Sainte-Geneviève) (groupe latin réparti)
Codicologie et histoire des bibliothèques
- 14h-17h – Introduction à l’identification et à la description des incunables, Bibliothèque Sainte-Geneviève
Paléographie latine
- 10h-13h – Utilisation d'eScriptorium/Transkribus à partir du cas pratique des chirographes
Séances transversales
- 14h15-16h15 – Atelier de fragmentologie sur les manuscrits liturgiques et musicaux aux Archives Nationales, Site Pierrefitte
- 14h-17h – Introduction à l’identification et à la description des incunables, Bibliothèque Sainte-Geneviève
- 14h-17h – à préciser
Places
- Bâtiment de recherche Nord - 14 cours des humanités
Aubervilliers, France (92130)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- codicologie, paléographie, manuscrit, monde arabe
Contact(s)
- Muriel Roiland
courriel : muriel [dot] roiland [at] cnrs [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Stage d’initiation au manuscrit médiéval », Summer School, Calenda, Published on Wednesday, June 24, 2026, https://calenda.org/1415659