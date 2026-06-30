Les études sud-asiatiques françaises en perspective

Announcement

Journées d’études de l’AJEI en partenariat avec Aix-Marseille Université et les laboratoires TDMAM et IrAsia.

Date : 20 et 21 Novembre 2026

Lieu : Aix-en-Provence

Événement hybride : en présentiel et à distance

Argumentaire

Depuis les travaux pionniers des orientalistes du XIXe siècle jusqu'aux recherches contemporaines en sciences sociales, les études sud-asiatiques, traditionnellement centrées sur l’Inde, aujourd’hui intégrées au vaste méta-champ des études aréales, ont connu de profondes transformations tant dans les disciplines qu’elles impliquent, dans leurs objets d’étude que dans leurs approches méthodologiques.

Actuellement, les études sud-asiatiques en France sont dynamiques et plurielles mais dispersées. On constate une fracture persistante, et peut-être moins prononcée à l’internationale, entre les études sud-asiatiques axées sur l'Inde ancienne et celles consacrées aux questions contemporaines de l'Asie du Sud, ainsi qu'entre les différents champs d’études, ce qui a pour résultat un manque de dialogue interdisciplinaire.

Ces journées d'étude visent donc à promouvoir ce dialogue en réunissant des chercheurs de toutes les disciplines liées aux études sud-asiatiques. Ces disciplines ou champs sont nombreux et se recoupent souvent partiellement dans un jeu infini d’imbrication : des plus littéraires (philologie, linguistique, littérature comparée) qui impliquent une grande diversité de langues aux sciences sociales (histoire, géographie, anthropologie, sociologie, sciences politiques et économiques), sans oublier l’archéologie, l’histoire de l’art, les sciences religieuses, la philosophie, les gender studies, les études post-coloniales, les subaltern studies, les études cinématographiques etc.

Aller au-delà d’une simple juxtaposition des approches disciplinaires en interrogeant les conditions concrètes de production du savoir sur l’Asie du Sud dans le champ académique français et dresser collectivement un état des lieux critique, réflexif et prospectif de ce champ scientifique en interrogeant ses fondements disciplinaires, ses évolutions historiques et ses pratiques de recherche sont les enjeux de ces journées d'étude qui permettront d'aborder plusieurs questions clés pour l’avenir : comment se former en tant que jeune chercheur en études sud-asiatiques ? Dans quelle discipline se placer lorsqu'on mène des recherches centrées sur les langues et les cultures indiennes ? Quels dialogues et collaborations interdisciplinaires sont possibles ? Peut-on lier des méthodologies issues de disciplines différentes ?

Le site d’Aix-Marseille est particulièrement propice à accueillir cet événement où est représentée une grande partie de ces disciplines au sein de diverses institutions, en particulier le laboratoire IrAsia (Hindi, géographie), le laboratoire TDMAM (études sanskrites, linguistique, littérature), l’EHESS Marseille (histoire, études indo-persanes), Science-Po Aix-Marseille.

Afin de favoriser à la fois la structuration nationale des études sud-asiatiques et l’émergence de nouveaux réseaux de recherche, les intervenants seront principalement des chercheurs français en début de carrière (masterants, doctorants) ou plus expérimentés et les discutants seront de préférence internationaux. Chaque présentation sera ainsi suivie d’un échange avec un discutant spécialiste du sujet abordé par l'intervenant, de préférence issu d'une discipline différente, afin d'apporter un point de vue alternatif et de susciter une collaboration entre des chercheurs engagés dans disciplines diverses mais travaillant néanmoins sur des thèmes et des objets d'étude similaires ou utilisant des méthodologies comparables.

Les propositions de communications pourront s’inscrire dans un ou plusieurs de ces axes :

1. Histoire et institutions

2. Frontières disciplinaires et méthodologies ; Langues, textes et sciences sociales

3. Portrait de chercheur, parcours et pratiques de recherche

4. Approche comparative

Objectifs scientifiques

Interroger les frontières disciplinaires des études sud-asiatiques en France.

Favoriser le dialogue entre approches textuelles, historiques et contemporaines.

Réfléchir aux trajectoires de formation et aux méthodologies des chercheurs.

Encourager la structuration nationale et les collaborations internationales et interdisciplinaires.

Modalités de contribution

Les propositions de communications (en français ou anglais) de 300 mots maximum, accompagnées d’un titre ainsi que d’une brève biographie, seront à envoyer avant le 4 Septembre 2026 à l’adresse suivante : ajei.office@gmail.com, en indiquant dans l’objet du mail : « JE AJEI Novembre 2026 ».

Comité de sélection