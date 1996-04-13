Les enfants associés aux groupes armés et aux conflits en Afrique

Announcement

Coordination scientifique

Zozime Alphonse TAMEKAMTA Université de Yaoundé I

Supervision institutionnelle

Laboratoire des sciences humaines appliquées (LaSHA-UYI)/Université de Yaoundé I-ENS

Centre marocain de recherche sur la globalisation (NejMaroc)

Argumentaire

La problématique de l’enfance en guerre -qui concerne aussi l’Amérique latine, l’Europe, le Proche-Orient ou l’Asie à différentes époques- va au-delà d’une simple histoire du statut de l’enfance à développer. Utilisés pendant les conflits, les révolutions et toutes sortes de bouleversements politiques internes, les « enfants-soldats », expression désormais désuète puis régénérée sous l’appellation d’« enfants associés aux groupes armés et aux conflits », sont devenus, au-delà des impacts traumatiques et des tendances suicidaires, un sujet d’anxiété pour la communauté humaine. Selon les dispositions contenues dans les principes de Paris (principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés) publiés en février 2007, un enfant associé à une force armée ou à un groupe armé « est toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y exerce. Il peut s’agir, notamment, mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne pas seulement un enfant qui participe ou a participé directement à des hostilités ».

Le phénomène est très marqué en Afrique, soumise aux cycles de violence intermittents et à la duplication des conflits pluriels. Faute d’une appropriation politique et scientifique, les enfants associés aux groupes armés et aux conflits sont devenus l’objet d’une nouvelle croisade humanitaire, d’un interventionnisme occidental très usité. Les silences scientifiques d’un fait aussi sensible et la banalisation de son appropriation dans un cadre empirique plus ciblé, font craindre le surdimensionnement des similitudes moralisatrices et l’attelage aux missions civilisatrices des siècles précédents, très décriées par une conscience moderne incarnée par certains courants panafricanistes. Dans les conflits africains, démultipliés à la fin de la guerre froide, la question de l’enfance en guerre, négligée au départ, n’a été l’apanage que des organisations humanitaires. Pourtant, à l’analyse, la longue série des conflits civils (Libéria, Sierra Leone, Somalie, Burundi, Rwanda, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Soudan, Côte d’Ivoire, RCA, etc.) survenus en Afrique subsaharienne, s’est caractérisé par l’emploi massif d’enfants. C’est pourquoi « l’image de l’enfant africain porteur d’une kalachnikov plus grande que lui est d’ailleurs devenue le symbole d’une violence typiquement africaine, une violence barbare qui dépasse l’acceptable et le rationnel pour le regard occidental » [1]. Depuis les années 1990, une nouvelle figure d’enfant victime (enfant soldat) [2] émerge dans le discours politique et humanitaire. Par la suite, elle acquiert une importance considérable, en fonction de la multiplication des foyers de tension et les crises. Pour la seule décennie 1990-2000, les organisations humanitaires ont dénombré plus de 300 000 enfants soldats démobilisés lors des conflits armés en Afrique [3]. Selon le Rapport annuel 2017-2018 de l’ONG anglaise Child Soldiers International, 240 millions d'enfants vivaient dans des pays touchés par des conflits permanents, 56 groupes armés et sept forces étatiques étaient désignées par le Secrétaire général des Nations unies comme coupables de recrutement d'enfants en 2017. Aussi, les enfants ont-ils participé aux hostilités dans 18 conflits depuis 2016. Bien plus, 46 armées d'État dans le monde continuaient de recruter des enfants de moins de 18 ans. Par conséquent, 203 signalements d'enfants utilisés comme « kamikazes » par Boko Haram au Cameroun et au Nigéria avaient été faits en 2017. En République Centrafricaine, 14 000 enfants avaient été recrutés par des groupes armés en depuis le dernier conflit, commencé en 2013. De même, au cours des quatre dernières années (2013-2017), 19 000 enfants avaient été recrutés par les forces armées et les groupes armés au Soudan du Sud.

L’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique est une gageure aujourd’hui. Tant les politiques et les acteurs africains et internationaux y consacrent énergie, intelligences et finances sans pourvoir y parvenir. L’implication des enfants dans les groupes armés et les conflits est donc une préoccupation de la communauté internationale et nationale, autant que la définition de l’enfant dans le droit international humanitaire. Plus que 40 articles des quatre Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977 concernent spécifiquement les enfants (auxquels ils accordent une protection spéciale) [4], sans pour autant construire une acception définitionnelle collectivement admise. Toutefois, la règle coutumière internationale fixe à 18 ans l’âge limite pour la définition de l’enfant. Pendant ce temps, s’inspirant des législations nationales (elles-mêmes adossées aux systèmes juridique, économique, culturel et social de chaque Etat), la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (adoptée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA le 11 juillet 1990 et entrée en vigueur le 29 novembre 1999), notamment l’article 2, entend par «enfant» tout être humain âgé de moins de 18 ans. Au-delà de ce qui paraîtrait comme une ambiguïté sur la qualification de l’âge de l’ « enfant », tous ces dispositifs juridiques interdisent le recrutement et la participation des enfants aux hostilités. L’article 77(2) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977, applicable aux conflits armés internationaux, impose aux parties à un conflit armé de prendre «toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées». Sans ambiguïtés de la distinction entre recrutement obligatoire et engagement volontaire, l’article 22 (2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dispose que les États parties «prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux».

Durant les dernières décennies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une approche plus ciblée et plus attentive de la problématique des enfants associés aux groupes armés et aux conflits. En condamnant fermement les violations des règles internationales, (lesquelles interdisent le recrutement et l’utilisation des enfants dans les conflits armés), le Conseil de sécurité a visé, sans distinction, toute partie à des conflits armés, notamment les Etats et les acteurs non-étatiques (groupes armés non-étatiques). Cela est d’autant urgent que les flagrantes violations systématiques et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l’homme, y compris ceux de l’enfant dans les situations de conflit armé, constituent une sérieuse menace à la paix et la sécurité internationales, conformément au contenu de la Résolution 1312 (11 août 2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies. L’activation des dispositions des articles 39 à 42 (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) de la Charte des Nations Unies, quoi que partielle, était constitutive d’une action encourageante. C’est dans ce sillage que s’inscrit la demande faite au secrétaire général de l’ONU par le Conseil de sécurité, dans laquelle il était demandé de présenter une liste des parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants dans des situations dont le Conseil est saisi [5]. Un an plus tard, une liste, annexée au Rapport 2002 du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, avait été présentée, donnant l’occasion d’élaborer une stratégie en plusieurs étapes, portant sur la pénalisation des acteurs. Au plan régional, la lutte contre l'utilisation d'enfants soldats est une préoccupation du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine. A travers plusieurs communiqués et surtout le travail préliminaire effectué par le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE), l’instance panafricaine s’approprie progressivement cette question.

Malgré le déploiement des acteurs publics et privés en faveur de la lutte contre le phénomène de recrutement forcé ou d’enrôlement volontaire des enfants dans les groupes armés, la courbe ne s’infléchit pas. Les membres de la Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats [6], créée en 1998, en partenariat avec l’UNICEF, Action for the Rights of Children (ARC), la Croix-Rouge et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, ne parviennent à réduire ce fléau. En prenant part aux hostilités et aux conflits, de nombreux enfants et adolescents constituent un lieu commun de réflexion, bien que la tendance soit à réduire leur utilisation comme un volet inévitable de ces conflits. En sus, les efforts importants, nécessaires et récents, mettent l’accent sur la démobilisation et la réinsertion de ces enfants, sans pour autant se préoccuper de la prévention de leur enrôlement. Aujourd’hui, la démultiplication des foyers de tensions et de la quasi-généralisation de la milicisation des crises et conflits africains susurre l’impératif de remobiliser les acteurs et les partenaires à travers la mise ensemble des données factuelles. En prenant part aux hostilités et aux conflits, de nombreux enfants et adolescents constituent un lieu commun de réflexion, bien que la tendance soit à réduire leur utilisation comme un volet inévitable de ces conflits. En sus, les efforts importants, nécessaires et récents, mettent l’accent sur la démobilisation et la réinsertion de ces enfants, sans pour autant se préoccuper de la prévention de leur enrôlement. Or, face aux silences épistémologiques et scientifiques souvent exaspérantes liées au déficit de la mise à disposition des données empiriques actualisées et consolidées, ce fléau s’ancre et surdétermine les conflits africains. Cette absence de données ciblées, propres à chaque contexte, présente le désavantage de complexifier toute issue irénologique. Car, aucun modèle unique, même normatif et structuré, ne peut ni expliquer tous les facteurs ni proposer une approche uniforme de prévention de l'enrôlement (forcé ou volontaire) des enfants par les groupes armés. De même, aucune procédure de désarmement, démobilisation et de réinsertion sociale (réintégration socio-économique) des enfants associés aux groupes armées ou ayant pris part aux conflits, ne saurait s’interdire la contextualisation, si elle veut être efficace. Le présent projet, circonscrit au cadre africain, se propose non seulement de fournir des données empiriques actualisées, dans une démarche diachronique, mais aussi d’actionner des réflexions inter/transdisciplinaires indispensables à la meilleure prise de décision politique, juridique, militaire et économique, ceci au niveau national, sous-régional, régional et international. Autrement, la problématique des enfants associés aux groupes armés et aux conflits nécessite de sortir des narratifs classiques pour analyser les ressorts historiques et prosopographiques sous-estimés qui induisent des choix politiques souvent inadaptés. Aussi, l’acuité des enjeux locaux et globaux liés à ce fléau, souvent éclipsés par des analyses essentialistes, nécessite-t-elle un repositionnement analytique pour mieux appréhender les dynamiques récentes et actuelles.

L’ouvrage collectif envisagé, vise à proposer une analyse complète et pluridisciplinaire du phénomène des enfants associés aux groupes armés et aux conflits en Afrique, depuis ses origines jusqu'à ses manifestations contemporaines, en mettant particulièrement l'accent sur les dimensions psychologiques, traumatiques, humanitaires, sécuritaires, économiques et politiques entremêlées qui ont façonné et continuent de façonner les conflits africains et leur milicisation. En examinant toutes ces dimensions comme fondamentalement entremêlées plutôt que séparées, l'ouvrage vise à dépasser les analyses conventionnelles qui traitent les aspects du phénomène sous une approche déconnectée. Cet ouvrage vise à :

1-Identifier et analyser les différents facteurs qui déterminent ou surdéterminent le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces armées et les groupes armés dans les pays identifiés, avec un focus sur les tendances émergentes et les facteurs de risque.

2-Historiciser le phénomène des enfants associés aux groupes armés et aux conflits en Afrique, en retraçant ses racines profondes depuis les crises et guerres d’indépendance jusqu'à la consolidation postindépendance des conflits et leur forme actuelle, surplombée par l’extrémisme violent et le terrorisme.

3-Analyser la catastrophe sociopolitique et humanitaire aux multiples facettes qui en découle, ses moteurs et ses conséquences pour les Etats, les institutions et les peuples.

4-Disséquer le paysage sécuritaire africain complexe et fragmenté, y compris les stratégies, les motivations et la dynamique interne des acteurs armés étatiques et des groupes armés non-étatiques (GANE).

5-Interroger, à rebours, les actions stratégico-sécuritaires et politiques des acteurs (États et organisations) aux niveaux local, régional et international, y compris les rivalités géopolitiques, les intérêts économiques et les échecs ou succès diplomatiques.

6-Identifier, analyser et évaluer la pertinence et l’efficacité des réponses (juridiques, politiques et institutionnelles) existantes ainsi que les défis liés à la prévention, la responsabilisation, la réhabilitation et la réintégration des enfants associés aux groupes armés et aux conflits, conformément aux prescriptions/normes et attentes sous-régionales, régionales (Charte africaine des droits de l’enfant) et internationales.

7-Explorer les voies potentielles vers la paix, la justice et la réconciliation, en évaluant l’impact des interférences étrangères et des processus de DDR, les rôles de la réforme du secteur de sécurité (RSS), de la justice transitionnelle, du dialogue national, de la responsabilité juridique et de la médiation internationale, etc.

Les contributions des chercheurs, d'universitaires, des praticiens et des experts en science politique, histoire, relations internationales, études sécuritaires, études humanitaires, sociologie, droit et études africaines sont les bienvenues pour amplifier les voix et les perspectives qui ont été négligées dans les recherches existantes. Il est attendu, des propositions de chapitres qui abordent l’un des thèmes, non exhaustifs, suivants :

Axes de la recherche

Axe 1 : Les facteurs et les circonstances du recrutement des enfants associés aux groupes armés

Les facteurs et les circonstances du recrutement des enfants associés aux groupes armés

Le profil socioéconomique et psycho-affectif des enfants recrutés

Les mécanismes de recrutement des enfants associés aux groupes armés : recrutement forcé et recrutement volontaire

Les rapports entre les enfants associés aux groupes armés et leur famille

La vulnérabilité des enfants associés aux groupes armés face au recrutement forcé ou obligatoire

Axe 2 : La catégorisation et le rôle des enfants dans les groupes armés

La stratification sociale et professionnelle des enfants recrutés dans les groupes armés

Les critères de catégorisation des enfants recrutés dans les groupes armés (genre, âge, etc.)

Le rôle des enfants recrutés dans les groupes armés (combat, autres tâches, etc.)

La vie des enfants au sein des groupes armés : leur quotidien, les rapports aux adultes et aux recruteurs/chefs militaires, les différences entre garçons et filles, les violences sexuelles et autres sévices corporels, etc.

Les représentations des enfants associés aux groupes armés dans/par les communautés locales.

Axe 3: L’analyse des conditions de retour à la vie civile des enfants associés aux groupes armés

Les circonstances et les personnes favorisant la sortie des enfants associés aux groupes armés

La typologie des parcours des enfants relâchés/libérés/affranchis

La prise en charge des ex-enfants associés aux groupes armés (assistance, activités, etc.)

Les difficultés d’insertion socioéconomique et les dangers liés au statut d’ex-enfants associés aux groupes armés

La perception et l’acceptation des ex-enfants associés aux groupes armés et utilisés dans les conflits armés

Les risques de re-recrutement des ex-enfants associés aux groupes armés

Axe 4 : Les groupes armés non-étatiques et le recrutement des enfants en Afrique

Le Polisario et le recrutement des enfants associés aux groupes armés au Sahara et au Sahel

Les enfants associés aux groupes armés, le séparatisme et la déstabilisation du Sahel

Les enfants associés aux groupes armés et les groupes armés au Sahel

Les enfants associés aux groupes armés, la prolifération des armes et le trafic international au Sahel

Le Polisario, les organisations internationales/ONG et la lutte contre le recrutement des enfants associés aux groupes armés au Sahara/Sahel

Boko Haram et le recrutement des enfants

Holy spirit Mouvement, la LRA et le recrutement des enfants

Les ADF et le recrutement des enfants

L’Etat islamique au Mozambique et le recrutement des enfants

Les groupes armés et le recrutement des enfants à l’est de la RDC

Islamic State West Africa Province (ISWAP) et le recrutement des enfants au Sahel et autour du lac Tchad

Le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) et ses affiliés et le recrutement des enfants

AQMI, ses affiliés et le recrutement des enfants

L’État islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO) et le recrutement des enfants

L’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et le recrutement des enfants, etc.

Axe 5 : Étude de cas des enfants associés aux groupes et conflits armés en Afrique (liste non-exhaustive)

Les enfants associés aux groupes djihadistes en Afrique (Afrique de l’ouest, Afrique centrale, lac Tchad, Sahel, etc.)

Le phénomène milicien jeune ou les enfants associés aux groupes armés au Congo-Brazzaville avant et après 1995

L’utilisation des enfants soldats lors des crises postélectorales en Côte d’Ivoire (2002-2011)

Les enfants associés aux groupes armés et aux conflits en Centrafrique avant et après 2013

Les enfants associés aux groupes armés au Nord-ouest et au Sud-ouest du Cameroun

Les enfants associés aux groupes armés au Tchad

Les enfants associés aux groupes armés au Libéria

Les enfants associés aux groupes armés en Sierra Leone

Les enfants associés aux groupes armés au Somalie

Les enfants associés aux groupes armés au Rwanda

Les enfants associés aux groupes armés au Burundi

Les enfants associés aux groupes armés à l’Est de la RDC

Les enfants associés aux groupes armés au Soudan

Les enfants associés aux groupes armés au Soudan du Sud, etc.

Les témoignages des enfants associés aux groupes armés en Afrique : victimes et bourreaux

Axe 6: Les programmes-pays de prévention, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des enfants/ex-enfants associés aux groupes armés en Afrique

Les programmes nationaux de prévention du recrutement des enfants associés aux groupes armés

Les programmes nationaux de DDR (désarmement, démobilisation et réintégration/réinsertion-DDR en Afrique : Angola, Libéria, Tchad, RCA, RDC, Rwanda, Soudan, Libye ; Soudan du Sud, Nigeria, Somalie, Burundi, Côte d’Ivoire, Ouganda, Cameroun, etc.

La réforme du secteur de sécurité (RSS) en Afrique et la lutte contre le recrutement des enfants associés aux groupes armés et aux conflits en Afrique

La justice transitionnelle et la lutte contre le recrutement des enfants associés aux groupes armés et aux conflits en Afrique

Les acteurs clés de prévention, de démobilisation et de réinsertion des enfants associés aux groupes armés : gouvernement, ONG locales et internationales, organisations internationales et humanitaires, etc.

Les conventions internationales et la lutte contre le phénomène des enfants associés aux groupes et aux conflits armés en Afrique

La question de responsabilité (morale, civile, pénale, etc.) liée aux phénomènes des enfants associés aux groupes armés et conflits armés en Afrique

Les résultats/difficultés enregistrés dans la prévention, la démobilisation et la réinsertion des enfants associés aux groupes armés

Modalités de contribution

Soumission des résumés : Les auteurs intéressés doivent soumettre un résumé de 250 à 350 mots et une brève notice biographique (150 mots). Les résumés doivent comprendre un titre, le(s) nom (s) de(s) auteur(s), son affiliation institutionnelle, son adresse mail et le numéro de téléphone.

Contenu du résumé : Le résumé doit clairement indiquer le titre du chapitre, la problématique centrale, les objectifs de la recherche, le cadre théorique et l'approche méthodologique (collecte et traitement des données) ainsi que sa contribution aux thèmes généraux de l'ouvrage. L’ancrage empirique solide (enquêtes de terrain, archives, récits oraux, témoignages) est le critère primordial de sélection.

Notification : Les auteurs dont les résumés auront été retenus seront informés et recevront les directives complètes pour la rédaction du chapitre.

Soumission des chapitres : Les chapitres complets (8000-10 000 mots, références incluses) devront être soumis au secrétariat du comité éditorial.

Les résumés, rédigés en français ou en anglais, devront être envoyés à l’adresse suivante : child.soldiers2026@gmail.com avec copie obligatoire à tamekamta@gmail.com et tamekamta@yahoo.fr.

Calendrier

Date limite de soumission des résumés : 15 août 2026

Notification d'acceptation des résumés : 15 septembre 2026

Date limite de soumission des chapitres complets : 15 novembre 2026

Retour des évaluations aux auteurs : 15 janvier 2027

Date limite de remise des chapitres révisés : 15 février 2027

Soumission du manuscrit à l'éditeur : 15 avril 2027

Frais de publication

Des frais possibles de publication de l'ouvrage pourrait s'appliquer aux contributeurs, de l'ordre de 30 000 FCFA (environs 46 euros) par collègue dont l'article aura été retenu par le Comité Scientifique.

Évaluation par les pairs

Tous les résumés et les chapitres soumis feront l'objet d'une évaluation par deux membres des comités scientifique et de lecture.

Comité scientifique

Pr SAÏBOU ISSA (Université de Maroua)

Pr Abdoul Latif AIDARA (African Center For Strategic Inteligence-Dakar)

Pr Abdoulaye BAMBA (Université Félix Houphouët-Boigny)

Pr Abdouraman HALIROU (Université de Ngaoundéré)

Pr Achille Elvice BELLA (Université de Yaoundé I)

Pr ADA DJABOU (Université de Yaoundé I)

Pr Adolphe AGENONGA CHOBER (Université de Kisangani)

Pr Alawadi ZELAO (Université de Yaoundé II)

Pr Alexis Armélien GASISOU (Université de Yaoundé I)

Pr Amal HACHET (Université de Poitiers)

Pr Armand LEKA ESSOMBA (Université de Yaoundé I)

Pr Armel SAMBO (Université de Maroua)

Pr Bienvenu SOLO LOLA (Université de Kinshasa)

Pr Cherkaoui ROUDANI (Université de Rabat)

Pr Christophe BOUTIN (Université de Caen-Normandie)

Pr David MOKAM (Université de Ngaoundéré)

Pr Éric Wilson FOFACK (Université de Dschang)

Pr Ernest MESSINA MVOGO (Université de Douala)

Pr Franck EBOGO (Université de Yaoundé II)

Pr Henri MBARKOUTOU MAHAMAT (Université de Maroua)

Pr Jean-Hervé JEZEQUEL (Emory University)

Pr Jean-Manuel LARRALDE (Université de Caen Basse-Normandie)

Pr Jérôme BESNARD (Université de Paris et Institut Jean Lecanuet de Paris)

Pr Joseph Vincent NTUDA EBODE (Université de Yaoundé II)

Pr Marie-Luce DESGRANDCHAMPS (Université de Fribourg)

Pr Miloud LOUKILI (Université Mohammed V, Rabat-Agdal)

Pr Mohammed BENHAMMOU (Centre marocain des études stratégiques)

Pr Mohammed Zakariae ABOUEDDAHAB (Université Mohammed V, Rabat-Agdal)

Pr Pascal TOUOYEM (Universitaet van Tilburg & Membre-Expert, Union Africaine)

Pr René NGEK MONTEH (Université de Yaoundé I)

Pr Virginie WANYAKA BONGUEN OYONGMEN (Université de Yaoundé I)

Pr Youssouf COULIBALY (Université de Bamako)

Dr Mohammed Badine EL YATTIOUI (National Defence College des Emirats Arabes Unis à Abu Dhabi)

Dr Yassine EL YATTIOUI (Université Lumière Lyon II-France)

Comité de lecture

Dr Daniel TCHOKONTE

Dr Darus Sidoine KEUNANG

Dr Diabaté ALASSANE

Dr Edouard DJOMDI

Dr Fabrice Séraphin ANABA

Dr FANTA BRING

Dr Francis Romuald MVO’O

Dr Frantz Stéphane ENYEGUE ABOUDI

Dr Joseph TCHINDA KENFO

Dr Julien Marie DANGA

Dr Moise Fernand NJIPENDI

Dr Oumar ABBAMI

Dr WOMESSE GOLBO

Dr Joseph Jules SINANG

Dr Lamiae BELLALIJ

Suggestions bibliographiques

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Notes