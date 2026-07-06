Histoire des indépendances et minorités nationales en francophonie

Call for papersHistory
Abstract
Alors que les débats sur l’autodétermination et les revendications nationales continuent de traverser les sociétés contemporaines, ce colloque international propose de revisiter l’histoire des mouvements indépendantistes et des minorités nationales à travers la francophonie. Organisé en hommage à l’historien québécois Yvan Lamonde, dont les travaux ont profondément renouvelé l’étude du fait national au Québec, il s’inscrit dans une démarche résolument comparatiste et interdisciplinaire. En mettant en dialogue des expériences issues de différents espaces francophones (Jura, Québec, Cameroun, Vallée d’Aoste, Corse...), le colloque entend analyser la diversité des trajectoires historiques, des formes de mobilisation et des discours qui ont porté ces revendications, à la lumière d’approches variées (études postcoloniales, de genre, histoire des mémoires, sociologie du militantisme, analyse des productions culturelles...).
Announcement
« Nous demandons aujourd’hui ce que nous exigerons demain »
Argumentaire
En décembre 1932, le mouvement nationaliste canadien-français des Jeune-Canada formule un manifeste dont cette déclaration militante est un véritable symbole. Au cœur de ce texte fondateur, ils réclament la parité linguistique dans les institutions fédérales, une représentation équitable des francophones dans la fonction publique et une reconnaissance du « particularisme canadien-français ». Encore loin des combats indépendantistes qui animeront le Québec quelques décennies plus tard, les revendications des Jeune-Canada illustrent pourtant les enjeux qui traversent alors une minorité nationale de plus en plus consciente d’elle-même, de ses droits et de la nécessité de « s’organiser pour les défendre ». C’est précisément cette évolution que l’historien québécois Yvan Lamonde a placée au cœur de l’un de ses derniers ouvrages, auquel il a donné pour titre, non sans raison, cette formule des Jeune-Canada de 1932. Décédé en 2025, ce professeur émérite de l’Université McGill laisse derrière lui plus de cinquante années de recherches dédiées à la culture et à l’histoire du Québec. À travers une œuvre foisonnante, explorant des phénomènes aussi variés que le nationalisme, le corporatisme, le cléricalisme, le séparatisme ou le socialisme, il n’a cessé d’interroger les formes et les transformations des projets indépendantistes québécois et des revendications d’une minorité nationale.
C’est en hommage à cette grande figure des sciences historiques au Québec, qui a légué une grande partie de sa bibliothèque au Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie (CEQF), que le département d’histoire contemporaine de l’Université de Fribourg et le CEQF organisent un colloque international. Celui-ci entend prolonger et élargir la réflexion que le professeur Lamonde a consacrée au contexte québécois, en inscrivant les dynamiques des mouvements indépendantistes et des minorités nationales à l’échelle de la francophonie. Du Québec au Jura, du Cameroun à la Wallonie, en passant par la Vallée d’Aoste, la Corse ou la Bretagne, les espaces francophones offrent un terrain privilégié pour interroger les enjeux historiques, politiques et identitaires qui structurent ces mobilisations. Ce cadre comparatiste que proposent les organisateurs invite également à questionner les concepts eux-mêmes. « Minorité nationale », « revendications », « souveraineté » ou « indépendance » ne recouvrent pas toujours la même signification selon que l’on pose la focale sur le Cameroun des années 1950, le Québec de la Révolution tranquille ou le Jura des années 1970. Ces concepts, bien qu’ayant des points de convergence, s’articulent dans des contextes historiques distincts que ce colloque entend précisément explorer.
Afin de révéler toute la complexité de cette thématique, le présent colloque entend aborder les minorités nationales et les mouvements indépendantistes en francophonie sous une multiplicité d’angles. Les contributions portant sur les thèmes suivants sont particulièrement attendues :
- La constitution des mouvements indépendantistes : militantisme, structure, répertoire d’actions, rapport à la violence.
- Le rôle de la langue comme vecteur d’identité, de résistance ou de légitimation politique.
- Les tensions entre mémoire et histoire : usages du passé, commémorations, mémoire collective et construction de récits nationaux.
- L’impact sur la production culturelle : émergence de contre-cultures et construction d’imaginaires alternatifs.
- La circulation et la réception des discours minoritaires et indépendantistes (littérature, cinéma, chanson, radio, télévision...)
- L’influence des héritages coloniaux et postcoloniaux dans la constitution des revendications des minorités nationales.
- La place du genre dans les mouvements indépendantistes et minoritaires : rôle des femmes et représentations genrées du nationalisme.
Ces suggestions ne sont pas exhaustives et n’ont pour vocation qu’à indiquer des pistes de réflexion. Les organisateurs restent ouverts à toute proposition originale s’inscrivant dans la thématique du colloque, au-delà des axes suggérés.
Enfin, soucieux de dépasser une conception de la francophonie trop exclusivement centrée sur l’espace européen (France, Suisse, Belgique) et nord-américain (Québec), les organisateurs encouragent particulièrement les propositions de chercheurs et chercheuses en provenance du « Sud Global ».
Modalités de contribution
Le colloque international se déroulera sur deux jours, les jeudi et vendredi 18 et 19 mars 2027, dates qui coïncident avec la Semaine de la Francophonie. La manifestation se tiendra à Porrentruy dans le canton du Jura, à l’Espace Auguste Viatte ainsi qu’à l’Université de Fribourg.
Des propositions d’une longueur maximum de 2500 signes sont à transmettre aux adresses courriel suivantes : claude.hauser@unifr.ch, matthieu.gillabert@unifr.ch et samuel.thetaz@unifr.ch,
avant le 31 août 2026.
Informations utiles
Les différents frais associés aux logements et aux repas des participant.e.s seront pris en charge par les organisateurs.
Les déplacements des chercheurs et chercheuses jusqu’à Porrentruy et Fribourg peuvent également être couverts, sur demande explicite et dans la mesure des moyens à disposition de l’organisation.
Une priorité sera donnée aux jeunes chercheurs et chercheuses ou à des personnes ne disposant pas de propres ressources institutionnelles.
Comité d’organisation
- Claude Hauser, Professeur ordinaire, co-directeur du CEQF, Université de Fribourg
- Matthieu Gillabert, Professeur ordinaire, co-directeur du CEQF, Université de Fribourg
- Samuel Thétaz, Collaborateur au CEQF, Université de Fribourg
- Géraldine Rérat-Oeuvray, Bibliothèque cantonale jurassienne, Porrentruy
Places
- Espace Auguste Viatte - Rue Pierre-Péquignat 9, 2900 Porrentruy
Porrentruy, Switzerland (2900)
- Université de Fribourg - Avenue de l'Europe 20
Fribourg, Switzerland (1700)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- mouvements indépendantistes, minorités nationales, nationalisme, francophonie, mémoire collective
Contact(s)
- Claude Hauser
courriel : claude [dot] hauser [at] unifr [dot] ch
- Matthieu Gillabert
courriel : matthieu [dot] gillabert [at] unifr [dot] ch
- Samuel Thétaz
courriel : samuel [dot] thetaz [at] unifr [dot] ch
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Histoire des indépendances et minorités nationales en francophonie », Call for papers, Calenda, Published on Monday, July 06, 2026, https://doi.org/10.58079/16ilg