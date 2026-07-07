Announcement

Définition du poste

Rattaché au site de Montpellier, ce poste s’inscrit dans le département de théologie pratique (TP) de l’Institut protestant de théologie (IPT). Le·la titulaire de ce poste est chargé·e de l’enseignement dans divers champs de la TP dans les deux facultés de l’IPT et développe plus particulièrement une recherche dans un de ces champs. Il·elle prend une part active dans les responsabilités plus particulièrement confiées au département de TP, notamment dans le cadre du cycle M Église et société.

Profil du·de la candidat·e

Le·la candidat·e devra être

soit titulaire d’une HDR en théologie protestante ;

soit docteur·e en théologie protestante. En ce cas le·la candidat·e devra s’engager à préparer une HDR, nécessaire à l’encadrement des thèses.

Toutefois, peuvent être autorisé·e·s à faire acte de candidature des doctorant·e·s dont la thèse doit être soutenue au plus tard dans le courant de l’année universitaire suivante (dans ce cas, une attestation du·de la directeur·rice de recherche est requise et plusieurs chapitres rédigés de la thèse seront inclus au dossier de candidature).

Le·la candidat·e doit posséder une bonne maîtrise de la langue française.

Les compétences recherchées dans les champs disciplinaires concernés sont les suivantes :

une bonne connaissance de l’histoire et des enjeux méthodologiques de la discipline ;

une capacité à développer une recherche dans un ou des champs de la théologie pratique : pratiques pastorales ; pratiques ecclésiales ; herméneutique des contextes ; communication de l’Évangile, etc.

une capacité à déployer une réflexion théologique à partir de l’analyse des pratiques.

Outre le niveau universitaire du·de la candidat·e, il sera tenu compte de son aptitude à mettre en œuvre un enseignement et une recherche dynamiques et à s’inscrire dans les évolutions pédagogiques en cours en sein de l’IPT (articulation de l’enseignement en présence et à distance, nouvelles filières de formation, développement de l’alternance).

Par ailleurs, le·la candidat·e devra avoir et continuer d’acquérir une bonne connaissance du protestantisme luthéro-réformé français, dans la diversité de ses composantes institutionnelles et humaines. Une bonne compréhension des enjeux de l’exercice du ministère pastoral est requise. Une expérience pastorale (ministère pastoral ou ministère spécialisé) sera bienvenue.

Enfin, le·la candidat·e devra être capable de s’investir dans le travail en équipe au sein des instances de l’Institut, notamment le collège des enseignant·e·s et le département de TP.

Les candidatures féminines sont encouragées.

Tâches universitaires

L’enseignant·e-chercheur·e a la responsabilité d’un enseignement régulier en théologie pratique dans le cycle L (en présence et à distance) et dans le cycle M, notamment dans le cadre du M2 Église et société.

En cycle D, l’enseignant·e-chercheur·e en TP assure ou participe à un ou plusieurs séminaires de recherche. Il·elle propose des cours en collaboration et en complémentarité avec ses collègues de l’IPT, notamment du département de TP.

Il·elle collabore aux modules de méthodologie et aux sessions interdisciplinaires, ainsi qu’aux cours publics de l’IPT. Il·elle est aussi appelé·e à enseigner, selon des modalités adaptées, sur le site de Paris. Il·elle participe à l’enseignement doctoral dans le département de théologie pratique et siège dans des jurys de cycle M et dirige des mémoires de cycle M. Une fois habilité·e à la direction de recherche, il·elle a vocation à diriger également des thèses de doctorat.

Intervenant dans des formations en alternance, il pourra être amené à collaborer avec des acteurs professionnels hors IPT.

Pour ses activités de recherche, l’enseignant·e-chercheur·e se rattachera à une équipe d’accueil ou à un centre de recherche universitaire.

Comme tou·te·s ses collègues, il·elle consacre une partie de son temps à des tâches administratives et pédagogiques, nécessaires à la bonne marche de l’IPT (conseils, bibliothèque, direction des études, commissions, secrétariat universitaire, Fonds Ricœur, participation au comité de rédaction de la revue Études théologiques et religieuses, etc.), à la vie de l’Église protestante unie de France, et plus largement au rayonnement du protestantisme. Au sein du département de TP, il·elle coopère au suivi des stages ainsi qu’à l’organisation et à l’animation des sessions de M2 Église et société.

Statut et rémunération

Les enseignant·e·s de l’IPT ont le statut de ministre de l’Église protestante unie de France (EPUdF). Les dispositions applicables aux ministres de l’EPUdF sont précisées dans la Constitution et les règlements de l’EPUdF, et le·la candidat·e s’engage à s’y conformer. Cela signifie entre autres que, au-delà de l'enseignement à la faculté, il·elle soutient la réflexion théologique au sein de l'EPUdF.

La rémunération est assimilée à celle d’un·e ministre de l’EPUdF, qui inclut la mise à disposition d’un logement à proximité du site de Montpellier. Le·la candidat·e s’engage à résider à proximité de ce site.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature, adressé à presidence@ipt-edu.fr, comportera les pièces suivantes, en PDF :

un curriculum vitae

une copie des titres universitaires

la liste des publications

un exemplaire de cinq publications et travaux, y compris de la thèse de doctorat (ainsi que le rapport de soutenance de la thèse s’il est disponible) ; le cas échéant le document de synthèse du dossier d’HDR et le rapport de soutenance de l’HDR s’il est disponible

pour les doctorant·e·s, une attestation du·de la directeur·rice de recherche, la date d’achèvement prévue de la thèse, son plan détaillé et les chapitres rédigés qui auront été choisis

un texte de 2 à 3 pages où le·la candidat·e expose ses motivations, son projet pédagogique, ses champs de recherche actuels et ses perspectives

un intitulé des cours et séminaires déjà dispensés, en indiquant les publics concernés

un engagement à se conformer aux dispositions du § 10 titre 5 de l’article 21 de la Constitution de l’EPUdF, qui indique, entre autres, qu’une « liturgie de reconnaissance du ministère d’enseignant titulaire de l’IPT est célébrée, à la suite de la nomination, à l’initiative du Conseil national ».

Le dossier complet devra être transmis à la présidence de l’IPT,

avant le 15 octobre 2026,

pour une prise de fonction fixée au 1er janvier 2027 ou au 1er juillet 2027 en fonction des disponibilités des candidat·e·s.