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Notre histoire politique

Colloque Fédération Histoire Québec (FHQ)

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Abstract

À l’approche des élections provinciales, ce rendez-vous s’annonce comme un temps fort de réflexion sur notre vie démocratique, au croisement de la recherche, de l’histoire citoyenne et du patrimoine politique.

Announcement

Présentation

À l’approche des élections provinciales, ce rendez-vous s’annonce comme un temps fort de réflexion sur notre vie démocratique, au croisement de la recherche, de l’histoire citoyenne et du patrimoine politique.

Cette édition souhaite explorer la vie politique québécoise à travers ses débats, ses figures marquantes et ses grandes campagnes électorales. Elle vise à offrir un regard renouvelé sur les idéaux, les luttes et les visions qui ont façonné la société québécoise, de ses premières institutions à ses défis contemporains.

Programme

Vendredi 18 septembre 2026

13h45 à 15h30 Visite guidée hors-les-murs – Assemblée nationale du Québec (places limitées)

16h Accueil au Centre culturel Morrin

16h30 Allocutions officielles et mot des présidents de la FHQ et de la SOPPOQ

17h Cocktail

  • 18h à 19h Conférence inaugurale de monsieur Gilles Laporte

Samedi 19 septembre 2026

8h30 à 9h Accueil et café/thé

9h à 9h15 Mot de bienvenue et allocutions

Bloc 1 : Évolution des moeurs et institutions politiques

  • 9h15-10h Denis Racine – Le Québec politique 1890-1920
  • 10h-10h45 Anne-Marie Sicotte – Le parlement du Bas-Canada : une institution-phare à tirer des brumes de l’oubli

10h45 à 11h Pause-santé

Bloc 2 : Familles politiques (membres de)

  • 11h-11h45 Michel Fragasso (SHMontmagny) – Les Taché, l’empreinte d’une famille au cœur de l’histoire nationale
  • 11h45-12h30 Pierre Hébert – Une dynastie politique ? La famille David (Laurent-Olivier, Athanase et Paul)

12h30 à 14h Dîner

Bloc 3 : Il y a 50 ans, sous le gouvernement Lévesque

  • 14h15-15h Florent Lefevre – Montréal et les candidatures olympiques : une histoire (géo)politique du Québec
  • 15h-15h45 Vicki Onufriu – « Pour les Québécoises : égalité et indépendance » (1978) — un jalon important dans l’histoire des femmes du Québec

16h-18h Cocktail

Places

  • Centre culturel Morrin - 44 Chau. des Écossais, Québec
    Quebec City, Canada (G1R 4H3)

Event attendance modalities

Full on-site event


Attached files

Keywords

  • histoire politique, patrimoine politique, histoire du Québec, institutions politiques, démocratie, parlementarisme, élections, campagnes électorales, partis politiques, citoyenneté, mémoire politique, histoire parlementaire, histoire des femmes

Contact(s)

  • Jean Rey-Regazzi
    courriel : jeanreyregazzi [at] gmail [dot] com

Reference Urls

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

Jean Rey-Regazzi, « Notre histoire politique », Conference, symposium, Calenda, Published on Friday, July 10, 2026, https://doi.org/10.58079/16jxe

Author(s)

Jean Rey-Regazzi

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