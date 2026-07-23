Announcement

Présentation

Comment faire vivre la bientraitance dans les situations réelles de soin et d’accompagnement ?

Les 15, 16 et 17 septembre 2026, l’Espace national de réflexion éthique et maladies neuro-évolutives, porté par l’Espace éthique Île-de-France, organise à Dijon la 15ème Université d’été Éthique et maladies neuro-évolutives, en partenariat avec l’Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté.

Cette nouvelle édition, intitulée « La bientraitance à l’épreuve du réel », propose d’interroger la bientraitance non comme une injonction abstraite, mais à partir des réalités concrètes du soin, de l’accompagnement, des équipes et des organisations.

La bientraitance est souvent mobilisée comme un principe, une exigence ou un horizon des pratiques professionnelles. Mais comment se traduit-elle lorsque les situations deviennent complexes, lorsque les contraintes institutionnelles pèsent sur les organisations, lorsque les équipes doivent arbitrer entre qualité du soin, manque de temps, continuité de l’accompagnement, vulnérabilités des personnes concernées et réalités du terrain ?

Pendant trois jours, conférences, ateliers, débats et temps d’échanges permettront de croiser les regards de professionnel·les du soin et de l’accompagnement, chercheur·ses, acteur·rices institutionnel·les, personnes concernées, proches, aidant·es et associations.

L’objectif est d’identifier des repères éthiques pour penser et soutenir des pratiques bientraitantes dans les contextes réels où elles se déploient : établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, domicile, accompagnement des maladies neuro-évolutives, relations entre professionnel·les, personnes concernées et proches, travail en équipe, arbitrages organisationnels et institutionnels.

Programme

Mardi 15 septembre 2026

Journée scientifique - La bientraitance au prisme des savoirs sur l’expérience des maladies

09H15 Accueil café

10H00 – Ouverture de l’Université d’été

Fabrice Gzil , Professeur de philosophie et d’éthique appliquée à l’Université Paris-Saclay, codirecteur de l’Espace éthique Île-de-France / EREMANE

, Professeur de philosophie et d’éthique appliquée à l’Université Paris-Saclay, codirecteur de l’Espace éthique Île-de-France / EREMANE Jean - Pierre Quenot , PU-PH, chef de service, Médecine Intensive-Réanimation CHU Dijon Bourgogne, Réanimation Polyvalente CH Nevers, codirecteur de l’EREBFC

- , PU-PH, chef de service, Médecine Intensive-Réanimation CHU Dijon Bourgogne, Réanimation Polyvalente CH Nevers, codirecteur de l’EREBFC Françoise Tenenbaum , Vice-Présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, en charge des formations sanitaires et sociales, de l’accompagnement des personnes handicapées et de la santé

, Vice-Présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, en charge des formations sanitaires et sociales, de l’accompagnement des personnes handicapées et de la santé Freddy Serveaux , Directeur général du CHU Dijon Bourgogne

, Directeur général du CHU Dijon Bourgogne Marc Maynadié , Professeur d’hématologie, doyen UFR des Sciences de Santé, Université Bourgogne Europe

, Professeur d’hématologie, doyen UFR des Sciences de Santé, Université Bourgogne Europe Mathilde Marmier Directrice générale de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

10H45 – Actualité scientifique et médicale des maladies neur-évolutives

Animation : Fabrice Gzil

Sclérose latérale amyotrophique

Agnès Jacquin Piques, Neurologue, PU-PH en physiologie, Responsable du Centre de Ressources et de compétence SLA, CHU Dijon Bourgogne

Sclérose en plaques

Thibault Moreau, Neurologue CHU Dijon Bourgogne, responsable CRC-SEP BFC, président de la Fondation EDMUS, Comité Médico-Scientifique France Sclérose en Plaques

Maladie de Parkinson

Gwendoline Dupont , Neurologue au centre expert parkinson, CHU Dijon Bourgogne

, Neurologue au centre expert parkinson, CHU Dijon Bourgogne Matthieu Béreau - Neurologue, coordonnateur du Centre Expert Parkinson, CHU Besançon Franche-Comté

Maladie d’Alzheimer, maladie à corps de Lewy et DFT

Éloi Magnin, Neurologue, coordinateur du CMRR de Franche-Comté, CHU Besançon Franche-Comté

12H30 Déjeuner libre

14H00 – La bientraitance au prisme des savoirs sur l’expérience des maladies

Cette session fera le point sur ce que les différentes sciences et les différents savoirs nous apprennent sur les déterminants et les obstacles de la bientraitance.

Animation : Robin Michalon, Docteur en histoire des sciences, chargé de mission débat public, Espace éthique Île-de-France

14H00 Table ronde n°1 - Penser la bientraitance à l’égard des sujets âgés atteints de troubles cognitifs et mentaux sur le temps long

Autour de l’ouvrage Dernières folies. Vieillesse et santé mentale (XIXe-XXe siècle), Seuil, 2026, de Mathilde Rossigneux-Méheust et Marie Derrien.

➜ Présentation de l’ouvrage avec un axe sur la notion de bientraitance

Mathilde Rossigneux-Méheust et Marie Derrien, Historiennes, maîtresse de conférences à l’Université Lyon 2 et maîtresse de conférences à l’Université de Lille

Perspectives de

Nathan Degreef , Doctorant en philosophie, UC Louvain

, Doctorant en philosophie, UC Louvain Eddy Ponavoy, Psychiatre, chef du service de Psychiatrie de l’adulte et de la personne âgée CHU Dijon-Bourgogne, membre du Conseil d’Orientation de l’EREBFC

Discussion avec la salle

15H30 Table ronde n°2 - La clinique des MNE et les sciences humaines et sociales : regards croisés sur le thème de la bientraitance

➜ Clinique et bientraitance à l’égard des sujets jeunes

Perspective clinique

Sophie Haffen, Praticien hospitalier, psychiatre, responsable du CMRR, CHU Besançon Franche-Comté

Perspective SHS

Florence Matthieu-Nicot, Maîtresse de conférences en psychologie clinique de la santé et en psychopathologie, psychologue clinicienne, Laboratoire de psychologie UR 3188, Université Marie et Louis Pasteur, AIR Besançon

➜ Clinique et bientraitance face aux demandes de fin de vie dans le champ des MNE

Perspective clinique

Valérie Mesnage, Neurologue, AP-HP

Perspective SHS

Aline Chassagne, Sociologue, enseignante-chercheuse sciences infirmières UFR Santé, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

➜ Clinique et bientraitance face aux refus de propositions de soin et d’accompagnement

Perspective clinique

Mouna Romdhani, Gériatre, AP-HP, doctorante en éthique

Perspective SHS

Sabrina Albayrak, Co-fondatrice d’Arbitryum, docteure en santé publique et sociologue du vieillissement

17H00 Reprise et ouverture

Jean-Philippe Pierron, Responsable des masters, Département de Philosophie Université Bourgogne Europe, directeur scientifique de la Chaire valeurs du soin

Mercredi 16 septembre 2026

Première journée de l’Université d’été - La bientraitance au quotidien

Animation de la journée : Fabrice Gzil

08H30 Accueil café

09H30 Session plénière n°1 – Qu’est-ce qui fait qu’on se sent bien traité, et bien traitant, quand on est patient ou aidant ?

Quand les personnes malades, les proches aidants ont-ils le sentiment d’être bien traités et bientraitants ? De ne pas l’être ? Suffit-il de ne pas être maltraitant pour être bientraitant ? Comment être bientraitant sans projeter sur l’autre ce que l’on voudrait pour soi ? Surtout lorsque la personne a du mal à s’exprimer ?

Animation :

Jean - Luc Noël , Psychologue clinicien, référent éthique et bientraitance ISATIS, référent scientifique de l’association Old Up

- , Psychologue clinicien, référent éthique et bientraitance ISATIS, référent scientifique de l’association Old Up Mina Blanchard , Épouse aidante

, Épouse aidante Mme Caro , Patiente témoin

, Patiente témoin Mme Raguin , Patiente témoin

, Patiente témoin M. Dias , Époux aidant

, Époux aidant Mme Christin, Épouse aidante

10H30 Le sens des mots – Sauver la bientraitance

Armelle Debru, Professeur honoraire d’histoire de la médecine

10H50 La grande conférence n°1 – La bientraitance : une question de perception ?

Comment concilier protection et liberté dans la maladie d’Alzheimer ? Comment accompagner une personne vivant avec des troubles cognitifs sans réduire excessivement ses possibilités d’agir, au nom de sa sécurité ? Et comment éviter que des pratiques pensées comme protectrices ne puissent devenir des formes ordinaires de restriction de l’autonomie ?

Nous défendrons l’idée que la bientraitance est aussi une question de perception : perception des risques, perception des capacités, mais également perception de soi. Dans les troubles neurocognitifs, ces perceptions deviennent souvent divergentes entre la personne malade, ses proches et les professionnels, notamment lorsque les troubles de conscience de soi, comme l’anosognosie, modifient le rapport à ses propres difficultés. À partir des travaux sur la dignité du risque, l’autonomie décisionnelle et le maintien à domicile, cette intervention proposera de réfléchir à une approche de la bientraitance qui ne repose pas uniquement sur l’évitement maximal du danger, mais sur une recherche d’équilibre entre vulnérabilité, liberté et participation sociale.

Thomas Tannou, Gériatre, chercheur boursier Junior 1 - Fonds de Recherche du Québec - Santé, professeur IVADO, professeur adjoint de clinique, Faculté de médecine, Université de Montréal, Institut universitaire de gériatrie de Montréal et Centre de recherche (CR-IUGM), CIUSSS CCSMTL, LINC UMR 1322 Inserm, UFC, Besançon, France

11H30 Pause-café/Dédicace

12H00 Session plénière n°2 – La bientraitance dans le quotidien du soin et de l’accompagnement

Cette session envisagera la bientraitance comme produit des relations entre les différents acteurs du quotidien. Pour être bientraitant, faut-il tutoyer ou vouvoyer les personnes accompagnées ? Comment faire face de manière "bientraitante" à des comportements perturbants ? Comment être bientraitant dans la relation avec les aidants ?

Comment réagir lorsque les aidants ne paraissent pas bientraitants, vis-à-vis de leur proche ou vis-à-vis des professionnels et des intervenants ? En quoi les mots employés, les façons de parler, peuvent-elles, ou non, être bientraitants ? Dans la démarche bientraitance, la connaissance des résidents est essentielle : cela implique de chercher à recueillir leur parole, mais aussi de ne pas être intrusif, de respecter leur intimité.

Il faut utiliser son savoir de la personne, savoir parfois le partager, mais savoir aussi, parfois, le taire. Comment, derrière la volonté de bien connaître, ne pas être irrespectueux, et respecter le droit au secret, au silence, à l’intime ?

Animation : Geneviève Demoures, Vice-présidente déléguée et membre du Conseil éthique de l’Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées

Avec :

Mickael Quenet , Ergothérapeute coordinateur de l’ESA ADMR du Jura

, Ergothérapeute coordinateur de l’ESA ADMR du Jura Julie Garet , Ergothérapeute, ESA ADMR du Jura

, Ergothérapeute, ESA ADMR du Jura Pauline Pheulpin , Responsable Plateforme de répit - relayage, Fédération ADMR de Haute-Saône

, Responsable Plateforme de répit - relayage, Fédération ADMR de Haute-Saône Marlène Zollinger , Psychologue, Plateforme de répit - relayage, Fédération ADMR de Haute-Saône

, Psychologue, Plateforme de répit - relayage, Fédération ADMR de Haute-Saône Delphine Bonnamour , Directrice adjointe Maison Aromas

, Directrice adjointe Maison Aromas Isabelle Martin , Gériatre, présidente du conseil d’orientation de l’EREBFC

, Gériatre, présidente du conseil d’orientation de l’EREBFC Marie - Christine Montandon Infirmière à la retraite, membre du conseil d’orientation de l’EREBFC

- Infirmière à la retraite, membre du conseil d’orientation de l’EREBFC Charline Comte, Directrice, France Alzheimer 21

Échanges avec la salle

13H00 Déjeuner libre

14H30 Carte blanche – Apprendre des victimes de maltraitance : pour une société de la réparation

Alice Casagrande, Experte des politiques publiques de lutte contre les maltraitances, responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, autrice de « Apprendre des victimes » (Payot, 2026).

15H15 Formation flash – Analyser une situation qui pose problème au plan éthique

Fabrice Gzil, Professeur de philosophie et d’éthique appliquée à l’Université Paris-Saclay, codirecteur de l’Espace éthique Île-de-France / Espace national de réflexion éthique et maladies neuro-évolutives

16H00 Pause-café/Dédicace

16H30 Six ateliers en parallèle - Au choix et sur inscription

À partir de situations concrètes tirées de la vie réelle, les participant·es seront invité·es à formuler les questions qui se posent dans la pratique, à identifier les problèmes éthiques sous-jacents et à délibérer de manière collégiale et pluridisciplinaire.

Atelier 1 - Confiance et loyauté de l’annonce des mauvaises nouvelles aux petits arrangements avec la vérité

Animation : Nadine Le Forestier, Delphine Balizet

Atelier 2 - Intimité, vie privée, technologies

Animation : Milena Maglio, Perrine Malzac

Atelier 3 - Restreindre les libertés pour protéger ? Négocier le risque acceptable

Animation : Alexis Rayapoullé, Marie-Christine Montandon

Atelier 4 - Suspicions de maltraitance à domicile : que dire, que faire ?

Animation : Céline Vialet, Gaëlle Costiou

Atelier 5 - « Refus de soin » et « droit de choisir »

Animation : Pascale Gérardin, Elisabeth Quignard

Atelier 6 - Accompagner la fin de la vie : quelle vigilance éthique dans le contexte des maladies neuro-évolutives ?

Animation : Vianney Mourman, Mathilde Giffard

Fin de la première journée

Mercredi 16 septembre - Projection ciné-débat

Pathé Dijon, Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin - 12 parvis de l’UNESCO - 21000 Dijon - Tramway 2, station Monge-Cité de la Gastronomie

19H30 - Soudain (2026), lauréat du prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2026 pour Virginie Efira et Tao Okamoto

Réalisateur : Ryūsuke Hamaguchi

Production / année : Cinefrance Studios, Bitters End et Office Shirous, en coproduction avec Arte France Cinéma, Heimatfilm GMBH CO KG et Same Player

Animation : Fabrice Gzil

Intervenant·es présent·es : À venir

Échanges avec la salle

La directrice d’une maison de retraite de la banlieue parisienne tente de mettre en place une méthode de soins bienveillante, malgré les résistances. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre une dramaturge japonaise en phase terminale de cancer, Mari Morisaki.

Deuxième journée de l’université d’été - Les conditions de la bientraitance

Animation de la journée : Fabrice Gzil

08H30 Accueil café

09H30 Le grand entretien – Le juste soin

Animation : Jean-Pierre Quenot, PU-PH, Chef de service, Médecine Intensive-Réanimation CHU Dijon Bourgogne, Réanimation Polyvalente CH Nevers, codirecteur de l’EREBFC

Avec :

Régis Aubry , Professeur de médecine, CHU Besançon Franche-Comté, président de l’Institut pour la prévention des vulnérabilités liées à la santé (IPVS)

, Professeur de médecine, CHU Besançon Franche-Comté, président de l’Institut pour la prévention des vulnérabilités liées à la santé (IPVS) Léo Coutellec, Maître de conférences en philosophie des sciences à l’Université Paris-Saclay, membre de l’équipe « Recherches en éthique et épistémologie » CESP, U1018, Inserm

10H30 La grande conférence n°2 – La bientraitance : une question d’ambiance ?

Comment garantir que nous toutes et tous abordions le soin et l’accompagnement dont nous avons ou aurons toutes et tous besoin avec l’assurance que nous serons bien traité·es ? Comment minimiser la maltraitance sous toutes ses formes d’humiliation, de rejet, d’agression, d’indifférence ou d’instrumentalisation ?

Nous défendrons l’idée que la bientraitance est avant tout une question d’ambiance ; que la disposition à bien soigner ou bien accompagner se crée, se travaille, se suscite par l’aménagement des conditions de travail. Par là, nous ne voulons pas dire que les individus maltraitants ne sont pas moralement responsables mais plutôt que les tentatives d’éducation morale sont contre-productives. Nous pouvons créer les conditions favorables à ce que les gens veuillent faire le bien mais ne pouvons ni les y contraindre ni les rendre meilleurs.

Paul-Loup Weil-Dubuc, Philosophe, responsable du pôle recherche à l’Espace éthique Île-de-France

11H15 Pause-café/Dédicace

11H45 Session plénière n°3 – Les conditions concrètes de la bientraitance

Formation, management, soutien, rémunération, reconnaissance, configuration des lieux de vie : la bientraitance ne se décrète pas ; elle suppose que soient réunies un certain nombre de conditions.

Par exemple, quelle bientraitance est possible, sans compréhension fine des symptômes, parfois délicats à interpréter ? Ou sans un temps de réflexion sur les pratiques ? Entre les normes et les prescriptions, et les réalités concrètes et complexes de terrain, comment parvenir à faire vivre l’exigence du respect et de la sollicitude ?

Animation : Imad Sfeir, Gériatre, directeur médical et innovation en santé de Vyv3 Bourgogne, président du réseau RESEDA (Réseau des Maladies Neuro-évolutives de BFC), membre du Conseil d’orientation de l’EREBFC

Avec :

Elisabeth Batit , Médecin référente de l’Équipe territoriale ressources en éthique de la santé (ETRES), EREBFC, CHU Besançon Franche-Comté

, Médecin référente de l’Équipe territoriale ressources en éthique de la santé (ETRES), EREBFC, CHU Besançon Franche-Comté Aurélie Geng , Coordinatrice, chargée de l’observation et de l’aide à la création des instances éthiques locales, EREBFC, CHU Dijon Bourgogne

, Coordinatrice, chargée de l’observation et de l’aide à la création des instances éthiques locales, EREBFC, CHU Dijon Bourgogne Romain Fouchard , Médecin généraliste, médecin coordonnateur du pôle adulte d’APF-France Handicap du Doubs

, Médecin généraliste, médecin coordonnateur du pôle adulte d’APF-France Handicap du Doubs Martine Schiessle , Encadrante d’unité de soins au pôle adulte d’APF France Handicap du Doubs, dont la Maison d’accueil temporaire

, Encadrante d’unité de soins au pôle adulte d’APF France Handicap du Doubs, dont la Maison d’accueil temporaire Karine Cardon , Coordinatrice de parcours, Équipe relais Handicaps Rares Nord Est -antenne Bourgogne - Franche-Comté, membre du Groupe Ressource Éthique du Dispositif Sensoriel et Moteur, PEPCBFC

, Coordinatrice de parcours, Équipe relais Handicaps Rares Nord Est -antenne Bourgogne - Franche-Comté, membre du Groupe Ressource Éthique du Dispositif Sensoriel et Moteur, PEPCBFC Solange Bajyagahe , Infirmière coordinatrice, DAC 58 et Emeraude 58

, Infirmière coordinatrice, DAC 58 et Emeraude 58 Alice Banet, Psychologue en charge du soutien aux familles et de la formation au sein de l’A2MCL

13H00 Déjeuner libre

14H30 Six ateliers en parallèle - Au choix et sur inscription

Atelier 1 - Confiance et loyauté de l’annonce des mauvaises nouvelles aux petits arrangements avec la vérité

Animation : Nadine Le Forestier, Marie-France Mamzer

Atelier 2 - Intimité, vie privée, technologies

Animation : Milena Maglio, Geneviève Demoures

Atelier 3 - Restreindre les libertés pour protéger ? Négocier le risque acceptable

Animation : Alexis Rayapoullé, Marie-Christine Montandon

Atelier 4 - Suspicions de maltraitance à domicile : que dire, que faire ?

Animation : Gaëlle Costiou, Benjamin Pitcho

Atelier 5 - « Refus de soin » et « droit de choisir »

Animation : Elisabeth Quignard, Pascale Gérardin, Philippe Goll

Atelier 6 - Accompagner la fin de la vie : quelle vigilance éthique dans le contexte des maladies neuro-évolutives ?

Animation : Vianney Mourman, Christophe Devaux

16H00 Pause-café/Dédicace

16H30 Session plénière n°4 – Politique et économie de la bientraitance : quels engagements collectifs ?

Créer les conditions de la bientraitance, au sens large du terme, ne dépend pas uniquement des acteurs quotidiens du soin et de l’accompagnement, ni même des acteurs de la gouvernance du secteur. Il en va, plus largement, du cadre sociétal dans lequel le soin et l’accompagnement sont prodigués : de l’encadrement légal, des politiques publiques, du financement de la santé et de la perte d’autonomie, des mesures mises en œuvre, ou non, pour remédier aux inégalités de santé. En ce sens, on pourrait dire qu’il nous faut peut-être penser les conditions d’une « économie de la bientraitance ».

Quel contenu concret donner à ces mots pour les rendre opérationnels et permettre une effectivité du respect des droits ?

Animation : Marie-France Mamzer Professeure des Universités, praticienne hospitalière éthique et médecine légale, Université Paris Cité

Avec :

Imad Sfeir , Gériatre, directeur médical et innovation en santé de Vyv3 Bourgogne, président du réseau RESEDA (Réseau des Maladies Neuro-évolutives de BFC), membre du Conseil d’orientation de l’EREBFC

, Gériatre, directeur médical et innovation en santé de Vyv3 Bourgogne, président du réseau RESEDA (Réseau des Maladies Neuro-évolutives de BFC), membre du Conseil d’orientation de l’EREBFC Anne Caron Déglise , Magistrate, Avocate générale à la Cour de cassation, Vice-présidente du Comité consultatif national d’éthique

, Magistrate, Avocate générale à la Cour de cassation, Vice-présidente du Comité consultatif national d’éthique Françoise Tenenbaum, Présidente de l’union des gérontopôles de France, présidente du conseil d’administration de l’EPNAK, vice-présidente de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté

17H30 Mots de conclusion

Fabrice Gzil et Jean-Pierre Quenot

Informations pratiques

Dates : 15, 16 et 17 septembre 2026

Lieu : Palais des Congrès de Dijon, Centre Clemenceau, 3 boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Participation : événement entièrement gratuit, sur inscription

Attestation : possibilité d’obtenir une attestation de formation

Inscriptions et programme complet : https ://univ-ethique-mne-2026.teamresa.net/

Format : presentiel uniquement

Vidéos en replay : disponibles quelques semaines après la manifestation

Public concerné

Cette Université d’été s’adresse aux professionnel·les du soin et de l’accompagnement, professionnel·les des secteurs sanitaire, social et médico-social, directions, cadres, chercheur·ses, étudiant·es, personnes concernées, proches, aidant·es, associations, institutions et citoyen·nes intéressé·es par les enjeux éthiques du soin, de l’accompagnement et des maladies neuro-évolutives.

Organisation

L’événement est organisé par l’Espace national de réflexion éthique et maladies neuro-évolutives, porté par l’Espace éthique Île-de-France, en partenariat avec l’Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté.

Créé en 1995 au sein de l’AP-HP, l’Espace éthique Île-de-France mène des actions de réflexion, de formation, de recherche et de débat autour des enjeux éthiques du soin, de la santé, de l’accompagnement et de la société. Il porte l’Espace national de réflexion éthique et maladies neuro-évolutives, dédié aux questions éthiques et sociétales soulevées par les maladies neuro-évolutives.