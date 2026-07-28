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Argumentaire

Le cinéma maghrébin occupe une place importante dans le paysage culturel de l’Afrique du Nord, notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il se caractérise par une attention prêtée au cœur du social et par la diversité de ses thèmes. Parmi les thèmes qui sont abordés se trouvent l’histoire avant, pendant et après la colonisation, les questions socio-politiques et religieuses, la question identitaire, les traditions et les transformations dans la société maghrébine. Depuis les indépendances, de nombreux réalisateurs maghrébins ont utilisé le cinéma comme un moyen d’expression artistique et de réflexion sur les enjeux politiques et culturels de leur pays. Grâce à des œuvres reconnues dans les festivals internationaux, le cinéma maghrébin a acquis une visibilité croissante et contribue à faire connaître la richesse du patrimoine et des réalités du Maghreb au-delà de ses frontières.

Depuis les années 2000, le nouveau cinéma maghrébin connaît un important renouvellement tant sur le plan esthétique que thématique. Ce cinéma s’internationalise davantage et s’aligne avec les nouvelles tendances occidentales tout en gardant une spécificité et une sensibilité propres aux pays maghrébins. Une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices tels Nabil Ayouch et Maryam Touzani, Faouzi Bensaïdi, Hicham Lasri et Laila Marrakchi au Maroc ; ou bien Moufida Tlatli et Kaouther Ben Hania en Tunisie ; ainsi que Mounia Meddour, Lyes Salem et Hassen Ferhani en Algérie, se font remarquer tous sur la scène nationale et, plus important, internationale. Ces cinéastes incarnent un « renouveau du cinéma maghrébin » en proposant des œuvres qui abordent des questions sociales, politiques et identitaires, tout en explorant des sujets variés, tels que les migrations, les inégalités sociales, les questions de genre, la jeunesse urbaine, la mémoire historique et les défis de la mondialisation. Ce cinéma se distingue par une approche plus personnelle et souvent plus audacieuse, mêlant réalisme social, expérimentations narratives et influences transnationales. Ainsi, le nouveau cinéma maghrébin offre un regard critique et nuancé sur les sociétés du Maghreb, tout en affirmant une identité artistique ouverte sur le Monde.

Ce volume a pour but d’ouvrir la réflexion des chercheurs internationaux sur les nouvelles voix d’expression artistique et sur les nouvelles approches techniques et compositionnelles dans le domaine du cinéma maghrébin actuel, depuis les années 2000 jusqu’à présent. Le but de ce projet est d’échanger et d’élargir les horizons de ses participants sur la question du renouveau artistique dans le cinéma maghrébin de l’extrême contemporain.

Les manuscrits pourront explorer les axes suivants (non exclusifs) :

Regard(s) sur les réalisateurs maghrébins des années 2000 : vision d’ensemble, approche générationnelle, approche thématique, regard sur le style d’un seul réalisateur

L’exploration des prix gagnés par les réalisateurs maghrébins contemporains

La visibilité des cinéastes maghrébins et leur contact avec le monde cinématographique occidental

L’exploration des mythes, des traditions populaires et des légendes dans le cinéma maghrébin contemporain

Le retour aux thèmes religieux et l’importance de la tradition dans les films maghrébins

Le regard sur les corps

Les innovations techniques et l’exploration des nouveaux genres filmiques dans le cinéma maghrébin (docu-fiction, cinéma de témoignage, comédie, polar, drame social, Etc.)

Toutes ces thématiques peuvent être abordées séparément ou conjointement selon différentes approches (écocritiques, sociologiques, historiques, cinématographiques, psychanalytiques, etc.), à la seule condition de traiter d’un corpus en lien étroit avec le cinéma maghrébin depuis les années 2000 a aujourd’hui.

Chercheurs et chercheuses de tous les niveaux (professeurs, indépendants, doctorants) sont invités à soumettre des articles de 6.000 à 8.000 mots à la rédactrice invitée Dr. Ramona Mielusel, University of Louisiana at Lafayette (ramona.mielusel@louisiana.edu) et au rédacteur en chef Dr. Nathan Rabalais, University of Louisiana at Lafayette ( nathan.rabalais@louisiana.edu) avant le 30 décembre 2026.

Veuillez consulter notre protocole de rédaction ici. Nos volumes sont disponibles en version imprimée en collaboration avec UL Press et en accès libre ultérieurement sur la plateforme HAL.

Coordination du numéro

Numéro coordonné par Dr. Ramona Mielusel, University of Louisiana at Lafayette

Références bibliographiques orientatives

ARMES, Roy. 2006. Les Cinémas du Maghreb. Images postcoloniales, Paris, L’Harmattan.

ARMES, Roy. 2011. Les Cinémas africains au nord et au sud du Sahara, Panafrika, Silex/Nouvelles du Sud.

BAHMAD, Jamal, HIGBEE, William & MARTIN, Florence. 2020. Moroccan Cinema Uncut : Decentred Voices, Transnational Perspectives, Edinburgh, Edinburgh University Press. BELKAID, Meryem. 2024. « Désorientation et reconfiguration des savoirs dans le cinéma maghrébin contemporain ». Diogène, 3-4, nr. 287-288, 6-17.

BRAHIMI, Denise. 2009. 50 Ans de cinéma maghrébin, Paris, Minerve.

BRAHIMI, Denise. 2016. Regards sur les cinémas du Maghreb, Paris, Pétra. CAILLÉ, Patricia & CALIN, Raluca (dir.). 2022. À l’œuvre au cinéma ! Professionnelles en Afrique et au Moyen-Orient, Paris, L’Harmattan.

CAILLÉ, Patricia & FOREST, Claude (dir.). 2017. Regarder des films en Afrique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion. CAILLÉ, Patricia & MARTIN, Florence (dir.). 2012. « Les cinémas du Maghreb et leurs publics », Africultures, no 89.

FOREST, Claude (dir.). 2018. Produire des films. Afriques et Moyen Orient, Villeneuve [1] d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.

FOREST, Claude (dir.). 2020. Festivals de cinéma en Afriques francophones. Fonctionnement, perception et enjeux contemporains, Paris, L’Harmattan.

ORLANDO, Valerie K. 2011. Screening Morocco : Contemporary Film of a Changing Society, Athens, Ohio University Press.

PIERRE-BOUTHIER, Marie et Salima TENFICHE. 2025. « Nouvelles puissances politiques du cinéma au Maghreb : historicité des pratiques contemporaines et dimension transnationale ». L’Année du Maghreb, no. 33.

TAMZALI, Wassyla, 2023, En attendant Omar Gatlato, précédé de Sauvegarde. La Cinémathèque algérienne, laboratoire de la culture post-coloniale et suivi de Regards sur le cinéma algérien et Introduction fragmentaire au cinéma tunisien, Alger/Rennes/Rabat, Éditions Motifs/Archives Bouanani et Talitha. TENFICHE, Salima, 2022, Glorifier les morts ou consacrer les vivants. Une histoire esthétique et politique du cinéma algérien sous l’ère Bouteflika (2003-2019), thèse de doctorat dirigée par Jacqueline Nacache, Paris, Université Paris Cité.