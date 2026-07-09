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Argumentaire

Les discours juridiques en langue arabe constituent un terrain privilégié pour l’étude des relations entre langue, droit et société. Si les textes juridiques sont élaborés selon les règles générales de la légistique, ils mobilisent également des structures syntaxiques spécialisées qui leur confère un effet juridique. Ce dernier ne repose pas uniquement sur des termes/notions de droit, il s’appuie également sur un ensemble de procédés syntaxiques, fonctions grammaticales, ordre des mots, relations de régence, structures prédicatives, formes de modalisation et constructions figées, qui participent directement à la production de cet effet juridique.

Les normes juridiques ne sont pas simplement exprimées par le langage : elles sont construites par lui. Les phrases assertives, impératives, conditionnelles, performatives déclaratives ou encore passive, les collocations spécialisées, les formules stéréotypées et les verbes idiomatiques constituent autant de ressources grammaticales permettant de créer, d’imposer et de diffuser les normes. Les énoncés qui interdisent, autorisent, obligent ou habilitent produisent des effets réels sur le monde social. Leur efficacité repose largement sur des configurations syntaxiques spécifiques qu’il convient d’identifier et de classer. Une taxinomie des effets juridiques associés aux différentes structures syntaxiques apparaît ainsi comme une perspective de recherche particulièrement prometteuse. La syntaxe devient ainsi l’un des principaux instruments de la performativité juridique.

Cette journée d’étude a pour objectif d’examiner les constructions syntaxiques des discours juridiques arabes dans leurs dimensions diachroniques, géographique et fonctionnelle. Elle réunirait des spécialistes de linguistique arabe, de droit, de traduction juridique et d’analyse du discours afin d’étudier ces procédés syntaxiques qui régissent les différents genres de textes juridiques : constitutions, codes, lois, règlements, contrats, décisions de justice, actes notariés, formulaires administratifs ou encore traités internationaux. En effet, les différences entre systèmes juridiques arabes ne concernent pas uniquement la variation terminologique ; elles affectent également les structures phrastiques et les modes de formulation. Ainsi, chaque pays arabe a développé des constructions particulières pour exprimer des mécanismes juridiques similaires tels que l’interdiction, la permission, l’obligation, l’engagement contractuel, la résiliation, la désignation des parties ou encore la responsabilité.

Cette journée d’étude accordera également une place importante à l’héritage du fiqh islamique. En effet, les textes de jurisprudence classique ont fourni un ensemble de modèles discursifs qui continuent d’influencer certains domaines du droit contemporain, notamment le droit de la famille, le droit successoral ou les statuts personnels. L’étude des survivances syntaxiques du fiqh dans les textes modernes permettra de mieux comprendre les articulations entre tradition juridique islamique et droit positif contemporain.

Une autre problématique concerne les effets des transferts linguistiques et juridiques. Depuis le XIXe siècle, les systèmes juridiques arabes ont été profondément marqués par les processus de codification et par l’influence des modèles européens, particulièrement français puis anglo-saxons. Les phénomènes de traduction, d’emprunt et de calque ont favorisé l’apparition de constructions inédites dans les textes juridiques arabes. Certaines structures syntaxiques, des relations prédicatives ou encore des figements semblent être directement inspirés des langues sources. Leur impact sur l’évolution de l’arabe juridique contemporain mérite d’être examiné.

Au-delà de leur dimension linguistique, ces constructions reflètent également des choix politiques et institutionnels. Les formes syntaxiques employées dans les codes, les lois et les règlements participent à la construction de l’autorité de l’État moderne, à la formalisation des rapports sociaux et à la diffusion des normes au sein des sociétés arabes contemporaines. L’analyse syntaxique rejoint ainsi une réflexion plus large sur les mécanismes de production, de circulation et de légitimation du pouvoir normatif.

Cette journée d’études invite également à diversifier les corpus étudiés. Outre les codes, lois, règlements et contrats, les communications pourront porter sur les actes notariés, les décisions judiciaires, les formulaires administratifs, les affichages publics, les discours oraux spécialisés ou toute autre forme de production juridique. L’objectif est de mettre en évidence les procédés syntaxiques mobilisés dans la fabrication des faits juridiques et dans la mise en circulation des normes. Pourront être examinés les traités internationaux, les textes relatifs aux droits humains : souvent rédigés initialement en anglais, ces documents sont traduits dans un arabe standard moderne caractérisé par une forte neutralisation stylistique. Cette situation soulève plusieurs interrogations : les traductions juridiques internationales contribuent-elles à l’émergence d’une syntaxe juridique transnationale ? Dans quelle mesure participent-elles à la transformation des structures traditionnelles de l’arabe juridique ?

Enfin, les médias arabes jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans la vulgarisation et la simplification des discours juridiques. À travers la couverture des procès, des affaires judiciaires et des débats législatifs, la presse contribue à la diffusion de formulations plus accessibles et à l’émergence de nouvelles constructions hybrides situées à l’intersection des langages juridique, médiatique et politique. L’étude de ces évolutions permettra de mieux comprendre les transformations contemporaines de la syntaxe juridique arabe.

Axes thématiques

Axe linguistique

Les interventions pourront proposer une analyse des structures syntaxiques qui caractérisent les discours juridiques en langue arabe notamment les procédés de nominalisation, les formes d’impersonnalisation, les structures conditionnelles, concessives et performatives, ainsi qu’aux constructions exprimant l’obligation, l’interdiction, la permission, etc. G.Cornu (Linguistique juridique), P. Tiersma (Legal Language), D. Mellinkoff (The Language of the Law).

Axe traductologique

Cet axe s’intéresse au rôle de la traduction dans la création, la circulation et la transformation des structures syntaxiques juridiques entre les langues et les traditions juridiques. Les contributions pourront analyser les phénomènes de transfert syntaxique, de calque, de reformulation, d’équivalence fonctionnelle ou d’hybridation des tournures juridiques, ainsi que les effets de la traduction sur l’évolution des discours normatifs.

Axe socioculturel

Cet axe met en lumière les dimensions sociales, historiques, culturelles et géopolitiques des formules et tournures juridiques. Les interventions pourront étudier leur naissance, leur évolution, leur diffusion et leurs effets dans la construction des normes, ainsi que leur rôle dans les processus de légitimation du pouvoir et de production du droit.

Modalités de soumission

Les propositions de communication comprendront les noms et rattachement de l’auteur.trice, un titre provisoire, des mots clés, un résumé de 200 mots et une brève biobibliographie. Elles doivent être envoyées 2026 aux adresses électroniques suivantes : nejmid@gmail.com et darine.saidi@univ-paris8.fr,

avant le 30 septembre.

Langues de travail

français et anglais

Dates à retenir

09 juillet 2026 : 1 er appel à communication

appel à communication 1 er setembre 2026 : 2 ème appel à communication

setembre 2026 : 2 appel à communication 30 septembre 2026 : date limite de soumission

10 octobre 2026 : Notification aux chercheur·e·s

Lundi 12 octobre 2026 (de 17h à 18h) : Réunion Zoom avec les intervenant·e·s retenu·e·s

19 avril 2027 : Journée d’étude (9h-18h)

Comité d’organisation